Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Eigentlich ist alles klar geregelt. Das Schild "Anlieger frei" unter dem Straßennamen "Weißes Feld" und dem Zeichen des Durchfahrtverbots gestattet ausschließlich Anliegern die Zufahrt in das Neckarelzer Gewerbegebiet zwischen der Innenstadt und dem Mosbacher Kreuz. Verwarnungsgelder drohen jenen, die die betreffenden Straßen als Schleichweg oder auch zum Parken benutzen. Vor allem Letzteres ist Friedbert Rapp ein Dorn im Auge. Das Baustellenlogistik-Unternehmen "Rapp Trans" hat seinen Sitz seit 2013 im Weißen Feld, im Eck zwischen Hinterem und Vorderem Waldhauer. Sein Anliegen als Anlieger: "Immer wieder kommt es zu gefährlichem Park- und Verkehrssituationen, die anders gelöst werden müssten."

Weitere Aspekte beschäftigen ihn. Zum Hinteren Waldhauer gibt es einen Grünstreifen, der kaum gepflegt ist. "Das wäre Aufgabe der Stadt", meint er und schiebt hinterher: "Wenn es auf meinem privaten Grundstück so aussähe, würde sich das Ordnungsamt melden." Jenes Ordnungsamt, das die Nicht-Anlieger zur Rechenschaft ziehen müsste und das auch bereits getan hat. Ruben Gollner, Geschäftsführer der Etego GmbH am Ende der Zwingenburgstraße, weist die Ordnungshüter der Stadt immer mal wieder darauf hin, dass im Bereich seiner Firmenausfahrt oder in der Nähe Fahrzeuge parken, die behindern.

"Dort ist man sehr bemüht, ebenso bei der Polizei", ist er vom Willen und Entgegenkommen seitens der Behörden überzeugt. Eigentlich aber nimmt er die Sache selbst in die Hand und spricht die betreffenden Lkw-Fahrer an. "Wenn es geht, möchte ich Konflikte vermeiden und versuch’s auf dem kleinen Dienstweg."

Doch nicht nur die Parksituation erregt mitunter den Unmut von Gollner und Rapp. Die Verkehrssituation wäre nach ihrer Ansicht in einigen Bereichen verbesserungswürdig; nicht nur die beiden Firmeninhaber sehen das so. Insbesondere die Rechts-vor-links-Regelung der beiden von Nordwesten her auf die Zwingenburgstraße einmündenden Straßen sei gefahrenträchtig, findet beispielsweise Cornelia Friedrich, die mit ihrem Pflege- und Gesundheitsservice Nachbarin von Friedbert Rapp im Vorderen Waldhauer ist. "Jetzt im Winter mit den entlaubten Bäumen geht es ja einigermaßen mit der Einsicht an diesen Stellen, aber wenn’s grün ist, sieht das anders aus." Auf der einspurigen Brücke über die B27 komme es immer wieder zu Unklarheiten und infolgedessen zu Behinderungen.

Eine andere Vorfahrtsregelung dort hatte 2013 einer der Ersten im Weißen Feld, Tobias Hotz vom gleichnamigen Werkzeug- und Maschinenbauunternehmen im Vorderen Waldhauer, schon dem damaligen Wirtschaftsförderer der Stadt vorgeschlagen. Hotz hat schon zwei Autofahrer auf der Brücke erlebt, von denen keiner weichen wollte. Dafür stören den Geschäftsführer die im Weißen Feld auf öffentlichen Flächen abgestellten Lkw weniger. "Hier ist ja eigentlich Platz." Den Betrieb in seinem Unternehmen haben die parkenden Zugmaschinen und Auflieger bisher noch nicht beeinträchtigt, wohl aber die Übungen der Lkw-Fahrschüler. "Das ist mitunter nervig."

Bei Etego bekommt man dies ebenfalls mit, zumal die Stichstraße mit dem Wendekreis sich für knifflige Fahrübungen besonders "anbietet". Aber auch hier sucht Gollner das persönliche Gespräch. Was er außerdem im Falle eines weiteren Ärgernisses tut. "Für viele Gäste von McDonald’s ist das Weiße Feld der Outdoor-Gastraum, wo die Speisen und Getränke verzehrt werden und die Verpackungen hinterher rumliegen." Doch ein Anruf beim Fastfood-Anbieter genüge, und innerhalb einer Stunde sei der Dreck weg.

Den McDonald’s-Kunden widmet auch das Ordnungsamt seine Aufmerksamkeit. "Kontrollen finden gelegentlich statt", verlautet es aus der Behörde auf Anfrage der RNZ zu jenen, die im Weißen Feld unberechtigterweise stehen – mit oder ohne Burgerbrötchen. Was die Lkw betrifft, so ordnet das Ordnungsamt ein: "Das ist üblich in Industriegebieten und wird von uns auch nicht beanstandet." In der Regel führen die Lkw am frühen Morgen wieder weiter.

Werden Verstöße dennoch sanktioniert, so sei seit Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung im November 2021 mit 55 Euro zu rechnen. Zu den schwer einsehbaren Rechts-vor-links-Regelungen an der Zwingenburgstraße äußert man sich folgendermaßen: "Die einspurige Verkehrsführung auf der Brücke über die B27 wurde seinerzeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vom Regierungspräsidium wegen der begrenzten Traglast gefordert."

Eine weitere Thematik kommt mit der Stadtbuslinie 2 zur Sprache, die durchs Weiße Feld führt. Ein BRN-Busfahrer hat mit seiner Handy-Kamera zahlreiche Verkehrssituationen festgehalten, die den Vorderen Waldhauer zeigen, durch den er seinen Bus lenkt. "Das ist manchmal wie auf einem Rastplatz an der Autobahn. Ich muss dann Schlangenlinie fahren."

Seitens der BRN liegen dem Ordnungsamt jedoch keine Klagen vor. "Letztlich ist das Verkehrsaufkommen nach hiesiger Einschätzung nicht so hoch, dass hier größere Probleme entstehen können." Die Anliegen aller (Anlieger und "Gäste") lassen sich wohl am ehesten erfüllen, wenn die "Regel" beherzigt wird, die Ulrike Schweizer für ihr Unternehmen Licht- und Tonsysteme "Live Art" – trotz gelegentlicher Einschränkungen – aufstellt: "Direkte Ansprache, gegenseitige Rücksichtnahme und menschliches Miteinander sind der beste Weg."