Das (Füße aufs Armaturenbrett) geht im Kinosaal genauso wenig wie Brötchen schmieren und verspeisen, Rückenlehnen in Schräglage oder die Lautstärke selbst regeln. Im Autokino aber sehr wohl. Auf dem Messplatz ist das auch in diesem Jahr wieder möglich. Foto: Archiv/Ursula Brinkmann

Mosbach-Neckarelz. (cao) Mit dem Auftakt im Autokino auf dem Messplatz in Neckarelz sind die Veranstalter zufrieden. "Unser Angebot wird sehr gut angenommen", teilt die RW Messen & Events aus Kirchardt mit. Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM am heutigen Freitag werde man zwar nicht übertragen, doch für die Deutschlandspiele in der Vorrunde seien schon einige Buchungen eingegangen. "Wir drücken der Mannschaft natürlich die Daumen. Aber nicht nur, weil wir dann mehr Partien übertragen können. Ein deutscher EM-Sieg würde die belastenden Monate der Pandemie immerhin kurzzeitig verblassen lassen."

In den vergangenen Tagen habe man zahlreiche Anfragen bekommen, ob es mit den Lockerungen im Neckar-Odenwald-Kreis nicht möglich wäre, sich statt im Auto auch auf Biertischgarnituren vor die LED-Leinwand zu setzen. "Da wir auf dem Messplatz unproblematisch die AHA-Regeln einhalten und großen Sicherheitsabstand gewährleisten können, haben wir einen entsprechenden Antrag bei der Stadt Mosbach eingereicht und einige Gespräche geführt", so RW Messen &Events.

Am Donnerstagabend gab die Stadt Mosbach unter Vorbehalt grünes Licht – unter der Auflage eines neuen Hygienekonzepts sowie eines amtlich anerkannten Nachweises, den Lärmschutz während der EM-Spiele gewährleisten zu können. "Ob das für uns dann noch in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis steht, müssen wir nun überprüfen", teile der Autokino-Veranstalter mit.

Info: Tickets unter www.diginights.com