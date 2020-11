Neckargerach. (schat/pol) Rund zwölf Meter in die Tiefe der Margaretenschlucht stürzten am Sonntagnachmittag ein Fünfjähriger und eine 37-jährige Frau, die bei ihrem Rettungsversuch abrutschte. Der Junge war mit zwei Erwachsenen in der Schlucht unterwegs, verlor an einer Engstelle den Halt und fiel hinab bis in ein Bachbett.

Mit einer aufwändigen Aktion retteten in der Folge die Kräfte der Feuerwehr Neckargerach die beiden Abgestürzten. Mithilfe von Leitern, Absturzsicherungen und sogenannten Schleifkorbtragen wurden die Verunglückten aus der Schlucht geholt, wie Kommandant Dieter Hafner berichtet. Einen Notarzt habe man zur Erstversorgung gleich mit zu Frau und Kind in die Schlucht abgeseilt. "Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert", so Hafner, die gesamte Rettungsaktion sei absolut stimmig abgelaufen.

Die Verunglückten habe man aus der Tiefe auf den eigentlichen Weg und in der Folge rund 200 Meter aus der Schlucht gebracht. Der schwer verletzte, aber ansprechbare Junge wurde wie die leicht verletzte 37-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.