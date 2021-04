Mit einem Rettungshubschrauber wurde einer der drei Schwerverletzten, die bei einer Kollision auf der B 27 bei Neckarzimmern zu beklagen waren, in eine Klinik geflogen. Foto: Heiko Schattauer

Neckarzimmern. (schat) Nachdem es am Montagabend in Neckarmühlbach zu einem schweren Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses gekommen war, ereignete sich am Dienstagnachmittag ein paar Kilometer weiter erneut eine folgenschwere Kollision. Auf der Bundesstraße B27 bei stießen zwei Autos nahezu ungebremst aufeinander, wobei die drei Unfallbeteiligten zum Teil schwer verletzt wurden.

Kurz vor dem Ortseingang von Neckarzimmern waren gegen 17 Uhr ein Fiat Punto und ein Renault Megane zusammengeprallt. Zum Unfallhergang gab es zunächst unterschiedliche Angaben von Zeugen, auch die Spurenlage war zunächst nicht ganz eindeutig. Den abschließenden Angaben der Polizei zufolge soll eine junge Frau mit ihrem Renault beim Linksabbiegen von der B27 in die Luttenbachtalstraße mit dem Fiat kollidiert sein, der wiederum von Neckarzimmern aus in Richtung Mosbach geradeaus auf der Bundesstraße unterwegs war.

Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich stark deformiert, drehten sich und kamen schließlich nebeneinander im Straßengraben zum Stillstand. Der Beifahrer im Fiat zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Puntofahrer (29) wurde wie die 19-jährige Renaultfahrerin ebenfalls schwer verletzt.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme teilweise über einen nahen Feldweg umgeleitet.