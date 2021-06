Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Neun Reihen hat Kinosaal 2 in der Kinostar Filmwelt Mosbach, je Reihe neun oder zehn Sitze, zusammen 85. Am zweiten Tag nach der Wiedereröffnung sind vier besetzt. Es läuft "Weißbier im Blut", eine Heimatkrimikomödie. Eine Etage tiefer hat schon der französische Film "Docteur!" begonnen; eine fünfköpfige Jugendgruppe bildet das Publikum. Gerade versorgt sich einer mit flüssigem Nachschub. Um halb neun beginnt im großen Saal (178 Plätze) der Science-Fiction-Film "Chaos Walking". Ein Zuschauer, ein Stammgast im Kinostar, kommt schon eine halbe Stunde früher ins Foyer, kauft Cola und Chips und freut sich, dass endlich auf ist. "Fernsehen ist doch langweilig!" Eigentlich wartet er sehnsüchtig auf den neuen James-Bond-Film, aber der hat in Coronazeiten nicht nur "keine Zeit zu sterben", sondern dessen Filmstart wurde ebenso mehrmals vertagt wie die Lichtspielhäuser seit Monaten einer Wiedereröffnung entgegenfiebern.

Das mit dem Ticket-Sichern, wozu ein wandgroßes 007-Werbeplakat vom vergangenen Jahr auffordert, ist noch immer nicht an der Reihe. Das macht den Kinobetreibern zu schaffen – jetzt da partielle Öffnungen erlaubt sind und ab 1. Juli voraussichtlich flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik. "Nur wenn alle Kinos bundesweit die Chance haben, zeitnah gemeinsam zu öffnen, können Verleiher überhaupt neue Filme starten und den Filmtheatern damit ihre wirtschaftliche Grundlage zurückbringen", heißt es in einer Erklärung der Kinoverbände. Das sieht Rainer Hagner, Leiter des Kinostar in Neckarelz, ähnlich, jetzt, während (wegen unterschiedlicher Inzidenzen und Auflagen) die einen wieder geöffnet sind und die anderen noch nicht. "Ab Juli wird’s besser, wenn die großen Hollywood-Produktionen kommen", so Hagner. Michael Roesch, Geschäftsführer aller Kinostar-Theater, verbreitet ebenfalls Zuversicht: "Wir freuen uns sehr, dass die Kinos wieder offen sind, und in den nächsten Wochen kommen ja auch einige tolle Filme."

Rainer Hagner schmeißt den Laden aktuell allein. Den Aushilfen habe man kündigen, einen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Es werde noch ein bisschen dauern, bis alles wieder an- und rund laufe. Dass das Geschäft überhaupt läuft und er wieder Tickets und Popcorn verkauft, daran müsse er selbst sich noch ein bisschen gewöhnen. Die Zeit geschlossener Türen wurde zum Renovieren genutzt. "Wirtschaftlich haben wir das ganz gut überstanden." Zu überstehen gibt es dennoch manches.

Filmuntertiteln gleich wird auf den LED-Wänden über dem Kassenbereich eingeblendet, was es einzuhalten gilt: "Auf Hygiene achten", "Maske bitte im ganzen Kino tragen und nur zum Essen und Trinken absetzen", "Bitte Abstand halten". Für einen Einlass (mit gebuchtem oder Abend-Ticket) gilt außerdem, dass eines der " drei G" erfüllt sein muss: Geimpft, genesen, getestet. Am Premierentag bedauerte Hagner, zwei Kunden wegschicken zu müssen, die spontan ins Kino wollten, aber keines der Kriterien erfüllten. "Wir gehen da auf Nummer sicher." Allerdings sei es nicht ganz leicht, alle Regelungen im Einzelnen zu durchblicken, etwa wie lange ein Schnelltest eines Schülers Gültigkeit im Kino besitze: 24 oder 60 Stunden?

Nicht gezögert haben Silke und Stefan Schehlmann aus Dallau. Die beiden bezeichnen sich als Cineasten und haben die Kinogänge "so richtig vermisst". Umso größer ist die Freude heute Abend. Fernsehen sei doch kein Ersatz und das Popcorn schmecke auf dem Sofa auch nicht so gut.

Mit einer großen Tüte voll duftendem Puffmais, einer Flasche Mezzomix und Masken im Gesicht machen sie sich auf ins Kino-Erlebnis mit Kommissar Kreuzeder. Die "gute Laune", die das Auto der beiden als Botschaft transportiert, haben sie sich all die Monate nicht verdrießen lassen. "Wir sehen im Negativen immer auch das Positive und wertschätzen nun vieles mehr." Nachdem der cineastische Mordfall in Niederbayern ein schwarzhumoriges Ende gefunden hat, bedankt sich das Dallauer Paar überschwänglich bei Kinoleiter Hagner für den "wunderschönen Abend". Der scheint – trotz sehr überschaubarer Besucherzahlen – auch ganz angetan: "Wenn ich ein Weißbier hätte, würde ich Sie jetzt einladen."