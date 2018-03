Die Grundschule Guttenbach wird im neuen Jahr keine Schüler mehr beherbergen, für sie geht es zurück nach Neckargerach, in die komplett sanierte Minneburgschule. In Guttenbach sollen Tagespflegeplätze geschaffen werden. Foto: Heiko Schattauer

Von Stephanie Kern

Neckargerach. Im Erdgeschoss sieht man schon, wohin die Reise gehen soll: Die Böden sind abgeschliffen, die Fenster drin und die störenden Wände draußen: Es ist ein Großprojekt, das sich die Gemeinde Neckargerach vorgenommen hatte. Nun steht fest: Die Schule wird bis zu den Weihnachtsferien fertig, das neue Jahr startet für die Grundschüler aus Neckargerach und Guttenbach in der für sie generalüberholten Schule. "Der Endspurt läuft", sagt Bürgermeister Norman Link beim Rundgang über die Baustelle.

Die ein oder andere Überraschung habe das 2,1 Millionen Euro teure Projekt für die Gemeinde bereit gehalten - auch wenn die Fertigstellung sowie Kosten genau im Plan liegen. "Das Dach ist zum Teil porös geworden", berichtet Norman Link. Es hätten sich Dellen gebildet, in denen sich Wasser gesammelt hat. "Da werden wir noch dran müssen."

Für die (Wieder-) Umsiedlung der Grundschule von Guttenbach nach Neckargerach gab es mehrere Gründe: Der Platz in Guttenbach reicht zwar aus, es ist aber beengt, und es gibt keine Möglichkeit, die Grundschule dort sinnvoll zu erweitern. Derzeit gibt es einen Aufnahmestopp bei der Nachmittagsbetreuung. Ein Angebot, das man eigentlich allen Eltern ermöglichen will und im neuen Jahr dank der neuen und weitläufigen Räumlichkeiten dann auch kann. Außerdem habe man als Gemeinde die Aufgabe, sich auch um Gebäude wie die Minneburgschule zu kümmern. "Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: sanieren oder kaputt gehen lassen", sagt Link. Wobei letzteres für ihn nicht in Frage kommt. "Unser Wunsch war ja nicht, dass die Hauptschule uns verlässt. Aber wir wurden dann vor die Aufgabe gestellt, die Zukunftsfähigkeit der Grundschule zu sichern", erklärt Link.

Die Lehrer der Grundschule waren unterdessen schon fleißig am Packen. 70 Kartons stehen schon fix und fertig in Guttenbach. "Es werden noch etliche dazu kommen", sagt Link. Damit die Lehrer vor Weihnachten ein bisschen freier für den Umzug sind, wurde eine Projektwoche mit Schülern der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen organisiert.

Einen "Mehrwert" wie für die ehemalige Hauptschule in Neckargerach wollte die Gemeinde gerne auch für das nun frei werdende Grundschulgebäude in Guttenbach schaffen. Dafür hat der Gemeinderat den Weg geebnet. In seiner jüngsten Sitzung fasste er den Grundsatzbeschluss, das Gebäude an den Caritasverband im Neckar-Odenwald-Kreis zu veräußern. Der möchte darin Tagespflegeplätze anbieten. "Wir waren schon lange im Gespräch", erzählt Link. Es musste aber im Vorfeld einiges geklärt werden - vor allem wegen der Zuschüsse, die die Gemeinde für den Schulbau in Guttenbach bekommen hat.

"Wir müssen nun die Einnahmen aus dem Verkauf des Gebäudes an das Regierungspräsidium überweisen. Damit sind dann die Forderungen wegen der Zuschüsse erledigt", erklärt Link. Er freut sich über den Verhandlungserfolg. Sowohl Regierungspräsidentin Nicolette Kressl als auch Landrat Dr. Achim Brötel und Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih hätten sich sehr dafür eingesetzt, den Weg zu einer Tagespflegeeinrichtung zu ebnen. "So entstehen jetzt der Gemeinde keine Kosten, und es gibt eine Nachnutzung, die für die Gemeinde und die Umgebung einen Mehrwert schafft", meint Link. Die Turnhalle bleibt aber im Besitz der Gemeinde, da dort sehr viele Vereinsaktivitäten stattfinden. Diese Möglichkeit wolle man erhalten. Der Caritasverband dürfe die Halle aber mitnutzen, wenn nötig.

Über den geglückten Umbau in Neckargerach und die nun auch geglückte Nachnutzung in Guttenbach freut sich Link: "Wir haben unser Ziel erreicht. Ich hätte mir am Anfang nicht träumen lassen, dass alles so passt."