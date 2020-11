Von Noemi Girgla

Neunkirchen. Jana Kühnle lebt Kunst. Vor eineinhalb Jahren brachte die gebürtige Neunkirchenerin im Schwetzinger "Theater am Puls" ihr erstes eigenes Stück "Kopfgespenster" auf die Bühne. Sie schrieb das Stück und die Lieder dazu, stand selbst auf "den Brettern, die die Welt bedeuten". Dieses Jahr sieht das alles ganz anders aus.

Jana Kühnle ist selbstständige Künstlerin. Als im März der erste Lockdown kam, war sie gerade mitten in den Endproben der Revue-Show der SF-Band Schwarzach. "Das wäre ein Riesenprojekt geworden, in das zu dem Zeitpunkt auch schon viel investiert worden war", beschreibt die 29-Jährige, was eigentlich vorgesehen war. "Plötzlich war alles vorbei – zack: Lockdown." Alle Proben und Veranstaltungen gehörten von jetzt auf gleich der Vergangenheit an.

Wie auch Jana Kühnle standen auf einen Schlag zahlreiche Künstler ohne Beschäftigung da. "Emotional ist das eine sehr belastende Situation, wenn dein ohnehin schon unsicherer Beruf auf einmal zu 100 Prozent unsicher wird", berichtet Kühnle von der gegenwärtigen Lage. "Aber ich weiß mir zu helfen und dachte: Dann mache ich halt was anderes."

Der Vorteil der Neunkirchenerin ist, dass sie sich nie auf eine einzige Kunstform festgelegt hat. Neben der Schauspielerei spielt und unterrichtet sie Geige und Gesang, malt, gibt künstlerische Früherziehung für Kinder und studiert nebenbei auch noch Kunstgeschichte in Heidelberg. "Ich habe mich während des ersten Lockdowns erst mal auf mein Studium und die Malerei fokussiert sowie einen Aushang an der Grundschule gemacht und Unterricht angeboten, nachdem die Gemeinde Neunkirchen mein Hygienekonzept bewilligt hatte", erzählt die Künstlerin von ihren nächsten Schritten. In dem sozialen Netzwerk "Instagram" bewarb sie ihre Bilder, verkaufte einige und nahm Aufträge an. "Seit August habe ich acht Bilder verkauft", meint sie. Das habe finanziell schon geholfen.

Doch nicht alle ihre Kollegen haben solche Optionen. "Gerade für Berufseinsteiger, die frisch von der Schauspielschule kommen, sind diese Zeiten schwer", so Kühnle. "Viele denken gerade über eine andere Ausbildung nach. Eine Kollegin von mir hat ihre Wohnung aufgegeben, ist zurück zu ihren Eltern gezogen und hilft jetzt im Friseursalon der Mutter aus." Und auch die Zukunft sehe nicht allzu rosig aus. "Es gibt für nächstes Jahr viel weniger neue Engagements als sonst. Die alten Produktionen sind noch nicht durchgespielt, da wird es wohl eher noch keine neuen geben."

Die Auszahlung der finanziellen Hilfen von Staat habe sowohl bei ihr als auch bei ihren Kollegen problemlos geklappt, erzählt die Selbstständige. Allzu lange habe das Geld aber nicht gereicht. "Im Theater am Puls hatten wir Glück", meint Kühnle: "Unserem Intendanten liegen die Künstler sehr am Herzen, und er hat Spenden gesammelt, um unsere Gagen auszahlen zu können." Das sei das ein Glücksfall und alles andere als selbstverständlich gewesen. "Normalerweise werden wir pro Vorstellung bezahlt und erhalten eine Probenpauschale."

Kühnle wünscht sich das bedingungslose Grundeinkommen. "Künstler wollen und können in der Regel hart arbeiten", meint sie. "Aber manchmal können sie eben nicht so arbeiten, wie sie gerne würden, da sie finanziell eingeschränkt sind. Das bremst. Nicht jede Art von Kunst verkauft sich gut an Privatpersonen, obwohl die Beiträge gesellschaftlich relevant sind. Wer hängt sich schon ein Bild aus einem Flüchtlingslager mitten ins Wohnzimmer?"

Das bedingungslose Grundeinkommen wäre in ihren Augen "eine Art und Weise, den Künstlern, die der Gesellschaft viel geben wollen, etwas zurückzugeben". Denn: "Kunst macht die Menschen aufmerksam und empathisch. Kunst bildet, und das ganze Land profitiert von Kultur."

Kurzfristig hofft Kühnle, dass es bald einen klaren (natürlich Corona-konformen) Rahmen gibt, in dem die Kunst- und Kulturszene sicher planen kann – egal, was kommt. "Die Leute haben ein Bedürfnis nach Kunst", sagt sie und erzählt, dass im Theater am Puls schon alle Vorstellungen für November ausverkauft waren, bevor es erneut schießen musste. Womit natürlich auch diese Einnahmen wieder weg waren. "Ob die erneute Schließung wirklich wieder nötig war, kann ich nicht einschätzen", räumt sie ein. "Das ist nicht mein Metier." Sie halte es aber für fragwürdig, dass es gerade diesen Bereich wieder so hart getroffen habe, in dem sowieso schon viele "von der Hand in den Mund" lebten.

"Die Kulturbranche macht ihre Vielseitigkeit aus: Staatliche Häuser, wie auch kleine Ensembles und Ausstellungen in der Galerie oder dem Hof ,um die Ecke’. Sie alle machen die Welt ein bisschen bunter." Und um dies zu erhalten, müssten endlich klare Rahmenbedingungen her, ein klares Konzept, das dann auch unumstößlich bleibe. Damit Kunst und Kultur auch weiterhin gelebt werden können.