Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Der Bürgermarkt Neunkirchen versorgt die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Getragen wird das Projekt von einer eingetragenen Genossenschaft (eG), die mit 301 Mitgliedern 655 Geschäftsanteile à 150 Euro hält und im Gründungsjahr 2012 den Bürgermarkt anschob. So viel zum Hintergrund. Nun zur aktuellen Lage: Bei der Generalversammlung verdeutlichte der Kassensturz die schwierige Situation des Bürgermarkts: Wie der Jahresabschluss 2020 zeigt, hat das Pandemiejahr den Markt schwer getroffen. Nach Netto-Investitionen von etwa 92.000 Euro – etwa 60.000 Euro davon kamen aus Förderungen und Crowd-Funding – und einer umbaubedingten zweiwöchigen Schließung ist der Umsatz von 698.000 Euro im Jahr 2019 auf rund 673.000 Euro zurückgegangen. Ein Jahresfehlbetrag wird auf das Ergebnis von 2021 vorgetragen. Bernhard Knörzer, Bürgermeister von Neunkirchen und gleichzeitig ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Bürgermarkt eG, erläuterte die Umsatzentwicklung.

Statistisch gesehen kauften im Jahr 2019 täglich 265 Kunden im Bürgermarkt ein; im Jahr 2020 fiel die Kundenzahl auf unter 250. Diese ließen mit durchschnittlich 10,44 Euro pro Einkauf jedoch etwas mehr Geld im Markt. Die Gründe für den Käuferrückgang sah der Vorstand im veränderten Einkaufsverhalten unter der Coronapandemie. Dazu kam der Umsatzausfall bei der 14-tägigen Schließung zur Umgestaltung des Eingangsbereichs. Die Arbeiten haben sich gelohnt, denn jetzt können sich die Marktbesucher an der großzügigen Fleisch- und Wursttheke, an der Bäckerei- und an der Molkereitheke mit einem breiten Frischwarenangebot eindecken. Handwerker holen sich hier ihr Vesper, Kinder kaufen ihre Pausenbrezel und vor allem ältere Menschen tätigen aus einem Angebot von 2500 Artikeln überwiegend ihren Wocheneinkauf, ohne auf Auto oder Bus angewiesen zu sein. Dazu kommen die Kunden von außerhalb, die das Angebot an regionalen Lebensmitteln aus den Betrieben der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald schätzen. Das gemütliche Marktcafé soll als weiterer Anziehungspunkt etabliert werden.

Der ehemalige Neunkirchener Bürgermeister und ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Schirk erklärt den Umsatzeinbruch auch mit den coronabedingt weggefallenen Familien-, Schul-, Vereins- und Kirchengemeindefeiern, deren Organisatoren sich normalerweise mit Lebensmitteln vom heimischen Bürgermarkt ausstatten. Dennoch: "Die genossenschaftliche Einrichtung erfüllt seit ihrer Gründung eine äußerst bedeutende Aufgabe im Bereich der Daseinsvorsorge der Gemeinde Neunkirchen", führte der Aufsichtsratsvorsitzende aus.

"Mit weitreichenden Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur und das soziale Miteinander stellt sie für die Bürgerinnen und Bürger eine wesentliche und deshalb unverzichtbare Einrichtung dar." Schirk betonte, man habe zukunftsorientierte Investitionen wie Klimageräte zum Schutz verderblicher Waren und die Umgestaltung des Marktes getätigt, sehe gemeinsam mit dem Vorstand die Finanzlage mit Sorge, wolle aber das Vermögen der Genossenschaft in den kommenden Jahren Zug um Zug wieder erhöhen.

Knörzer gab Hinweise dazu, wie das gelingen kann: Zum einen stehe das Team aus zwölf Voll- und Teilzeit-Mitarbeiterinnen und einigen Ehrenamtlern fest hinter dem Bürgermarkt. Zum anderen hoffe man auf die Anziehungskraft des tollen neuen Sortiments und der jahreszeitlichen Aktionen wie einem Frischfisch- und Blumenverkauf. Ein Pluspunkt sei auch die Hilfe, die älteren Kunden zugutekomme. Außerdem setze er auf die Bürgerschaft, die mit ihrem Einkaufsverhalten dafür sorgen könne, dass der Markt als Einkaufsmöglichkeit am Ort erhalten bleibe.

Mit einem angestrebten Umsatz von 700.000 Euro und im besten Fall mit 750.000 Euro könne sich der Bürgermarkt tragen und die Miet-, Energie-, Lohn- und sonstigen Kosten erwirtschaften. Selbst anstehende Lohnsteigerungen könnten aufgefangen werden. Mit prognostizierten 684.000 Euro Jahresumsatz 2021 sei man auf dem richtigen Weg.

Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Prüfbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes vom 27. Juli und stellte den Jahresabschluss 2020 einstimmig fest. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet. Als neue Aufsichtsräte wurden Wolfgang Schirk, Karlheinz Emig, Karl Farkas, Dietger Schwittay, Andreas Spohrer und Katharina Werner einstimmig gewählt. Swen Awe schied aus dem Aufsichtsrat aus. In der anschließenden nicht-öffentlichen Sitzung bestellte der Aufsichtsrat Bernhard Knörzer und Meike Frey zu ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern. Silke Hamm schied auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand aus.