Von Noemi Girgla

Mosbach. Nicht allzu still ging es im letzten halben Jahr auf den stillen Örtchen des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach zu. Nach 50 Jahren wurde dort die längst überfällige Sanierung der Schultoiletten realisiert. Lange hatte die Schule um die dringend notwendige Erneuerung gekämpft. Als der im März 2018 gestellte Förderantrag dann bewilligt wurde, ging alles recht schnell.

Im Juli 2018, zu Beginn der Sommerferien, starteten die Baumaßnahmen und mit nur wenigen Tagen Verzögerung wurden sie dieser Tage fertiggestellt. Schulleiter Jochen Herkert lobte den reibungslosen Ablauf der Umbauarbeiten, an denen mehrere, überwiegend regionale Firmen beteiligt waren. Es habe sich um eine sehr saubere Baustelle gehandelt, die den Schulalltag nur wenig beeinträchtigte. Der Stadt Mosbach dankte er für das neue "Schmuckstück" der Schule, Jutta Moormann sowie Thomas Vonthien (Mitarbeiter Hochbauabteilung), die als Vertreter der Stadt den Umbau begleiteten und Juliane Knapp (Abteilungsleiterin Hochbau) sowie Eckhard Böer (Stadtverwaltung Mosbach Service, Bildung und Generationen) galten seine Worte im Besonderen.

Die Neugier seitens der Schüler, sei stets groß gewesen und sie hätten schon in den letzten Tagen beständig gefragt, wann es denn endlich soweit sei, dass sie die neuen Toilettenanlagen nutzen könnten. Kein Wunder, denn das Thema Schultoilette war schon brisant, als noch die Eltern der aktuellen NKG-Schüler am Gymnasium waren - und sorgt bis heute auf Klassentreffen für die eine oder andere Anekdote. Bürgermeister Michael Keilbach, selbst ehemaliger NKG-Schüler, wusste zu erzählen, dass die sanitären Anlagen schon alt gewesen seien, als er auf die Schule kam - und das war Anfang der 1980er-Jahre.

Jedoch: "Der Geruch der alten Toiletten sollte uns nicht in der Nase bleiben", sagte Herkert mit einem Schmunzeln. Nachdem die Schüler die letzten Monaten Toilettencontainer außerhalb des Gebäudes nutzen mussten, stehen ihnen seit diesem Mittwoch die frisch sanierten, modernen und farbenfrohen Waschräume zur Verfügung. Damit diese möglichst lange so aussehen wie bei der Einweihung ist sogar ein Platz für "kreative Ausbrüche" eingeplant.

Architekten und Stadt hatten die Idee, in jeder Toilette eine Fläche weiße Wand zu belassen, auf der sich die Jugendlichen verewigen können. Ob und wie lange die kreativen Dränge so kanalisiert werden können, wird sich zeigen. Die SMV, vertreten durch die drei Schülersprecher, zeigt sich diesbezüglich jedenfalls ganz optimistisch.

Keilbach, der den erkrankten OB Michael Jann vertrat, stellte fest, dass die Toiletten, die bis vor Kurzem keiner mehr wirklich nutzen wollte, nun schöner seien als in so manchem Luxushotel. In den letzten Jahren sei schon viel gemacht worden und es sei auch noch einiges zu tun, nur wann könne er noch nicht versprechen. Ausgehend von Kosten in Höhe von 1,035 Millionen Euro beantragte die Stadt als Schulträger im Frühjahr 2018 entsprechende Fördergelder. Die seien - in Höhe von 344.000 Euro (förderfähig war eine Summe von 570.000 Euro) - auch schnell bewilligt worden. Nach aktuellem Stand belaufen sich die Kosten auf 1,016 Millionen Euro und nach Einbau der neuen Zugangstüren in den Pfingstferien (veranschlagt sind 80.000 Euro), werden man dann mit Gesamtkosten von rund 1,1 Millionen Euro sehr nahe an der eigentlichen Kalkulation abschließen können.

Inzwischen wurden auch die Notdurft-Container abgebaut, sogar schneller als geplant. Während die Schüler früher lieber zu Hause als in der Schule auf Toilette gingen, bleibt jetzt abzuwarten, ob sie von dort überhaupt noch pünktlich zum Unterricht kommen. Herkert jedenfalls scherzte bereits darüber, auf den modernen Anlagen auch noch Beamer zu installieren und künftig den Unterricht auf dem "Thron" abzuhalten.

Für die Zukunft wünscht sich die Schule von der Stadt nach den Zugangstüren auch neue Fenster zu bekommen ("damit wir auch nachts sicher sind") sowie, dass auch die letzten Relikte der alten Toilettenanlage im musischen Trakt noch erneuert werden. Denn wenn am 22. März Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann die Schule besuche, werde sie sich dort wohl noch mit den alten Anlagen begnügen müssen.