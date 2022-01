Von Bernd Kühnle

Neckarelz. "Zeit- und Kostenrahmen eingehalten." Wenn es um das Thema Bauen geht, ist so ein Satz nicht (mehr) selbstverständlich. Umso mehr freute sich Dieter Kautzmann, Leiter der Abteilung "Bildung und Generationen" der Stadtverwaltung Mosbach, beim Richtfest des evangelischen Kindergartens in Neckarelz diese Nachricht zu übermitteln. Für den evangelischen Kindergarten "Sonnenschein" und den Kooperationspartner, die Kleinkindbetreuung "Spielwiese", entsteht ein neues Domizil.

Architekt Robert Hähndel, der die Bauleitung und die Planung für das etwa 4,1 Millionen Euro teure Projekt übernommen hat, gab den geplanten Einzugstermin bekannt: Im Herbst sollen die neuen Räumlichkeiten bezogen werden. Die Kosten für den in Holzbauweise errichteten stattlichen Neubau teilen sich die Stadt Mosbach, der Bund und die evangelische Kirchengemeinde. Die Zimmererarbeiten hat die Firma Huxel aus Sinsheim übernommen, Tim Stalder ist projektleitender Zimmerermeister. Die Sanierung des Altbaus – auch die stand anfangs zur Debatte – wäre nicht wirtschaftlich gewesen. Nun wird der hinter dem Neubau stehende ältere Gebäudeteil in Kürze abgerissen. An dieser Stelle soll dann eine moderne Außenanlage entstehen. Um die Dacharbeiten kümmert sich die Firma Binder aus Aglasterhausen, wobei ein Teilabschnitt des Daches begrünt werden soll. Auf einem weiteren Teil sollen Fotovoltaikanlagen montiert werden. Insgesamt soll der Neubau für 30 Kinder unter drei Jahren und 50 Kinder über drei Jahren Platz bieten.

Sowohl Kindergartenleiterin Ann-Kathrin Markowitsch als auch Kirchengemeinderatsvorsitzender Reinhold Schulz zeigten sich hoch erfreut, dass die Bedürfnisse der Kinder erfüllt und die Arbeit des Kindergartenteams erleichtert wird. Wie es der Brauch will, erläuterte Tim Stalder vom Dach aus Eckpunkte des Neubaus. Seine Ausführungen stellte er unter das Motto "Kinderherz". Die drei Pfarrer Frithjof Meißner aus Neckarelz, Helge Pönnighaus als Pfarrer in Probe für die Pfarrei Waldsteige West und Neckarzimmern sowie Fritjof Ziegler als Vakanzpfarrer gaben dem Neubau ihren kirchlichen Segen.

Meißner berichtete über seine Beobachtungen während der Bauzeit, das "Wachsen und Werden" des Gebäudes, das nun "den Kindern und dem Kindergartenteam den Schutz eines sicheren Daches" biete. Im Anschluss hatten die zahlreichen Gäste die Gelegenheit, an den von Robert Hähndel angebotenen Führungen teilzunehmen. Die Vertreter der Firma Mackmull, die die Bauarbeiten mit einer Spende unterstützt hatten, erhielten einen vom Kindergartenteam gefertigten Bildband, in dem sowohl Bilder des Baufortschritts, als auch lustige Begebenheiten während der Bauzeit zu sehen sind – und daran erinnern sollen.