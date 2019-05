Von Marcus Deschner

Neckargerach. Da passte alles zusammen, sogar das Reimschema: "Umgebaut ist sie nun ganz, strahlt die Schul’ in neuem Glanz. 50 Jahre sieht man nicht, hell und freundlich strahlt das Licht", reimte Rektor Kurt Frey vergangenen Samstag bei der Einweihung der generalsanierten Minneburgschule, die gleichzeitig ein halbes Jahrhundert alt wurde.

Frey hieß in der voll besetzten Turnhalle die Gäste, darunter Ehrenbürger Peter Kirchesch und etliche Bürgermeister der Nachbargemeinden willkommen. Maßgeblich gestaltet wurde der gut eineinhalbstündige Festakt von denjenigen, die von den runderneuerten Räumlichkeiten am meisten profitieren sollen, nämlich von den Kindern.

Die Kleinen stellten bereits zum Auftakt im Zeitraffer viele der Arbeiten an "ihrer" Minneburgschule auf ihre Weise dar. "Mit einem Rucksack voller Stolz" ging Rektor Frey kurz auf den 2,5 Millionen Euro teuren Umbau des Gebäudes ein und erinnerte an den Umzug von der Guttenbacher Schule nach Neckargerach. Die 62 Kartons, die die Kulisse auf der Bühne bildeten, seien nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich in freier Unterrichtszeit, in den Ferien und oft auch in kleinen Pausen gepackt werden musste, um den Umzug vorzubereiten.

Am 22. Dezember 2017 sei dann der Auszug vonstatten gegangen, und man habe an diesem Tag "den Weg ins kalte und nebelverhangene Neckargerach" angetreten. Der Einzug, passend zur Adventszeit, in die neuen hellen und warmen Räume sei "Gänsehaut pur" gewesen, war Frey immer noch ganz begeistert.

Schlüsselübergabe mit Verantwortlichen: (v.l.) Peter Kirchesch, Peter Hauk, Franz Huber, Norman Link, Kurt Frey, Schulrat Dietmar Leder. Foto: Deschner

Er dankte allen, die dazu beigetragen haben, die Schule neu erstrahlen zu lassen, um sie für die Zukunft fit zu machen. Besonders auch dem Förderverein mit dem Vorsitzenden Peter Kirchesch, sowie Bürgermeister Norman Link "für die Offenheit und Unterstützung".

Es sei der richtige Weg gewesen, sich für den Erhalt des Schulgebäudes und die beachtliche Investition, über zwei Bauabschnitte verteilt, zu entscheiden, war Norman Link zufrieden. Er beleuchtete die Historie des Hauses, das im Oktober 1969 eingeweiht und in den 1990er-Jahren saniert worden war. "Ein Ort, der den heutigen Ansprüchen an Licht, Technik, Raumzuschnitten und energetischen Vorgaben genügt", betonte Link.

Gleichzeitig sei es ein modernes Gebäude mit Multimediatechnik in allen Räumen, mit Platz für die Nachmittagsbetreuung, großzügiger Außenanlage, zeitgemäßer Halle, Kleinspielfeld "und schlicht mit genügend Platz zur Entfaltung".

Möglicherweise brauche man den Platz in nicht allzu ferner Zukunft, denn "die große Politik" im Bund habe sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern ins Gesetz zu schreiben, sagte Link. Über "das gelungene Werk" freute sich Minister Peter Hauk. Der gute Geist, der schon immer in Neckargerach herrsche, solle auch für die nächsten 25 Jahre in diesem Gebäude weitergegeben werden, wünschte er.

Die Gemeinde Neckargerach habe an ihrer Schule "deutlich mehr als bloßes Facelifting" gemacht, würdigte Landrat Dr. Achim Brötel. Das Gebäude sei vielmehr so ertüchtigt worden, dass es den pädagogischen Anforderungen "von morgen und übermorgen" auch baulich gerecht werde. Vieles habe sich in den vergangenen 50 Jahren geändert, doch die Schule sei stets eng mit dem Leben der Gemeinde verbunden, unterstrich Schulrat Dietmar Leder vom Staatlichen Schulamt Mannheim.

Man habe in Neckargerach ein ganz besonderes Kleinod geschaffen. Daniela Alze und Kerstin Momma überreichten an Rektor Frey einen "Notfall-Korb" mit nützlichem Inhalt wie etwa einem langen Geduldsfaden. Die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hob Architekt Franz Huber bei der Schlüsselübergabe an Norman Link hervor. "We are the world, we are the children", sangen die Grundschulkinder zum Abschluss, ehe es zum Luftballonstart auf dem Kleinspielfeld ging.

Damit längst nicht genug: Den ganzen Nachmittag gab’s Führungen durchs Gebäude, Dance-Workshop, Bobbycar-Parcours, Pflanzaktion, Tombola, thailändische, griechische und regionale Spezialitäten und vieles mehr rundeten das große Fest zum 50-jährigen Bestehen und zum Umbauabschluss ab.