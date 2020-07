Mosbach. (pm) Das Mosbacher Freibad "faMos" wird zu Ferienbeginn am kommenden Donnerstag die pandemiebedingten Betriebsauflagen lockern. Grundlage ist die neue Corona-Verordnung "Sportstätten" des Landes Baden-Württemberg. Für die jungen Badegäste die wohl wichtigste Neuerung: In den Sommerferien wird die 75 Meter lange Riesenrutsche für den Betrieb geöffnet. Voraussetzung ist, dass jeweils eine Aufsichtsperson zeitlich in der Lage ist, die Abläufe persönlich zu überwachen, so wie es vorgeschrieben ist.

Eine weitere Neuerung ist die Vergrößerung der Besucheranzahl im jeweiligen Zeitfenster. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises waren mit Öffnung des Bades am 1. Juli zunächst 300 Personen pro Zeitfenster erlaubt. Mit Ferienbeginn am 30. Juli erhöht sich diese Zahl in Absprache mit dem Gesundheitsamt auf jeweils 400. "Wir haben somit die Möglichkeit, in den Sommerferien maximal täglich 1200 Personen den Besuch im Bad zu ermöglichen", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Jaksz. "Das freut uns, denn natürlich wollen wir allen, die ins Bad möchten, auch die Chance dazu geben." Die bisherige Höchstzahl von 300 war ab und an, vor allem an Wochenenden, tatsächlich auch erreicht worden.

Weiterhin nicht zugänglich ist der Kleinkindbecken-Bereich. "Das Einhalten der vorgeschriebenen Abstandsregeln ist an dieser Stelle praktisch nicht möglich und kann auch nicht dauerhaft und zuverlässig überwacht werden", heißt es dazu in einer Mitteilung des Freibads. Die meisten vergleichbaren Einrichtungen in Baden-Württemberg haben ebenfalls diese Badbereiche abgesperrt.

Möglich wird ab Ferienbeginn im Südwesten auch wieder die eingeschränkte Nutzung der Duschen im Sanitärbereich. "Wegen der geltenden Abstandsregeln können hier zwar nicht alle verfügbaren Kapazitäten geöffnet werden", erklärt Jaksz, "aber immerhin dürfen sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt dann wieder zwei Personen im jeweiligen Sanitärtrakt gemeinsam aufhalten."

Nach eher schleppendem Beginn habe sich der Besuch des faMos im Rahmen der zugelassenen Personenanzahl gut entwickelt, so Jaksz. "Wir sehen eine deutliche Tendenz nach oben. Natürlich sind die Besucherzahlen überhaupt nicht mit normalen Jahren vergleichbar", fasst der Geschäftsführer zusammen. "Wir würden uns, wie wahrscheinlich alle, wünschen, dass das Virus bald besiegt wäre und wir ohne irgendwelche Einschränkungen unser Bad betreiben könnten." Aber solange dies nicht der Fall sei, müsse der Betrieb allen gesundheitlichen und gesetzlichen Erfordernissen in vollem Umfang gerecht werden.