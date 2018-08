Läuft: Mit Trinkwasser versorgen die Stadtwerke Mosbach die Gemeinde Neckarzimmern auch in den kommenden 20 Jahren. Symbolfoto: Heiko Schattauer

Von Hermann Keil

Mosbach/Neckarzimmern. Wenn es doch nur immer so einfach wäre. Was gut läuft (im wahrsten Wortsinn), lässt man einfach weiter gut laufen. Schon seit 1998 pflegen die Gemeinde Neckarzimmern und die Stadtwerke Mosbach eine faire und funktionierende Partnerschaft beim Thema Wasserversorgung. Der sogenannte Konzessionsvertrag (dies bedeutet, die Stadtwerke Mosbach garantieren Wartung, Pflege sowie Betriebssicherheit) war seinerzeit auf 20 Jahre abgeschlossen worden. Demzufolge wäre er nun zum Jahresende 2018 ausgelaufen.

Beide Vertragsparteien, für die Gemeinde Neckarzimmern Bürgermeister Christian Stuber und für die Stadtwerke der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Jann sowie die Geschäftsleitung sind allerdings von der Zusammenarbeit überzeugt und haben deshalb ihre Fortsetzung beschlossen.

Dieser Tage war es dann soweit: Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber und Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann sowie die Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Jaksz und Ralf Winkler kamen zusammen, um die Fortsetzung der Kooperation vertraglich zu fixieren.

Den neuen Vertrag unterschrieben Christian Stuber und Michael Jann im Beisein von Jürgen Jaksz und Ralf Winkler. Foto: Hermann Keil

"Wir waren und sind überaus zufrieden mit der Qualität der erbrachten Leistungen der Stadtwerke Mosbach", brachte es Neckarzimmerns Gemeindeoberhaupt Christian Stuber bei der Zusammenkunft auf den Punkt: "Die Stadtwerke waren uns stets ein verlässlicher und fairer Partner, auf den wir auch in außergewöhnlicheren Situationen immer zählen konnten."

Natürlich gibt es solche Situationen im Laufe einer 20-jährigen Partnerschaft auch immer wieder. "Wir legen großen Wert auf diese Dienstleistungsangebote für die umliegenden Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis", erklärt Michael Jann in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke das Engagement des größten Versorgungsunternehmens im Landkreis. "Ob Strom-, Erdgas-, Wasser-, oder Straßenbeleuchtung - wir wollen als starker Partner für die Gemeinden zur Verfügung stehen, und das leisten wir bereits für rund ein Dutzend Kommunen im Landkreis", unterstreicht Oberbürgermeister Michael Jann.

Der neue Vertrag gilt nun bis 31. Dezember 2038. "Ob wir beide dann noch für die Geschicke unserer Kommunen in der Verantwortung stehen werden, ist eher unwahrscheinlich", schmunzelten die Gemeindeoberhäupter. "Wichtig ist aber, dass sowohl für Neckarzimmern als auch für die Stadtwerke eine funktionierende Partnerschaft auf Augenhöhe bis fast in die Mitte des Jahrhunderts vereinbart ist", so Stüber und Jann.

Damit sei Planungssicherheit auch für langfristige Investitionen geschaffen und die Gemeinde könne sich auf das konzentrieren, was ihr Kerngeschäft darstelle. "Wirtschaftsförderung, lebenswertes Wohnumfeld, Verkehrsinfrastruktur, Kindergärten, Schulen - da haben wir mehr als genug Aufgaben", erklärt Christian Stuber.