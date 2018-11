Neckargerach. (nfa) Über den roten Teppich schreiten, Interviews geben und einem echten Filmstar wie Hugh Jackman die Hand schütteln - für viele ein Traum, der allerdings eher selten in Erfüllung geht. Für Jennifer Kolbe aus Neckargerach war dieser Traum dieser Tage zumindest greifbar nahe, denn sie war eine der Finalistinen beim diesjährigen "Miss Bambi"-Wettbewerb.

Obwohl es für die 19-Jährige am Ende nicht gereicht hat, sie bei der großen Gala am Freitag also nicht als Miss Bambi mitmachen darf, freut sich Jennifer Kolbe, überhaupt in die engere Auswahl gekommen zu sein. "Ich möchte anderen Menschen Mut machen, weil jeder etwas ganz Besonderes ist". Jennifer will mit ihrer Teilnahme inspirieren, ihr Selbstbewusstsein und das von anderen stärken, neue Menschen kennenlernen. Auf ihrem Bewerbungsprofil für "Miss Bambi 2018" schrieb sie: "An Miss Wahlen nehme ich teil, nicht um zu gewinnen, sondern um Erfahrungen zu sammeln."

Für die 19-Jährige war die Teilnahme am Miss-Bambi-Wettbewerb (für die Verleihung des Fernsehpreises kamen 33 junge Frauen in die finale Auswahl) also vor allem auch eine Erweiterung ihrer eigenen Erfahrungen und persönlich "ein voller Gewinn". Miss Bambi 2018 wurde Johanna aus Deckenpfronn.