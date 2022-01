Von Noemi Girgla

Neckargerach/Zwingenberg. Die Neuauflage der RNZ-Rathausrunde soll einen kleinen Ersatz für die pandemiebedingt ausfallenden Neujahrsempfänge liefern. In Neckargerach und Zwingenberg gibt es laut Bürgermeister Norman Link zwar keinen traditionellen Neujahrsempfang, was sich aber in den beiden Neckargemeinden im vergangenen und aktuellen Jahr abgespielt hat und geschehen wird, ist durchaus eine genauere Betrachtung und Erwähnung wert.

Herr Link, was war 2021 prägend für Neckargerach und Zwingenberg?

Bürgermeister Norman Link ist in Neckargerach und Zwingenberg in seiner zweiten Amtszeit. Foto: Noemi Girgla

Momentan ist weniger das Tages- als vielmehr das Projektgeschäft prägend für die beiden Gemeinden. Hier sind besonders der Wasser- als auch der Abwasserzweckverband zu nennen. Wir haben uns dem Abwasserzweckverband Elz-Neckar angeschlossen und Ende Oktober einen Förderbescheid des Landes über 5.776.800 Euro erhalten. Jetzt kann die Maßnahme losgehen.

Wie sieht die Maßnahme aus?

Wir werden eine Abwasserdruckleitung entlang des Neckars bauen, die mittels eines Dükers unter dem Fluss hindurchführt. Wir bohren also unter dem Neckar durch. In diesem Zuge soll auch die Wasserleitung verlegt werden, die künftig Guttenbach mit frischem Wasser versorgen wird. Diese wird jedoch erst später angeschlossen werden können. Insgesamt werden 8,8 Kilometer Druckleitung verlegt, um das Abwasser zur Kläranlage in Obrigheim zu leiten. Da der Düker aber die spannendste Stelle bei dem ganzen Projekt ist, fangen wir damit an.

Und wann geht es los?

Wir warten seitens der Fachbehörden noch auf die Auflagen, die aber jeden Tag kommen müssten. Dann folgt die Ausschreibung und voraussichtlich kann es im Sommer losgehen. Dieses große Projekt wird uns vermutlich bis Ende 2023 / Anfang 2024 beschäftigen.

Im vergangenen Jahr wurde durch Probebohrung in Guttenbach ermittelt, wo man unter dem Neckar durchbohren kann, um die neuen Leitungen zu verlegen. Foto: Norman Link

Das geschieht jetzt aber alles auf Neckargeracher Gemarkung, was ist mit Zwingenberg?

Der erste Bauabschnitt für die künftige Wasserversorgung durch den Wasserzweckverband Mittleres Neckartal in Zwingenberg ist jetzt abgeschlossen. Wir haben den Tiefbrunnen an den Wasserhochbehälter angeschlossen. Nun folgt der zweite Bauabschnitt in Neckargerach: die Quellleitung aus dem Seebachtal. Die Angebote werden derzeit geprüft und mit einer Auftragsvergabe ist im Februar zu rechnen.

Wie sieht es für die Bürgerinnen und Bürger mit Beeinträchtigungen durch die Baustellen aus?

In Zwingenberg haben alle die Maßnahme trotz miteinhergehender Belastungen toll mitgetragen. Beim zweiten Bauabschnitt wird es kaum zu Beeinträchtigungen kommen – lediglich der Radweg im Seebachtal in Richtung Roberner See, ein geschotterter Waldweg, wird zwischenzeitlich gesperrt werden müssen. Ansonsten finden die Arbeiten außerhalb der Ortschaft in der Natur statt.

Apropos Natur: Sie erzählten schon bei der vorherigen Rathausrunde, dass diese immer mehr Ausflügler anzieht. Hat sich der Trend fortgesetzt?

Dass die Menschen unsere Heimat besser kennenlernen, ist eine positive Auswirkung der Pandemie. Gerade die Margarethenschlucht zieht viele Besucher an. Die Wanderer können jetzt aber auch wieder ausweichen. Seit Ende Mai ist die Wolfsschlucht wieder offen, die lange wegen Sturmschäden und aufgrund von Käferbefall gesperrt war. Mit mehr Besuchern kommt aber auch mehr Verkehr in die Gemeinden. Also haben wir, um die Parksituation zu entlasten, bei der Zufahrt zum Weiler "Eisenbusch" einen neuen Parkplatz gebaut.

Momentan gibt es witterungsbedingt ordentlich Wasser in der Margarethenschlucht, künftig wird sie aber häufiger trocken fallen. Foto: Philipp Decker

Wenn wir schon bei der Margarethenschlucht sind: Wir erhielten zahlreiche Zuschriften und Bilder, dass der Wasserfall immer weniger Wasser führt ...

Zuletzt gab es witterungsbedingt ordentlich Wasser. Der Wasserfall wird zukünftig aber häufiger trocken fallen. Er speist sich zwar aus dem Flursbach, der hinter Reichenbuch entspringt, und, wenn er Wasser führt, zwischen den Feldern verläuft. Bis vor Kurzem führte er noch annähernd ganzjährig Wasser, weil der Überlauf des gereinigten Wassers aus der Kläranlage Reichenbuch in den Bach geleitet wurde. Das gibt es jetzt nicht mehr, da die Anlage geschlossen wurde. Auf der einen Seite ist es schade, dass beim Wasserfall nicht mehr dauerhaft Wasser zu sehen ist, auf der anderen Seite ist es gut für den Umweltschutz.

Kommen wir zu dem leidigen Thema: Wie sind die Gemeinden bislang durch die Corona-Pandemie gekommen?

Finanziell kommen wir ganz gut raus aus der Sache. Das Land hat da einen guten Job gemacht und die Abmilderung hat funktioniert. Für das kommende Jahr fühlen wir uns in beiden Gemeinden gut gerüstet. Da waren die Erwartungen pessimistischer.

Und abseits der Finanzen?

Von April bis September hatten wir eine eigene Teststelle im Rathaus eingerichtet, die auch sehr gut angenommen wurde. Die Gemeinde hat die Räumlichkeiten gestellt, die Apotheke das System und unsere Helfer vor Ort haben es dann "durchgezogen", wofür wir sehr dankbar waren. Insgesamt wurden ca. 1700 Tests vorgenommen, allein 1000 bis Ende Mai, bevor das Impfen an Fahrt aufnahm. Jetzt gibt es an der Apotheke noch eine Teststelle, die aber nun hauptamtlich und nicht mehr ehrenamtlich betreut wird. Das Neckartal konnte gut abgedeckt werden, gerade auch in Bezug auf den Tourismus, als auf dem Campingplatz alle zwei Tage ein aktueller Test vorgelegt werden musste.

Baulich tut sich ja auch einiges ...

Der Penny-Markt in Neckargerach wird seit Mitte Januar abgerissen und dann neu gebaut. Statt bislang 550 qm wird er jetzt auf knapp unter 800 Quadratmeter erweitert. Größer darf er leider nicht werden, da das Einzugsgebiet für mehr Fläche zu klein ist. Die Wiedereröffnung ist für September geplant.

Und bis dahin?

Die Gemeinde hat gerade für Einwohner, die nicht so mobil sind, eine Hilfestellung angeboten und Kontakte für Einkaufshilfen vermittelt. Wer Hilfe braucht oder bereit ist zu helfen, kann sich einfach melden. Von beiden Seiten haben sich auch schon Leute gemeldet.

Wird denn in Zwingenberg auch gebaut?

Da stand und steht einiges an. Im vergangenen Jahr haben wir die Peter-Kirchesch-Halle saniert und (brandschutz-)technisch auf den neuesten Stand gebracht. Vieles dazu geschah "hinter den Kulissen" – offensichtlich gibt es nun einen Rettungsweg aus dem Sportheim und einen neuen Hallenboden. Dafür haben wir Anträge beim Gemeindeausgleichstock und bei der Sportförderung gestellt und die Hälfte der Gesamtkosten von 180.000 Euro ist übernommen worden.

Was steht für dieses Jahr an?

Für die nächsten Jahre stehen Straßensanierungen auf der Agenda. Die Straße "Am Mittelberg" ist schwer in die Jahre gekommen, Rohre und Asphalt müssen erneuert werden. Dafür haben wir einen Antrag beim Gemeindeausgleichsstock gestellt. Immerhin belaufen sich die Kosten auf bis zu 200.000 Euro. Wir hoffen, dass ein Drittel gefördert wird. Die Straße machen wir aber erst, wenn die Glasfaser liegt. Denn dort soll auch der zentrale Verteiler der BBV stehen, der das Glasfasernetz dann sternförmig im Ort verteilt. Außerdem werden die beiden Spielplätze in Zwingenberg neu konzipiert und wir sehen zu, dass sich das Gelände noch besser nutzen lässt.

Was wünschen Sie sich für Zwingenberg im Jahr 2022?

Neben Gesundheit und Wohlergehen, dass die Schlossfestspiele wieder wie gewohnt stattfinden können: in der wunderschönen Kulisse des Schlosses.

Was macht eigentlich ... Kämmerer Tobias Leibfried?

(gin) Bei der RNZ-Rathausrunde bekommt der jeweilige Verwaltungschef ausführlich Gelegenheit, aktuelle Themen und Hintergründe zu beleuchten. Überdies wollen wir aber auch die Runde durch die Rathäuser machen, unter dem Titel "Was macht eigentlich ..." Positionen und Mitarbeiter vorstellen.

Tobias Leibfried

Mit einem "guten Vertrauensvorschuss", so Bürgermeister Norman Link, übernahm Tobias Leibfried vor fünf Jahren (mit gerade einmal 21 Jahren) die Position des Kämmerers in den Neckargemeinden Zwingenberg und Neckargerach. Berufsbegleitend macht der gebürtige Guttenbacher und Enkel des ehemaligen Landwirtschaftsministers Eugen Leibfried derzeit noch seinen Master in "Public Management", was in etwa dem früheren "Diplomverwaltungswirt" gleichzusetzen ist.

Leibfried übernimmt in seiner Position nicht nur "alles, was mit Finanzen zu tun hat", sondern ist neben dem Alltagsgeschäft auch noch Projektverantwortlicher. Eine große Verantwortung, denn: "Wir haben im kommenden Jahr ein Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro. Das ist für unsere Verhältnisse sehr viel", erklärt der junge Mann.

Momentan ist seine Arbeit durch Planungen und Vorabsprachen recht schreibtischlastig, "im Sommer geht es dann aber häufiger raus zu den Baustellen", blickt Leibfried voraus. Denn die Umsetzungsphase der großen Projekte zum künftigen Wasser- bzw. Abwassermanagement der Gemeinden hat begonnen, und in den nächsten Jahren wird viel gebaut.

Damit aber noch nicht genug: Leibfried betreut auch das Thema Digitalisierung. "Im Rathaus werden gerade die internen Verwaltungsprozesse auf ,papierlos’ umgestellt", verrät er. Das gilt es vorzubereiten, die Prozesse zu beschrieben, die Software zu installieren und zu etablieren – und die Mitarbeitenden darin zu schulen.

Als vor fünf Jahren der Generationswechsel "von Mitte 60 auf Anfang 20" seiner Stelle vollzogen wurde, sei er "in große Fußstampfen getreten", so Leibfried. Laut dem Bürgermeister hat sich der Vertrauensvorschuss aber voll und ganz ausgezahlt.