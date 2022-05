Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit mehr als 3,5 Millionen Euro hat das Land die beiden Regiobuslinien im Neckar-Odenwald-Kreis bisher gefördert. Seit 2019 kann man mit der Linie 899 werktags im Stundentakt zwischen Mosbach und Sinsheim pendeln oder mit der Linie 999 von Buchen bis Tauberbischofsheim (und natürlich wieder zurück) fahren. Selbst am Wochenende nutzen zahlreiche Menschen das Angebot – mit dem Neun-Euro-Ticket werden es voraussichtlich noch ein paar mehr werden.

Ende 2023 läuft die Förderperiode allerdings aus. "Neckar-Odenwald-Kreis und Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) arbeiten bereits an der Fortführung für die Jahre 2024 bis 2029 für beide Regiobuslinien", teilt Landratsamtssprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit. Eine Folgeförderung werde man auf jeden Fall beantragen.

Hintergrund Die Regiobuslinie Mosbach – Sinsheim (899) wird werktäglich durchschnittlich von circa 450 Fahrgästen genutzt, an Wochenenden sind es samstags rund 250 Fahrgäste und sonn- und feiertags etwa 120 Fahrgäste pro Tag. Die Regiobuslinie Buchen – Tauberbischofsheim (999) ist werktäglich von circa 400 Fahrgästen nachgefragt, an Wochenenden sind es samstags etwa 220 Fahrgäste und sonn-/feiertags [+] Lesen Sie mehr Die Regiobuslinie Mosbach – Sinsheim (899) wird werktäglich durchschnittlich von circa 450 Fahrgästen genutzt, an Wochenenden sind es samstags rund 250 Fahrgäste und sonn- und feiertags etwa 120 Fahrgäste pro Tag. Die Regiobuslinie Buchen – Tauberbischofsheim (999) ist werktäglich von circa 400 Fahrgästen nachgefragt, an Wochenenden sind es samstags etwa 220 Fahrgäste und sonn-/feiertags rund 130 Fahrgäste pro Tag. Der Landkreis will das Angebot bis mindestens 2029 fortführen, mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar arbeitet man bereits daran. Weitere Infos zu Fahrplänen und Tarifen online unter www.tinyurl.com/RegioBusNOK. (cao)

[-] Weniger anzeigen

Vor wenigen Tagen hat das baden-württembergische Verkehrsministerium die Antragsperiode 2022 für die Regiobusförderung eröffnet. Die Stadt- und Landkreise können nun bis Ende Mai beim Ministerium ihre neuen Vorhaben zur Errichtung weiterer Regiobuslinien sowie die Verlängerung bestehender Linien beantragen. Die Richtlinie wurde im Vorfeld unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände punktuell angepasst. "Mit Regiobussen erschließen wir ländliche Räume, die von der Schiene abgehängt sind", erklärt Verkehrsminister Winfried Hermann. Das Regiobusprogramm sei mit 36 Linien im Land ein voller Erfolg, an den es nun anzuknüpfen gelte: "Mit dem weiterentwickelten Programm wollen wir die Anzahl erhöhen. Durch die deutlich attraktiveren Konditionen für die Stadt- und Landkreise sind wir zuversichtlich, dass wir das Netz weiter ausbauen und alle Zentren abseits der Schiene anbinden werden", betont Hermann.

In der neuen Förderperiode können die Stadt- und Landkreise auf verbesserte Konditionen zurückgreifen. So wurden beispielsweise die maximalen Fördersätze je Kilometer um 20 Cent erhöht. Im Neckar-Odenwald-Kreis wird sich das allerdings erst ab 2024 bemerkbar machen – unabhängig davon, ob man die Fortführung der Förderung in der aktuellen Antragsperiode oder erst im kommenden Jahr beantragt. "Die bestehenden Linien sollen weitergeführt werden", sagt Egenberger, "somit kann erst ab der Erteilung der Folgeförderung von dem um 20 Cent erhöhten Fördersatz profitiert werden". Weil das Land die Förderung der Regiobuslinien "dauerhaft angelegt" hat, könne bei der erneuten Antragstellung "auch von einer weiteren Förderzusage ausgegangen werden". Zusätzliche Regiobuslinien plant man im Landratsamt nicht. "Andere Linienführungen wurden überprüft und erfüllten nicht die Voraussetzungen der Landesförderung."

Der im Zuge des Ukrainekrieges enorm gestiegene Dieselpreis wird in den Verkehrsverträgen des ÖPNV im Neckar-Odenwald-Kreis bereits heute durch eine Preisgleitklausel – orientiert am "Erzeugerpreisindex Diesel Großverbraucher" des Statistischen Bundesamtes – ausgeglichen. Das Land will sich mit dem Förderprogramm zur Hälfte an den nicht durch Fahrgeldeinnahmen gedeckten Kosten der Regiobusse beteiligen. Da die zwei Linien im Neckar-Odenwald-Kreis "im Zusammenhang mit der großen Bündelausschreibung im Jahr 2019 vergeben und die Laufleistung teilweise anschließend erweitert wurde, ist eine exakte Angabe der Gesamtkosten nur für diese Linien und damit die Bestimmung der Förderquote nicht ohne Weiteres möglich", antwortet Egenberger auf die Frage, wie viel Geld der Landkreis selbst bisher in die beiden Regiobuslinien gesteckt hat.