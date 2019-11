Von Heiko Schattauer

Neunkirchen. Es ist wie so oft: Was die einen vorhaben, kann die anderen so gar nicht begeistern. In Neunkirchen sorgt(e) dieser Tage die (bauliche) Weiterentwicklung für Gesprächs- und Diskussionsstoff. Schon seit geraumer Zeit macht man sich Gedanken darüber, wie die Gemeinde im Kleinen Odenwald sich weiter entwickeln soll und kann. Unter anderem der in die Jahre gekommene Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands „Kleiner Odenwald“ kam dabei auf den Prüfstand, so auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort wollte man den aber nicht als großes Paket sondern lieber in kleine Päckchen aufgeteilt behandeln. Mehrheitlich stimmte das Gremium einem entsprechenden Antrag zu und später einzeln ab.

So weit, so gut? Nicht ganz. Denn dass der Antrag auf Aufteilung von Bürgermeisterstellvertreterin Renate Streng kam, hat für manchen einen Beigeschmack. Die Gemeinderätin wohnt auf dem Leidenharterhof, der selbst Teil der Entwicklungsbetrachtungen war bzw. ist. Denn für den Hof gibt es eine Bauvoranfrage, mit der wiederum eine mögliche Änderung des Flächennutzungsplans am Weiler verbunden ist. Das Ergebnis der dazugehörigen Abstimmungen ist bekannt: Eine FNP-Änderung für den Leidenharterhof wurde mehrheitlich vom Gemeinderat abgelehnt, dementsprechend war auch das Bauvoranfrage vom Tisch.

Für den Neunkirchener Joachim Winkler ist dieses Prozedere nicht in Ordnung: „Der Antrag, über die Bauflächen des Flächennutzungsplans einzeln abzustimmen, entsprang privaten Interessen der Antragstellerin“, sagt Winkler. Er zieht die gebotene Neutralität der Bürgermeisterstellvertreterin in Zweifel, sieht eigene Interessen über das im Amtseid des Gemeinderats benannte „Wohl der gesamten Gemeinde“ gestellt. Auch habe sich die Gemeinderätin an einer Aktion beteiligt, bei der Kreuze am Leidenharterhof als Protest gegen das Bauvorhaben aufgestellt worden waren. „Die auch im RNZ-Bericht gezeigten Transparente kann man unter der Rubrik Meinungsfreiheit akzeptieren“, findet Joachim Winkler, die aufgestellten Kreuze wertet er aber als „Hetze gegen den Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung“. Zum Amt einer Bürgermeisterstellvertreterin passe dies so ganz und gar nicht.

Die Aktion mit den Kreuzen stuft die Adressatin der Kritik rückblickend als „nicht so prickelnde Idee“ ein. Sie seien aber auch sehr schnell wieder entfernt worden, führt Renate Streng aus. Zeichen und Schilder seien ein Ausdruck der persönlichen Betroffenheit der Hof-Bewohner gewesen. Streng verweist darauf, dass die Entscheidung zur Einzelbehandlung im Gemeinderat sehr wohl mehrheitlich gefallen sei, „mit sieben Stimmen dafür und vier dagegen.“ Sie habe den Antrag gestellt, um die verschiedenen geplanten Maßnahmen „differenziert“ betrachten zu können. Die Bauvoranfrage wiederum sei entsprechend des Beschlussvorschlags der Gemeinde abgelehnt worden, „einstimmig“ – wie Renate Streng ergänzt.

Der Leidenharterhof sei ein Außenbereich, nach entsprechendem Paragraf auch besonders zu schützen. Die Information, dass es eine Bauanfrage für ein Grundstück auf dem kleinen Weiler gibt, sei „nur durch Zufall“ bei den Bewohnern angekommen. Die daraufhin dann offenbar schwer um ihren Hof in Sorge geraten sind. Die Befürchtung: Mit einer – wenn auch nur einmaligen – Änderung des Flächennutzungsplan wird weiteren „Ausnahmegenehmigungen“ Tür und Tor geöffnet. Und aus dem Weiler, auf dem fast ausschließlich alteingesessene Familien leben, verliert seinen Schutz – und seinen Charakter. „Unsere Käseglocke bleibt“ – auf Bannern haben die Hof-Bewohner ihre Haltung zu einer (baulichen) Veränderung klar gemacht.

Joachim Winkler kann das nicht ganz nachvollziehen, zumal das in öffentlicher Sitzung angeführte Argument, es bestehe kein Bedarf an Bauflächen vor Ort ja durch die konkrete Bauvoranfrage ja widerlegt worden sei. Interesse sei nicht gleichzusetzen mit Bedarf, findet Renate Streng, zumal in anderen Baugebieten (die nicht im Außenbereich liegen) möglicher Bedarf abgedeckt werden könne.

So oder so, der Leidenharter Hof wird noch einmal Tagesordnungspunkt im Gemeinderat Neunkirchen werden. Bei der Nachbearbeitung der Sitzung kam man bei der Gemeindeverwaltung zum Schluss, die Beschlussfassung über die Änderung des FNPs hinsichtlich einer möglichen Befangenheit vom Fachdienst Kommunales des Landratsamtes überprüfen zu lassen. Mit dem Ergebnis, dass im konkreten Fall – also der Einzelabstimmung über die Flächen am Leidenharterhof – eine Befangenheit vorliegt. Folglich hat der gefasste (Einzel-)Beschluss keine Rechtskraft und wird aufgehoben. Eine weitere Abstimmung über den „klar abgrenzbaren Teilbereich“ wird also (ohne die „befangene“ Gemeinderätin Streng) in einer kommenden Sitzung erfolgen.

Da man eigentlich habe „im Paket“ abstimmen wollen, sei eine mögliche Befangenheit im Vorfeld der Gemeinderatssitzung kein Thema gewesen, ergänzt Bürgermeister Bernhard Knörzer. „In der Regel gibt es bei der Beschlussfassung über die Änderung eines Flächennutzungsplans keine Befangenheit, da dessen Änderung grundsätzlich noch keine unmittelbaren Vorteile oder Nachteile auslösen kann“, begründet auch der Fachdienst Kommunales. Aufgrund der Aufteilung der Abstimmung habe sich dann aber eine andere Situation ergebe. Und folglich auch eine andere Bewertung, da „die Änderung wegen einer konkreten Nutzungsabsicht erfolgt und ein Gemeinderat unmittelbar von dieser Nutzungsabsicht betroffen ist“.