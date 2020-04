Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim/Zwickau. Anfang März war noch möglich, was nun nicht mehr geht: ein Polittreffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, zu dem dieser gemeinsam mit Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß ins dortigen Rathaus eingeladen hatte. Das Thema der Diskussion stand unter dem Titel: "Gemeinsam gegen Hass und Gewalt – Kommunalpolitiker nicht allein lassen". Zu eben jenen Kommunalpolitikern zählt(e) auch Michael Salomo, Bürgermeister in Haßmersheim, und bei seinem Amtsantritt 2014 jüngster Bürgermeister der Nation (damals 25 Jahre jung). Salomo war Teil einer zehnköpfigen in Zwickau anwesenden Delegation des "Netzwerk Junge Bürgermeister*innen", dessen Sprecher er ist.

Auf dem Podium mit Kommunalpolitikern, Präventionsexperten und Vertretern der Zivilgesellschaft waren Salomo und seine jungen Kolleginnen und Kollegen zwar nicht, doch konnte er berichten, dass das Saalpublikum mit seinen Erfahrungen und Anregungen in die Diskussion einbezogen wurde. "Da haben wir uns rege beteiligt." Das bundesweite, parteiübergreifende Netzwerk versteht sich als "Plattform für den Austausch von Ideen, Konzepten und soll den Dialog unter den jungen Amtskollegen fördern".

Frank-Walter Steinmeier betonte in seiner Auftaktrede in Zwickau: "Wir brauchen all die Menschen, die bereit sind, Verantwortung vor Ort zu tragen." Sie seien das Fundament, auf dem das Gebäude der Demokratie ruhe. "Vor Ort" ist das Stichwort für Salomo, denn wer könne besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort reagieren als Kommunalpolitiker? Der 31-Jährige findet daher auch, dass sich der Bund nicht in Themen einmischen möge, für die er nicht zuständig sei. In Zwickau habe er von einem Förderprogramm für Kinos erfahren. "Aber dafür ist nicht der Bund zuständig", verweist er auf den Artikel 73 des Grundgesetzes, der auflistet, über was der Bund die ausschließliche Gesetzgebung hat. "Da steht nichts von Kinos drin." Worauf er den Bundespräsidenten auch hingewiesen habe.

Das Anliegen der Zwickauer Veranstaltung aber hatte den "Schutz bedrohter Amts- und Mandatsträger" im Fokus. Immer häufiger werden Lokalpolitiker Adressaten von Anfeindungen, (verbalen) Pöbeleien und Hass. Das macht den Beruf eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin nicht gerade attraktiv. Genau das jedoch ist das Anliegen der jungen Vertreter ihres Berufsstandes: "Verantwortung zu übernehmen und weitere junge Menschen anzuregen, sich für ihre Kommune kommunalpolitisch zu engagieren." Wer wie Freiwild behandelt wird, versucht es lieber erst gar nicht. Auch Michael Salomo blieb nicht verschont; nach einer Veranstaltung in seiner Gemeinde zur Asyl-Thematik vor einigen Jahren fand er sein Auto zerkratzt vor.

Dabei will das überparteiliche Netzwerk Signale setzen "für eine frische und ideenreiche Kommunalpolitik". Ein Aufruf dazu, "Verantwortung übernehmen", war von einem anderen jungen Bürgermeister des Neckar-Odenwald-Kreis initiiert worden: Wolfram Bernhardt ist 37 Jahre jung und Bürgermeister von Adelsheim. Kollege Salomo forderte im Namen des Netzwerks in der Debatte im Zwickauer Rathaus, der Bund solle sich auf die Staatsaufgaben konzentrieren und die überschüssigen Mittel den Kommunen für die allgemeinen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft direkt zur Verfügung stellen.

"So ist es in der Verfassung vorgesehen." Bundesprogramme könnten vereinzelt bei Problemen Abhilfe schaffen, jedoch passten die Förderbedingungen meist nicht, um individuelle Lösungen vor Ort zu schaffen. "Das führt zu Frustration bei der Bevölkerung vor Ort."

Die jungen Bürgermeister(innen) betonten gegenüber dem Bundespräsidenten die berufliche Erfüllung in der gesellschaftlichen Verantwortung, die sie trügen. "Es freut uns sehr, dass unsere Anliegen bei höchster staatlicher Stelle Gehör finden und der Kontakt mit dem Bundespräsidialamt weiter ausgebaut werden soll", sagte Salomo. Er und seine mehr als 300 Netzwerk-Kolleginnen und -Kollegen wünschen sich eine höhere Wertschätzung ihres Engagements und handlungsfähige Kommunen. "Damit die Menschen erleben, dass sie selbst, ihre Sorgen und Interessen Teil demokratischer Entscheidungen sind." In schwierigen Zeiten wie diesen von der Corona-Pandemie geprägten gilt das umso mehr.