Neckarelz. (cao) Heimwerker machen’s gerne selbst. Das fängt schon beim Einkauf an: Seit September 2018 gibt es im Hornbach-Markt in Neckarelz Selbstbedienungskassen, an denen Kunden ihre Waren selbst einscannen und bezahlen können. "Das wird mittlerweile sehr stark genutzt", berichtet Marktmanager Mike Röder. "Zwei von drei Kunden entscheiden sich heute für die SB-Kasse."

Den Grund dafür sieht Röder einerseits in der Zeitersparnis, andererseits in der kontaktlosen Abwicklung. "Wir haben schon gemerkt, dass seit Beginn der Pandemie ein Teil der Kunden großen Wert auf einen schnellen und möglichst kontaktlosen Einkauf legt. Dazu kann man die SB-Kassen und auch den ,Self-Scan’ mithilfe unserer App nutzen."

Seit Ende 2019 bietet der Mosbacher Markt auch die Möglichkeit, Waren während des Einkaufs mit dem eigenen Smartphone zu scannen und über die Hornbach-App einen Code zu erzeugen. Dieser muss zum Bezahlen dann nur noch kurz erfasst werden. "Wir haben im vergangenen Jahr auch stärker auf diese Option hingewiesen. Dennoch hinkt die Nutzung weit hinter jener der SB-Kassen hinterher", berichtet der Marktmanager. Viele Kunden würden noch zögern. "Doch wer sich erst mal daran wagt, ist meist auch schnell begeistert und positiv überrascht, wie einfach die Technik funktioniert."

Aber wie sieht es mit den Arbeitsplätzen aus? Werden die durch SB-Kassen und Self-Scan nun abgebaut? "Nein", sagt Röder, "das Gegenteil ist der Fall. Wir haben aufgestockt und beschäftigen heute mehr Mitarbeiter als vor der Einführung." Beratung und Service würden immer wichtiger, "da brauchen wir Know-how und Engagement unserer Mitarbeiter. In der Vergangenheit mussten sie in Spitzenzeiten an der Kasse aushelfen, haben dann im Verkauf gefehlt."

Dort setzt man übrigens auch mobile Endgeräte ein: Wenn Produkte individuell zugeschnitten werden, erstellen die Mitarbeiter statt handschriftlicher Belegscheine neuerdings Codes, die nur noch abgescannt werden müssen. Das langwierige ablesen und eintippen an der Kasse entfällt somit und Papier wird eingespart.