Neckarelz/Stuttgart. (rnz) Der Kinostar Filmverleih ist ein in zwölf europäischen Ländern aktiver Filmverleih und weltweiter Video-on-Demand-Anbieter sowie Kinobetreiber. Zu ihm gehört auch die Kinostar Filmwelt in Neckarelz. Nun hat sich die Kinokette der Kampagne "Zusammen gegen Corona” angeschlossen, bei der mehr als 500 Marken ihre Slogans abgeändert haben, um für Impfungen gegen das Coronavirus zu werben.

"Wie kaum eine andere Branche sind wir als Kinobetreiber und Filmverleiher unmittelbar von der Corona-Krise betroffen”, sagte Dr. Matthias Roesch von der Kinostar-Geschäftsleitung, "und es ist für uns essenziell, dass es uns gelingt, das Virus zu besiegen.” Sein Bruder Michael Roesch, Geschäftsführer der Kinostar Filmwelt (auch in Neckarelz) fügt hinzu: "Als wir von der Kampagne gehört haben, war uns sofort klar, dass wir dies unterstützen werden, um die Zukunft des Kinos zu sichern.”

Kinostar geht dabei noch einen Schritt weiter als die meisten anderen Marken und ändert nicht nur den Slogan ab, sondern sogar das Logo: Aus Kinostar wird kurzzeitig "Impfstar". Die Kampagne wurde am vergangenen Freitag großflächig per Social-Media, Internet, in den Kinostar-Programmheften und -Filmtheatern gestartet.