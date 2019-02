Die Markt-Apotheke in Neckarelz schloss am Freitag endgültig ihre Türen. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden, die Räume sollen umgenutzt werden. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckarelz/Hüffenhardt. "Wollen Sie uns heute nochmal besuchen?" Dorit Sauerzapf begrüßt einen langjährigen Stammkunden. Am Freitag war ihr letzter Tag als Eigentümerin der Markt-Apotheke in Neckarelz. "Aus wirtschaftlichen Gründen" habe sie sich dazu entschlossen, als selbstständige Apothekerin Schluss zu machen. Seit 1993 war Sauerzapf zuerst in der Pfalz, später dann in der Markt-Apotheke in Neckarelz eigenverantwortlich tätig. "Die Apotheke hier im Ärztehaus im Badischen Hof wurde aber schon 1987 eröffnet", erzählt Dorit Sauerzapf. Die Pharmazeutin übernahm die Apotheke im Jahr 2012 von Susanne Palm, die wiederum das Geschäft, das ihr Vater Bernd Seiberlich Ende der 1980er-Jahre eingeführt hatte, bis dahin weitergeführt hat.

Seitdem hat sich nicht nur die gesamtwirtschaftliche Situation für die Apotheken geändert, auch die lokale Situation am Badischen Hof ist nicht mehr die gleiche wie vor 30 Jahren. "Früher waren hier Doppelpraxen, heute sind es nur noch Einzelärzte", erzählt Dorit Sauerzapf. "Der Standort war schon immer sehr schwer", sagt Sauerzapf noch. Laufkundschaft gebe es praktisch nicht, ein großes Lager gab und gibt es nicht, in Neckarelz selbst gebe es auch insgesamt immer weniger Läden - "alles Faktoren, die uns das Wirtschaften erschwert haben", so die Apothekerin. Hinzu seien in der jüngsten Zeit Uneinigkeiten mit dem Vermieter über die Höhe der Mietzahlungen gekommen. Dorit Sauerzapf: "Das war der Stein des Anstoßes."

Dr. Klaus-Peter Rutz, der die Immobilie verwaltet, berichtete auf Nachfrage der RNZ, dass kein Nachfolger für den Apothekensitz gefunden werden konnte. "Die Lage ist wohl für Apotheker nicht gut. Die Räume werden mit großer Wahrscheinlichkeit umgenutzt", sagt Rutz. Etwa ein Prozent der Apotheken schließt landesweit jedes Jahr. "Das hört sich jetzt erst mal nicht viel an, summiert sich aber", meint Frank Eickmann, Pressesprecher des Landesapothekerverbands, der in Stuttgart sitzt. Man könne zwar nicht sagen, dass nur Apotheken im ländlichen Raum schließen. Aber, so Eickmann, "je ländlicher es wird, desto schwieriger ist es, einen Nachfolger zu finden." Denn meist seien die Strukturen (d.h., verordnende Ärzte in unmittelbarer Nähe) zwar aktuell noch da, perspektivisch aber nicht. Aktuell gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis noch 34 Apotheken, in Baden-Württemberg 2436 an der Zahl.

Eine Apotheke, die vor zwei Jahren landesweit Schlagzeilen machte, ist die (ehemalige) Apotheke in Hüffenhardt. Dort möchte der Medikamenten-Versandhändler DocMorris einen Abgabeautomat für Arzneimittel eröffnen. Am ersten Geschäftstag wurde der Automat aber schon wieder geschlossen, es gab Verfahren vor dem Landgericht Mosbach. Anfang April sollen diese Urteile nun vom Oberlandesgericht Karlsruhe geprüft werden. Der Landesapothekerverband, einer der Kläger gegen DocMorris, ist aber "guten Mutes" was diese Verhandlung angeht. Frank Eickmann: "Wir denken, dass diese Art der Versorgung mit Medikamenten nicht zulässig ist." Und somit auch das Verbot Bestand hat.

Hüffenhardts Bürgermeister Walter Neff schaut ebenfalls gespannt nach Karlsruhe. "Die Versorgung funktioniert zwar aktuell, es wäre aber schon eine Bereicherung, wenn der Abgabeautomat eingerichtet wird", meint Neff. Dass von DocMorris‘ Seite noch Interesse besteht, daran hat Neff keinen Zweifel: "Bis jetzt habe ich nichts anderes gehört."

Dorit Sauerzapf sieht den geplanten Abgabeautomaten kritisch. "Notdienste, Beratung - das gehört eben auch zu einer Apotheke", meint sie. Diese Aufgaben wird sie zwar auch weiterhin ausüben - allerdings wird sie keinen Apothekensitz mehr übernehmen.