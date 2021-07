Aktuell ist die Disney-Produktion „Black Widow“ der am stärksten frequentierte Film im Kino in Neckarelz. Obwohl sich einige Kinos entschieden haben, den Blockbuster nicht zu zeigen, hat man in der Kinostar Filmwelt beschlossen, ihn ins Programm zu nehmen. Foto: Michael Roesch

Von Noemi Girgla

Mosbach-Neckarelz. Wieder sorgt der Boykott einer Disney-Produktion für Furore. Letztes Jahr stand die Neuverfilmung von "Mulan" im Rampenlicht des Unmutes, dieses Mal ist es "Black Widow". Nur während es bei Mulan bei Boykottaufrufen blieb, haben einige Kinos nun beschlossen, Black Widow nicht ins Programm aufzunehmen. In der Kinostar Filmwelt in Neckarelz wird der Blockbuster gezeigt.

Geschäftsführer Michael Roesch kann seine Kollegen, die sich dagegen entschieden haben, aber gut verstehen. "Die Kinopolis-Gruppe hat als erste beschlossen, den Film nicht zu zeigen. Meines Wissens nach boykottieren aber auch andere Gruppen Black Widow. Darunter die Traumpalast-Kinos und mindestens teilweise die Cineplex-Gruppe."

Auch im Programm der Astor-Filmtheater taucht der Marvel-Film nicht auf. Doch warum verzichten Kinoketten auf den so lange erwarteten Blockbuster, in den die Betreiber große Hoffnungen setzten?

Roesch erklärt: "Bei dem Konflikt zwischen Disney und verschiedenen Kinos geht es darum, dass die Kinos bisher die Filme für vier Monate exklusiv hatten und sie erst danach auf Streaming-Plattformen oder DVD veröffentlicht wurden. Jetzt veröffentlicht Disney die Filme teilweise zeitgleich mit dem Kinostart auf Disney Plus – wie eben Black Widow oder Cruella. Wir sehen das auch mit Sorge, da die Kinos im Falle der Nicht-Exklusivität Zuschauer verlieren könnten und der teure Betrieb eines Kinos sich dann nicht mehr rechnet. "

Dennoch haben Roesch und sein Team beschlossen, den Film ins Programm aufzunehmen. "Wir haben die Trennlinie anders gezogen", begründet er das. "Auf Disney Plus ist Black Widow nicht frei verfügbar, sondern kostet immer noch knapp 22 Euro. Das sind immerhin drei Kinokarten, und solange der Film dort noch so teuer ist, ist das für uns in Ordnung. Bei dem Preis bevorzugen die meisten dann doch das Erlebnis, den Film auf der großen Leinwand im Kino zu sehen. Stünde Black Widow auf dem Streaming-Portal zur freien Verfügung, hätten wir ihn auch nicht gespielt."

Laut dem Kinobetreiber habe Disney gesagt, es handele sich bei der Maßnahme um eine "Pandemielösung", die nur bis Ende des Jahres dauern soll. Danach wolle man zur Normalität zurückkehren. Ob das auch wirklich so kommen wird, da ist Roesch sich nicht ganz sicher: "Es ist fraglich, ob sich das Rad, einmal ins Rollen gekommen, ganz zurückdrehen lässt. Auch andere Filmverleiher versuchen, das Zeitfenster der Exklusivität zu verkürzen. Unter anderem Warner Bros. und Universal – aber da ist noch nichts in Stein gemeißelt."

Bange ist ihm aber nicht. "Der Kinostart von Black Widow am 8. Juli hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich das Kinoerlebnis nicht über die Exklusivität der Filme definiert. Black Widow ist der Film, der bei uns in Neckarelz aktuell die meisten Zuschauer anzieht, auch wenn er schon auf Disney Plus zu bekommen ist. Das Gemeinschaftsgefühl, die große Leinwand und den guten Sound im Kinosaal ersetzt das eben nicht."

Roesch kann den Disney-Konzern sogar ein Stück weit verstehen. "In Deutschland haben immer noch erst 70 Prozent der Kinos geöffnet, und viele Menschen trauen sich aufgrund der anhaltenden Pandemie auch noch nicht wieder in die Kinosäle. Man muss bedenken, dass allein die Produktionskosten für Black Widow bei etwa 250 Millionen Dollar lagen; die weltweiten Marketingkosten belaufen sich auf rund 80 Millionen. Daher versucht Disney nun, das Geld möglichst an allen Fronten wieder reinzuholen. Das stimmt uns aber auch positiv. Denn nur über Streaming lassen sich diese enormen Kosten nicht refinanzieren. Während bei Disney Plus bislang etwa 60 Millionen Dollar mit Black Widow generiert werden konnten, haben die Kinos in den USA bis jetzt 80 Millionen und weltweit noch mal 78,8 Millionen Dollar eingespielt. Dabei läuft der Film noch nicht mal in allen Ländern. Unter anderem der wichtige Markt in China fehlt noch."

In Roeschs Augen ist Streaming eine Art Rückversicherung für Filme: "Man weiß vorher nie genau, welche Filme gut laufen und welche zum Flop werden. Ein Film, der im Kino nicht gut anläuft, bleibt aus Kostengründen nicht lange im Programm. Auf Streaming-Plattformen ist es aber egal, wie viele Filme eingestellt sind. Dort hat auch ein schlecht laufender Film die Chance, noch Gewinne zu bringen." Eine Gefahr fürs Kino sieht er darin nicht.

Den Boykott seiner Kollegen versteht er zwar, ist aber auch der Meinung, dass von einer "dauerhaften Verschiebung" der Exklusivität der Filme letztlich keiner etwas hätte: weder die Besucher noch die Kinos und auch nicht die Filmverleiher – also auch nicht Disney. "Das aktuelle Beispiel hat gezeigt, dass Filme ab einer bestimmten Größe die Produktionskosten nicht allein über Streaming zurückbringen können. Und wenn das schon bei Black Widow nicht funktioniert, welcher Film sollte das dann schaffen?"