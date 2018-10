Mosbach. (brw) Bei der jüngsten Fraktionssitzung der CDU ging es um ein Thema, um das neue Seniorenzentrum der Johannes-Diakonie Mosbach. Daher lag es nahe, sie in der Räumen derselben stattfinden zu lassen und die Architektenmodelle des Vorhabens in Augenschein zu nehmen. Zunächst stellte Jörg Huber, Vorstand der Johannes-Diakonie, seinen neuen Kollegen Martin Adel vor, der die Nachfolge von Dr. Hanns-Lothar Förschler antritt. Fraktionsvorsitzender Josef Bittler freute sich, dass es mit einem Treffen so "kurzfristig" geklappt habe.

Eingangs ließ Huber kurz die Historie des Projekts "Seniorenzentrum" Revue passieren. Bereits im Jahr 2010 hätte sich das Vorstandsteam der Johannes-Diakonie von ihrem Verwaltungsrat ermächtigen lassen, in die Altenpflege einzusteigen. Mit den Feinheiten der Landesheimbauverordnung sei man bestens vertraut. Nicht von ungefähr baut die Johannes-Diakonie gegenüber dem "fideljo" ein Heim mit 48 Plätzen für Menschen mit Behinderung. Das bisherige Gebäude, obwohl eines der neueren auf dem Gelände, entspreche nicht den Anforderungen für die künftige Heiminfrastruktur. Nun trete man mit dem Nachfolgebau für das Pfalzgrafenstift mit 90 Plätzen aktiv in die Seniorenpflege ein. Die Arbeitsplätze im Seniorenzentrum sollen in erster Linie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pfalzgrafenstiftes angeboten werden.

Zum genauen Ablauf wollte Werner Baier mehr wissen. Daraufhin erläuterte Huber, dass der Betrieb des Pfalzgrafenstiftes zum 1. Januar 2019 von der Johannes-Diakonie übernommen werden soll. Die Landesheimaufsicht habe in Aussicht gestellt, die Betriebserlaubnis des Pfalzgrafenstiftes über den September 2019 hinaus zu erteilen, obwohl dieser Altbau nicht mehr den dann gültigen Vorschriften entspreche. Das gehe jedoch nur, weil ein den Vorschriften entsprechender Folgebau in Arbeit sei.

Die ersten Schritte, zu denen auch der sogenannte "eingeladene Wettbewerb" gehörte, seien getan. Im neuen Seniorenzentrum werden jedem Bewohner rechnerisch ca. 54 qm zur Verfügung stehen, damit entspreche man der Vorgabe der Heimbauverordnung. Die CDU-Fraktion interessierte auch, ob das Zusammenleben als Paar im neuen Pflegeheim möglich sein werde. Adel bejahte dies. In diesem Fall würden zwei Pflegezimmer bezogen und eines davon als Wohnzimmer genutzt, so die Planung der Architekten. Nach Adels Worten sei die Raumnachfrage von Paaren statistisch gesehen jedoch eher die Ausnahme.

Gegen Ende fragte Werner Baier, was denn an Kosten auf die Bewohner für einen Heimplatz zukomme. Das hänge, so Huber, zum einen vom Pflegegrad ab, dazu komme eine Art "Kaltmiete", die sich Investitionskostenbeitrag nennt. Der betrage im Moment im Pfalzgrafenstift acht bis neun Euro je Quadratmeter im Monat. Im Neubau wird er deutlich höher liegen. Nach Hubers Worten wolle man sich bemühen, hier nicht über 23,50 Euro hinaus zu gehen. Man dürfe beim Vergleich aber nicht vergessen, dass das Seniorenzentrum ein völlig neues und modernes Gebäude sei, wie es die Landesheimbauverordnung fordere, während das Pfalzgrafenstift noch aus den 80er-Jahren stamme. Ein zentrales Kriterium beim Kostenrahmen von 12 Mio. Euro für dieses Bauprojekt sei die Wirtschaftlichkeit. Adel bekräftigte, die Entwicklung am Markt könne man jedoch nicht vorhersagen. Man beobachte die Baukosten, die derzeit geradezu explodieren. Huber verwies zudem darauf, dass es "nicht ganz einfach sei, überhaupt jemanden zu finden, der sich dieses Objektes annehmen würde." Hinter dem Investitionsvolumen von 12 Mio. Euro stehen also noch einige Fragezeichen.

Auf Michaela Arnolds Frage nach dem Personalschlüssel erwiderten die Vorstände, dass in der Betreuung ein sogenanntes Personalgesetzbuch maßgeblich sei, in dem der Personalschlüssel genau definiert sei und an den man sich halten werde. Das habe den Vorteil, dass es keine Unterdeckung, aber eben auch keine Überdeckung gebe.