Von Stephanie Kern

Neckargerach. Es sind viele lachende Gesichter, die man auf den Bildern der "Beetfluencer" sieht. Auf Instagram sind die Influencer (also: Einflussnehmer) für das Anbauen von Obst und Gemüse im eigenen Garten unterwegs. "Beetfluencer" heißen sie dort. Dahinter stehen vier Männer aus Neckargerach, die sich schon seit frühester Kindheit kennen: Niklas und Felix Strein, Uwe Diederich und Sven Kolbe.

Hinter den Erklärvideos und anschaulichen Bildern steht ein Garten in Neckargerach, den die vier mit unermüdlichem Engagement von Wiese in Beetlandschaft umgewandelt haben. "Ich kam durch den ersten Corona-Lockdown zum Gärtnern", sagt Felix Strein. Das Interesse war zwar schon vorher da, durch Fußballtraining und Job blieb aber wenig bis keine Zeit dafür. Durch die Kontaktbeschränkungen war diese Zeit auf einmal da. "Ich habe schon länger ein bisschen Gemüse angebaut. Mir hat aber die Anleitung gefehlt, wie es geht."

Nachdem die Lücke gefunden war, wollte er sie schließen. Unterstützung fand er in seinem Bruder Niklas, der vor allem die technische Seite der Beetfluencer – also den Instagram-Kanal, TikTok und auch die Webseite – betreut. Uwe Diederich ist ein Allrounder, besonders hat er sich aber mit dem Vorziehen der Gemüsepflanzen beschäftigt und sich das Wissen dazu angeeignet. "Wir wollen zeigen, dass jeder Gemüse anbauen kann", sagt Felix Strein. "Wenn ich es verstehe, versteht es jeder", meint sein Bruder.

Sven Kolbe hilft, wo er gebraucht wird: Im Garten oder bei der Erstellung von Videos, fragt bei den Großeltern nach Tipps und Tricks für den Anbau von Gemüse, sucht nach Kooperationspartnern. "Es geht auch um Wertschätzung, unserem Planeten und Lebensmitteln gegenüber. Wenn etwas billig ist, kann man es leicht wegwerfen. Wenn man es selbst erzeugt hat, passiert das nicht", ist er überzeugt.

Auf 640 Quadratmetern haben die Beetfluencer Hochbeete und niedrige eingefasste Beete sowie ein großes Gewächshaus für Tomaten und Gurken gebaut. "Hauptsächlich mit meinem Vater und meinem Opa", erzählt Felix Strein. Geschätzte 200 Stunden Arbeit haben sie allein dafür in den Garten gesteckt. Was wo angebaut wird, ist genau geplant. Im Frühjahr gibt es hauptsächlich Salate, Lauch, Zwiebeln und Sellerie, im Sommer typisches Sommergemüse und viele Beeren, im Herbst wurde sogar ein Kürbisfest gefeiert.

"Ich wollte den Platz optimal nutzen", erklärt Felix Strein. Sein Wissen über den Gemüseanbau hat er sich selbst angeeignet – und auch Fehler gemacht. Deshalb sind seine Videos authentisch und für jeden nachzuvollziehen. "Unseren Kanal betreiben wir für diejenigen, die – noch – wenig anbauen", berichtet Niklas Strein. Und Uwe Diederich ergänzt: "Es ist egal, ob man zwei oder 200 Quadratmeter zur Verfügung hat – jeder kann Gemüse anbauen."

Etwas mehr als 1400 "Follower" haben die vier Neckargeracher bei Instagram. "Fast ein kleines Unternehmen", sagt Felix Strein. Ganz wichtig ist ihnen ihre Philosophie: Tradition trifft Moderne. Und der Spaß bei ihrem Hobby, denn alle vier haben natürlich auch ein Leben außerhalb von Beetfluencer, alle vier sind eher in technischen Berufen beheimatet und dort auch stark gefordert. Da ist die Arbeit im Garten und an den Inhalten eine Abwechslung. Und die muss Spaß machen.

Und dann gibt es da auch noch das Gemüse, das die vier Männer selbst erzeugt haben: Allein im Sommer 2021 waren es 20 Kilogramm Buschbohnen, zwölf Kilogramm Tomaten, 42 Gurken, 70 Kilogramm Kürbis, 40 Kilogramm Kartoffeln, vier Kilogramm Beeren und 60 Kilogramm Salat. Hinzu kamen dann noch Rosenkohl, Zwiebeln, Lauch, Kohlrabi, und, und, und. "Das Essen macht mit tatsächlich am meisten Spaß", sagt Niklas Strein. Aber selbst zu viert schaffen sie diese Menge gar nicht alleine, sie (ver)teilen ihr Gemüse gerne, geben auch an diejenigen zurück, die sie in ihrem Garten und bei ihrer Internetarbeit unterstützen.

Mit Humor und Lebensfreude gehen sie in ihren Garten und an die Erklärvideos. "Wir filmen alles nur einmal, dann ist es auch authentisch. Und so passiert dann auch immer mal was Lustiges", erläutert Felix Strein. Sie würden gerne weiterwachsen, ihre Geschichte weitererzählen, dafür sind sie auch auf der Suche nach weiteren Unterstützern.

"Wir sind Influencer für den Garten", beschreibt Niklas Strein, worum es den Beetfluencern geht. "Wir müssen mit der Natur leben, nicht die Natur mit uns. Es ist ein Thema, das alle angeht", sagt Strein und zielt damit auch auf den Klimawandel ab. Denn selbst erzeugte Lebensmittel sparen Unmengen an CO2, ca. 80 Kilogramm des klimaschädlichen Gases spart schon der regionale Kauf von Lebensmitteln – pro Kopf. Die Erzeugung von eigenem Gemüse dürfte diese Zahl noch einmal erheblich vergrößern, denn Lagerung und Transport fallen weg.

Übrigens: Trotz Winter herrscht auf dem Instagram-Kanal der Beetfluencer gerade keine Pause. Denn gerade startet schon wieder die neue Gemüsesaison, auf der Fensterbank von Uwe Diederich werden bald die ersten Sprösslinge wachsen. Auch da werden die Beetfluencer sicher wieder viele lustige Erklärvideos machen. Und wer weiß, vielleicht beeinflussen sie ja den ein oder anderen in diesem Jahr auch zu eigenem Gemüse ...