Von Dorothea Damm

Neunkirchen. Eine große Anzahl Interessierter haben sich am Feldrand in Neunkirchen eingefunden. Mit sachverständigem Auge wird die reiche Kirschenernte des Jahres 2020 begutachtet und die eine oder andere Kirsche genascht. Schließlich möchten die Besucher der Kirschenversteigerung wissen, ob die Kirschen reif und süß sind.

Da sind zum Beispiel eine Oma, Mutter und Tochter aus Neckarelz, die Marmelade kochen, Kirschen einwecken und Kirschenplotzer zubereiten möchten. Ein Vater ist mit seinem Sohn aus Oberdielbach gekommen: "Die plötzliche Kälte zu den Eisheiligen hat unsere Kirschblüten erfrieren lassen", sagt er. "Deshalb sind wir hier." "Ich möchte nicht klauen gehen, wie das manche machen, sondern die Kirschen kaufen", sagt eine Frau aus Neckarbischofsheim. Auch einige Familien aus Eberbach schauen sich die Bäume an, darunter Frauen und Männer, die aus Syrien gekommen sind und in ihrem Heimatland immer Kirschen eingekocht haben. Natürlich ist der günstige Preis für alle ein wichtiges Kaufargument.

Punkt 17 Uhr eröffnet der Obstbaumwart Matthias Knörzer die Versteigerung und zieht eine Flasche Kirschenbrand aus der Tasche: Dieser sei Teil des Hygienekonzeptes, er habe auch ausreichend Becher dabei, witzelt er. Die Versteigerungsregeln sind einfach: Ab fünf Euro Startgeld pro Baum geht es in Euroschritten weiter, bis keiner mehr steigert. Das Geld ist sofort bar zu bezahlen; danach wird der Baum markiert, und die Ernte gehört dem Ersteigerer.

Es geht ganz moderat mit sechs und sieben Euro los. Doch dann kommen die richtig großen Bäume mit dem zentnerschweren Kirschenbehang. Fünf, zehn, 15, 20 Euro – die Teilnehmer überbieten sich im Sekundentakt. Schließlich geht ein Baum für 48 Euro an die Neunkircher Kerweborschte. Was die wohl mit der Kirschenernte vorhaben? Die Kirschen eines weiteren Baumes werden sogar für 54 Euro versteigert.

Neunkirchen ist zu Recht als Kirschengemeinde und für sein Kirschenfest bekannt. Das liegt an der Beschaffenheit des Bodens und an der mittelhohen Lage der Gemeinde, wie Bürgermeister Bernhard Knörzer erläutert. "Die Landwirte haben schon vor vielen Jahren gemerkt, dass sich das Klima sehr gut für Kirschen eignet und zunächst an den Feldrändern Kirschbäume gepflanzt", sagt er. "Die Bauern haben dann 20-Kilo-Körbe mit Kirschen auf dem Kopf nach Eberbach getragen und dort auf dem Wochenmarkt verkauft."

Knörzer sieht die Kirschbäume als Kulturgut an und fördert ihren Erhalt nach Kräften. "Ein Förderprogramm des Landes hat sehr dabei geholfen, die landschaftsprägende Form der Streuobstwiesen zu pflegen", erklärt er. "Bei der Kirschenversteigerung geht es also nicht unbedingt darum, Geld in die Gemeindekasse zu bekommen, sondern um Landschaftsschutz und einen nachhaltigen Umgang mit unseren Früchten."

> Es wurden nicht alle Bäume ersteigert. Wer einen Baum abernten möchte, kann sich unter Tel.: (0 62 62) 9 21 20 oder per E-Mail an post@neunkirchen-baden.de bei der Gemeinde melden. Wer kennt gute Kirschenrezepte? Die Gemeinde Neunkirchen möchte ein Rezeptbuch herausgeben. Per Post: Gemeindeverwaltung Neunkirchen, Marktplatz 1, 74867 Neunkirchen oder per E-Mail an post@neunkirchen-baden.de.