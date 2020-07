Raus damit: Seit Anfang der Woche wird am „Tannenhof“ entkernt – im laufenden Betrieb wird das einst als Hotel gebaute Haus schrittweise abgerissen und neu gebaut. Dabei kommen auch viele Erinnerungen hoch. Foto: H. Schattauer

Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Es staubt und knarzt, es wird gehämmert und gestemmt. Und Paneel um Paneel, Fliese um Fliese wird ein bisschen Geschichte entsorgt. Am "Tannenhof" in Neckarelz, Mitte der 1960er-Jahre als Hotel am Waldrand eröffnet, muss Altes weichen, damit Zukunftsfähiges entstehen kann. Die seit vielen Jahren als Seniorenheim betriebene Einrichtung muss gemäß der Landesheimbauverordnung umgebaut werden, die umfassende Erneuerung vollziehen die "Johanniter" dabei – durchaus außergewöhnlich und mit vielen Herausforderungen verbunden – im laufenden Betrieb.

Seit Anfang der Woche sind nun Abbruchspezialisten der Firma Leis im Westflügel des Tannenhofs zugange, zerlegen und trennen. In zwei Wochen soll der Altbau dann schließlich mit schwerem Gerät abgerissen werden. Holz, Fliesen, Verkabelungen, Glas – alles muss sauber getrennt für die Verwertung gesammelt werden, ehe dann final die Abrissbirne zum Einsatz kommt. Nach und nach werden alle Gebäudeteile des alten Tannenhofs abgebrochen. An deren Stelle soll in der Folge ein Neubau entstehen, der den Vorgaben der Landesheimbauverordnung entspricht und 90 Senioren im Pflegeheim Raum bieten wird.

Auch wenn bei dem 14-Millionen-Euro-Projekt kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, soll nur ein kleiner Teil der Bewohner auf Zeit in Gebäuden der Johannes-Diakonie Mosbach betreut werden. "Wir sind mit 15 Bewohnern dieser Tage umgezogen", erklärt beim Baustellentermin Tannenhof-Leiter Hans-Jürgen Mössner. "80 Brötchen, Fleischkäse, ein bisschen Bier und Wasser" habe der Umzug gekostet, scherzt Mössner, dessen Team tatkräftige Unterstützung von Freunden und Fußballkollegen des Heimleiters erhielt.

Dass die Bewohner für die Bauzeit des ersten Neugebäudeteils auswärts untergebracht sind, sei im Vorfeld mit den Betroffenen und Angehörigen abgestimmt worden, so Mössner. Betreut werden die Tannenhof-Senioren weiterhin von Johanniter-Mitarbeitern. Wenn Ende 2021 der erste Teil des Heimneubaus fertig ist (so sieht es der Zeitplan vor), sind sie die ersten, die im neuen Zuhause einziehen dürfen. Die Fertigstellung des Gesamtkomplexes strebt man bis Mitte 2022 an.

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg; vor Hans-Jürgen Mössner und seinen Senioren liegen bewegte Tage im (noch) alten Tannenhof. Dessen ebenso bewegte Geschichte ist so manchem Bewohner bekannt und präsent. "Viele erinnern sich noch gut an das Hotel", berichtet Mössner am Eingang zum Blauen Salon, von dem allerdings nach zwei Tagen Entkernung nicht mehr allzu viel Glamouröses übrig ist. Nicht nur Speisesaal und Salon wurden bis zuletzt im Seniorenheimbetrieb mitgenutzt, auch andere Einrichtungen zeugen von der Hotel-Vergangenheit des Hauses, die bis Ende der 1970er-Jahre währte.

"Gott gibt uns die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt", ist in der dunkelsten Ecke des einst als Hotelbar genutzten "Holzkistles" in die Vertäfelung eingeritzt. Heute gilt dieser Spruch nicht mehr ganz, denn eine gewisse Eile ist bei aller Sorgfalt sowohl beim Rück- als auch beim Neubau geboten. Und kurz nach dem letzten Blick in die alte Bar war auch dieses Holzpaneel mitsamt Spruch Geschichte ...

"Mir blutet schon ein bisschen das Herz", gesteht Hans-Jürgen Mössner beim Gang durch leere Hallen und nackte Räume. Vor 25 Jahren hatte er seinen ersten Tag im Tannenhof, begleitet seither das altehrwürdige Haus und dessen Bewohner. In diesem Vierteljahrhundert hat der jetzige Heimleiter nicht nur verschiedene Träger und Betreiber erlebt, sondern auch viele besondere Ereignisse. Positiv wie negativ, räumt Mössner ein, um zum Schluss zu kommen, "dass die positiven Erlebnisse ganz klar überwiegen".

Nach rund zweieinhalb Jahren organisatorischem Vorlauf ist man nun also dabei, neue Geschichte(n) am Waldrand zu schreiben. Mit den Senioren – im neuen Tannenhof.