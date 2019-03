Neckargerach/Heilbronn. (schat) Noch keine weiterführenden Erkenntnisse gibt es im Fall der Neckarleiche, die am Samstag an der Schleuse in Neckargerach-Guttenbach aus dem Fluss geborgen worden war. Beim zuständigen Polizeipräsidium in Heilbronn wartet man auf die Untersuchungsergebnisse aus Heidelberg, in der dortigen Gerichtsmedizin wird der männliche Leichnam obduziert. "Identität und Todesursache sind nach wie vor unbekannt", erklärte Polizei-Pressesprecher Carsten Diemer auf Nachfrage der RNZ am Montag. In beiderlei Hinsicht sollen die Untersuchungen der Gerichtsmedizin Klarheit bringen.

Hintergrund Haßmersheim/Guttenbach. (RNZ) Für großes Aufsehen sorgte am Samstagnachmittag ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Neckar zwischen Haßmersheim und Guttenbach, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Ziel der Aktion war es, einen bei Haßmersheim gesichteten Leichnam zu bergen, wie die Polizei am Sonntag gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte. Wegen des hohen Pegelstandes erwies sich die Bergung jedoch als schwierig und riskant, daher wurde der im Wasser treibende Körper zunächst aus der Luft beobachtet. An der Schleuse Guttenbach konnte der Leichnam schließlich nach rund vier Stunden gegen 15 Uhr an Land gezogen werden. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt, dessen Identität allerdings bislang noch nicht geklärt sei. Er müsse sich aber schon längere Zeit im Wasser befunden haben. Zur Feststellung der Todesursache wurde er in die Rechtsmedizin gebracht. Mitte der Woche soll eine Obduktion weitere Erkenntnisse liefern. Update: 18. März 2019, 13 Uhr

Weiter unklar ist auch, wo und wie der Mann in den am Wochenende leichtes Hochwasser führenden Neckar kam. Erstmals gesehen worden war er an der Verladestelle im Haßmersheimer Ortsteil Neckarmühlbach. Von dort aus hatte ein Schiffsführer die Polizei verständigt. Wenig später hatte man die Wasserleiche am Wehr in Neckarzimmern ausgemacht, eine Bergung sei dort aufgrund des Hochwassers aber noch nicht möglich, so Diemer weiter.

Mithilfe eines Hubschraubers hatte man den auf dem Wasser treibenden Toten "begleitet", erst an der Schleuse in Guttenbach konnten Polizei und Feuerwehr den Leichnam aus den Fluten holen. Der soll ersten Erkenntnissen zufolge aber wohl schon mehrere Tage im Wasser getrieben/gelegen haben.

"Es gibt aktuell keine Bezüge zu Vermisstenfällen", erklärt Carsten Diemer in Bezug auf die unbekannte Identität der Neckarleiche, auch zum Alter des Mannes seien - Stand Montag - noch keine näheren Angaben möglich.