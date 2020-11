Von Noemi Girgla

Neckargerach/Zwingenberg. Nach alphabetischer Reihenfolge ist die RNZ-Rathausrunde sowohl etwa bei der Hälfte als auch am Ende angekommen. Wie das möglich ist? Ganz einfach. Wenn der Bürgermeister von Neckargerach (wie auch schon sein Vorgänger) gleichzeitig auch der Bürgermeister von Zwingenberg ist – Norman Link. Seit 2010 lenkt er die Geschicke Neckargerachs, 2013 übernahm er auch die Rathausleitung der Nachbargemeinde Zwingenberg, der kleinsten selbstständigen Gemeinde im Landkreis. Frei nach dem Motto "Aus zwei mach eins" traf sich die RNZ mit dem zweifachen Bürgermeister zur "doppelten Rathausrunde".

Seit 2010 lenkt Norman Link die Geschicke Neckargerachs, 2013 übernahm er auch die Rathausleitung in Zwingenberg. Foto: Girgla

Herr Link, ein Thema dominiert dieses Jahr wie kein anderes. Wie sind Neckargerach und Zwingenberg bisher durch die Coronazeit gekommen?

Bislang vergleichsweise unaufgeregt. Wir haben bisher eine überschaubare Anzahl an Infektionen – die Bevölkerung geht nach meinem Eindruck sehr besonnen mit der Situation um. Wir haben Glück, hier zu leben, wo wir trotz des seinerzeitigen Lockdowns und der Beschränkungen rauskommen und die Natur direkt vor der Tür haben. Anders als in großen Städten.

Und wie waren bzw. sind die wirtschaftlichen Auswirkungen?

Ich hatte von Anfang an die Hoffnung, dass Deutschland als wirtschaftlich starkes Land gut durch die Krise kommt, und bin sehr dankbar, dass die Einbußen, mit denen wir rechnen mussten, stark von Bund und Land abgefedert wurden. Wir hatten ursprünglich mit Einnahmeausfällen von etwa 300.000 Euro gerechnet, aber der Großteil davon ist durch die Hilfen aufgefangen worden. Außerdem sind hier starke Gewerbebetriebe ansässig, und weder in Neckargerach noch in Zwingenberg verzeichnen wir nach aktuellem Stand Ausfälle der Gewerbesteuer. Es steht aber zu befürchten, dass wir in den kommenden Jahren die "Rechnung" erhalten, wenn die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und die Anteile aus der Einkommenssteuer sinken werden.

Hintergrund Die indiskreten 13 1. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister? Daran kann ich mich noch gut entsinnen. Von meinem Vorgänger im Amt und meinen Stellvertretern wurde ich im Rathaus begrüßt, musste aber – bevor ich es betreten durfte – einen Birkenstamm durchsägen. [+] Lesen Sie mehr Die indiskreten 13 1. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister? Daran kann ich mich noch gut entsinnen. Von meinem Vorgänger im Amt und meinen Stellvertretern wurde ich im Rathaus begrüßt, musste aber – bevor ich es betreten durfte – einen Birkenstamm durchsägen. 2. Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Darüber müsste ich länger nachdenken, denn den "Job" als Bürgermeister wählt man ja auch nicht aus dem Stehgreif. 3. Wenn Sie ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das? Heimat – traditionsbewusst modern. 4. Und sich selbst mit drei Eigenschaften? Ehrlich, zielstrebig, (manchmal) ungeduldig. 5. Ihre drei Lieblingssongs? Sting – Fields of Gold; Phil Collins – In the air tonight; Bruce Springsteen – Streets of Philadelphia 6. Worüber können Sie lachen? Über meine Kinder immer wieder. Und ansonsten liebe ich Karikaturen und Satire. 7. Und was finden sie zum Weinen/was macht sie traurig? Egoismus gepaart mit Unehrlichkeit. 8. Wovor haben Sie Angst? Vor noch mehr bei Punkt 7. 9. Ihre größte Leidenschaft? Es gibt für mich nicht die eine Leidenschaft. Ich mache vieles sehr gerne. 10. Und ihre größte Schwäche? Ungeduld. 11. Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Konrad Adenauer. 12. Was bedeutet für Sie Glück? Bei zwei kleinen Kindern eine durchgeschlafene Nacht. Nein, das größte Glück ist, morgens gesund aufstehen zu dürfen und etwas bewirken zu können – ob privat oder beruflich. 13. Gibt es so was wie ein Lebensmotto für Sie? Von meinem Opa: "Kumme losse" – nicht alles kann man beeinflussen, manches muss man nehmen, wie es kommt.

Wie hat die Pandemie das öffentliche Leben in den Neckargemeinden beeinflusst?

Was uns natürlich sehr weh getan hat, ist der Ausfall der Schlossfestspiele in Zwingenberg. Nicht nur in finanzieller Hinsicht für die Festspiele selbst, sie sind einfach Teil der Identität der Gemeinde. Dieses Jahr steht alles etwas auf dem Kopf. Der normale Ablauf ist nicht gegeben. Zwingenberger Vereine bestreiten einen großen Teil ihrer Einnahmen aus den Schlossfestspielen, gerade in Bezug auf die Bewirtung. Das fällt nun natürlich alles weg, ich bin aber zuversichtlich, dass wir gemeinsam über die Runden kommen werden. Insgesamt haben alle Verantwortlichen in unseren Vereinen und Gruppierungen sehr besonnen auf die Situation reagiert, ihren (sportlichen) Betrieb in Abstimmung mit der Gemeinde wieder aufgenommen, haben aber durch den Entfall vieler zur Tradition gewordener Feste und Feiern starke finanzielle Einbußen.

Stichwort Bewirtung: Gerade die Gastronomie hat ja sehr unter der Coronakrise zu leiden. Nun sind Neckargerach und Zwingenberg ja beliebte Ausflugsziele in der Region. Macht sich das eben auch in der Gastronomie bemerkbar?

Mein Eindruck ist, dass wir hier noch nie so viele Gäste gehabt haben wie in den Sommermonaten 2020. Auch wenn die Margarethenschlucht ja lange gesperrt war und die Wolfsschlucht aktuell aufgrund von Sturmschäden und der Aufarbeitung von Käferholz noch gesperrt ist, sieht man Nummernschilder, die von überall herkommen. Und die Leute fahren nicht zurück nach Hause, ohne gelaufen zu sein. Wie schon gesagt: Wir haben Glück, hier zu leben, wo man frei durchatmen kann. Es handelt sich bei den Leuten, die herkommen, hauptsächlich um Tagesausflügler, die abends wieder nach Hause fahren, aber tagsüber waren bei gutem Wetter die Biergärten voll – natürlich völlig regelkonform. Rucksack- und Fahrradtouristen fühlen sich hier wohl, was mich sehr freut.

Nun hat Corona ja auch einiges auf den Kopf gestellt, was die Arbeit des Gemeinderats anbelangt. Auch in Neckargerach wurde lange nicht öffentlich getagt. Wie wurde das gehandhabt?

Wir haben keine Videokonferenzen abgehalten, das meiste lief über den Mailverteiler. Hauptsächlich waren wir mit der Realisierung bereits gefasster Beschlüsse beschäftigt. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir bereits sehr früh, im Januar, unsere Haushalte beschlossen haben. Es ist zwingend erforderlich, diesen öffentlich zu beschließen, und da wir das getan hatten, konnten wir gut arbeiten. Sowohl in Neckargerach als auch in Zwingenberg. Seither tagen wir unter Wahrung der Hygienestandards in der Minneburg- bzw. in der Peter-Kirchesch-Halle und zwar mit regem Besuch aus der Bevölkerung.

An der Realisierung welcher Themen haben Sie denn gearbeitet?

Wir haben beispielsweise den Zweckverband Wasserversorgung und den Zweckverband Bauhof gegründet. Das Ziel dahinter ist, zusammen stärker zu sein als alleine. Und so auch langfristig die Eigenständigkeit der Gemeinden sicherzustellen. Nur so können wir erhalten, was bisher da ist. Die Wasserversorgung soll in den nächsten acht bis zehn Jahren von Grund auf erneuert werden. Darunter fällt, dass Quellen zusammengeschlossen werden, eine neue Filteranlage in Planung ist und auch ein neuer Hochbehälter gebaut werden soll. Das ist ein Generationenprojekt – für die Wasserversorgung in Neckargerach und Zwingenberg wird es ein komplett neues System geben, bei dem wir auch die Löschwasserversorgung im Blick behalten. Auch Guttenbach soll mit angeschlossen werden. Derzeit verfügt Neckargerach nur über eine einzige Quelle und wir wollen nun mit dem Zusammenschluss das Risiko eines Ausfalls derselben vermindern. In der Summe geht es um fünf Quellen, die in der Zukunft Neckargerach, Zwingenberg und Guttenbach versorgen sollen. Momentan warten wir auf einen Förderbescheid aus Karlsruhe – die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt werden aber in Kürze starten.

Prägendes Bauwerk mit Schwächen: Mängel an der Zwingenberger Radwegbrücke bestanden von Anfang an. Aber sie wird konstant von Ingenieuren beobachtet, ist standsicher und bedenkenlos nutzbar. Außerdem hat die Gemeinde festgestellt, dass mit ihrem Brückenproblem nicht alleine dasteht. Foto: Weindl

Wenn Sie schon von der Zukunft sprechen, wie bewerten Sie diese allgemein für Neckargerach und Zwingenberg? Ziehen die Gemeinden neue Bürger an? Sind sie auch in Zukunft attraktiv?

Und wie die Orte anziehen! Ohne Zweifel! Wir sind sowohl an die S-Bahn als auch an die Bundesstraße sehr gut angebunden, bei der Breitbandversorgung arbeiten Gemeinden und Landkreis Hand in Hand und zudem liegen wir mittig zwischen größeren Städten. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist auf jeden Fall da, fast jeden Tag gehen Anfragen ein. Das Problem ist nur, dass wir keinen Platz mehr haben. Seit Jahren verdichten wir immer weiter und jetzt geht schlicht nichts mehr. Wir befinden uns hier in einer Tallage und sind quasi eingekesselt von Schutzgebieten und vom Neckar. Und so schön dieser auch ist, so viel Hochwasser bringt er eben auch mit sich, weshalb aus Hochwasserschutzgründen so manche Fläche nicht bebaut werden kann. Hinzu kommt, dass, wer noch potenzielle Baufläche besitzt, diese nun mal nicht veräußert, wenn er es nicht braucht. Im Ort selbst gibt es wenig Leerstand. Lediglich das ehemalige Gasthaus "Engel" steht derzeit leer. Und auch im Ortskern von Neckargerach werden gerade wieder Wohneinheiten gebaut und weitere Planungen sind in der Pipeline. Die Lage ist also sehr attraktiv, die Nachfrage hoch. In Zwingenberg ist es genau das gleiche Spiel.

Wie sieht es mit der bestehenden Infrastruktur aus?

Da können wir uns glücklich schätzen. Für doch recht kleine Gemeinden stehen wir gut da. Wir haben mit dem Penny-Markt einen Discounter vor Ort, der alles fürs tägliche Leben anbietet, haben einen Zahnarzt, einen Allgemeinmediziner, Physiotherapeuten, Bäcker und zweimal die Woche kommt das Metzger-Mobil. Außerdem haben wir den Wochenmarkt. In Zwingenberg hält der Shop Gisela, der zugleich ein wichtiger sozialer Treffpunkt ist, alles für den Alltag bereit. Man kommt hier also wunderbar zurecht und muss nicht viele Kilometer fahren, um sich zu versorgen.

Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie die Natur hier direkt vor der Haustür haben. Macht sich auch hier der Klimawandel bemerkbar?

Natürlich ist der Klimawandel auch bei uns spürbar. Der Borkenkäfer ist da und sorgt für Schäden, aber auch sonst ist der Wald massiv betroffen. Die Buchen vertrocknen nach und nach. Wir haben im Gemeindewald Neckargerach zum Glück schon früh damit begonnen, Douglasien anzupflanzen. Die vertragen die Hitze besser. Aber eben auch in Hinblick auf den Klimawandel ist der Zusammenschluss zum Wasserzweckverband zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Wasserversorgung für die Zukunft so wichtig. Da kommt noch einiges auf uns zu.

Sind derzeit weitere Projekte geplant?

Es geht heute nicht mehr darum, großartige "Prestigeobjekte" zu schaffen. Die Zeiten sind längst vorbei. Unsere Aufgabe ist es nun, das zu erhalten, was mühevoll aufgebaut wurde. Daher ist die Intensivierung der Zusammenarbeit unabdingbar, denn zusammen kriegt man mehr hin als alleine. Was wir jetzt angehen werden, ist die Peter-Kirchesch-Halle. Die wird 40 Jahre alt, in dieser Zeit haben sich die Brandschutzauflagen verschärft. Diese wollen wir natürlich erfüllen, was aber viel Geld kostet. In Neckargerach stellen wir neben der Wasserversorgung auch die Abwasserentsorgung mit dem geplanten Anschluss an den AZV Elz-Neckar auf zukunftssichere Basis.

Apropos Peter Kirchesch: Ihr Vorgänger setzte sich damals ja sehr für die Zwingenberger Radwegbrücke ein. Vor neun Jahren wurde sie eingeweiht, aber mit Mängeln am Brückenbauwerk hat man bis heute zu kämpfen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?

Gleich vorneweg: Ja, die Mängel am Brückenbauwerk bestanden von Anfang an, aber die Brücke wird konstant von Ingenieuren beobachtet, ist standsicher und bedenkenlos nutzbar. Das Problem besteht im sogenannten Seilverfüllmittel, das bei der Produktion der gespannten Drahtseile Verwendung findet. Dieses dehnte sich bei Hitze aus, bildete Blasen, der Korrosionsschutz der Seile platzte stellenweise auf und die Flüssigkeit lief dann an den Seilen herunter und tropfte auf die Brücke. Die Seile "bluten", wie es die Ingenieure nennen. Auf Dauer könnte sich so etwas aber auf die Statik auswirken, wenn – vereinfacht gesagt – der Rostschutz stellenweise fehlt. Die Brücke wird aber wie gesagt beobachtet, und das "Bluten" scheint mit den Jahren weniger zu werden. Solange das Problem aber besteht, wollen wir natürlich die Firma nicht vom Haken lassen, damit der Gemeinde kein Schaden entsteht. Wir laufen dem Ganzen noch immer hinterher, versuchen es aber auf gütlichem, sprich: außergerichtlichem Weg. Außerdem stehen wir in Kontakt zu anderen Städten und Gemeinden mit vergleichbaren Brücken und haben festgestellt, dass es sich bei den Mängeln nicht um ein alleiniges "Zwingenberger Problem" handelt.

Gibt es noch etwas, das Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern gerne mitteilen/mit auf den Weg geben möchten?

Sehr dankbar sind die Gemeinderäte unserer Gemeinden und natürlich auch meine Person für die stets wohlwollende Begleitung der doch ambitionierten Projekte, die allen einiges abverlangen. Der in Gemeinden unserer Größenordnung existenziell wichtige Zusammenhalt ist hier immer zu spüren. Ich erinnere an die Nachbarschaftshilfe, organisiert von unseren Feuerwehren und den Helfern vor Ort, während des Corona-Lockdowns oder an die Hilfsangebote aus der Mitte der Bevölkerung für Bedürftige. Gemeinsam haben wir zuletzt schwierige Situationen geschafft – wie etwa die schweren Unwetter mit massiven Schäden 2016 oder die Flüchtlingskrise. Für diesen Zusammenhalt bin ich sehr dankbar und ich vertraue darauf, dass dies unsere Gemeinden auch weiter auszeichnen wird.