Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. "Sommer lässt sein gelbes Band …" In Anlehnung an Eduard Mörikes berühmtes Frühlingsgedicht könnte man für das Ernteprojekt werben, das im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis die Bewirtschaftung und Bewahrung von Streuobstwiesen fördern will. Mit einem gelben Band am Stamm gibt der Besitzer der Bäume die Erlaubnis zum Pflücken des Obstes. Nachdem diese junge Idee im vergangenen Jahr in einigen Kreisgemeinden umgesetzt wurde, schickt sich nun der gesamte Landkreis an, mit gelben Bändern jene Obstbäume zu kennzeichnen, die von ihren Besitzern nicht selbst und darum von jeder und jedem gratis und ohne Rücksprache abgeerntet werden können.

Mit der Aktion möchte die Landkreisverwaltung mehrerlei bezwecken. "Streuobstwiesen sind prägende Elemente unserer Kulturlandschaft", beschrieb Landrat Dr. Achim Brötel einen Ansatz und unterstrich dies mit der "stolzen Zahl" von mehr als 200.000 Obstbäumen im Neckar-Odenwald-Kreis. Doch die Bestände gehen (bundesweit) zurück – "seit den 50er-Jahren auf ein Viertel". Sie gelte es zu erhalten – nicht zuletzt als Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten. Ein anderer Ansatz ist der, der zunehmenden Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. "Heimisches Obst ist einfach viel zu schade, um es ungenutzt verrotten zu lassen", sagte der Landrat unter einem Kirschenbaum in Neckarzimmern, der auch gleich ein gelbes Band umgebunden bekam.

Neben dem Sportplatz steht eine Reihe von Süßkirschenbäumen, die der Gemeinde gehören. Bürgermeister Christian Stuber schätzt die in Gemeindehand befindlichen Obstbäume auf 100. Im Rathaus hat man die Erfahrung gemacht, dass immer wieder Bürger nachfragen, was mit dem Obst geschehe, das da reife und schließlich verfaule. Stuber begrüßt die Idee sehr, mithilfe der gelben Bänder zur privaten Obsternte einzuladen. Beide Politiker aber betonen im gleichen Atemzug, dass die Einladung nur und ausschließlich an den gekennzeichneten Bäumen gelte. "Alles andere wäre Mundraub." Achim Brötel indes erwartet kein Vertun. "Die Bänder sagen ja klipp und klar: Hier darfst du dich bedienen."

Neckarzimmern war für die Vorstellung der Aktion stellvertretend für alle 27 Gemeinden des Kreises ausgewählt worden, weil man davon ausgegangen war, dass genau zum Pressetermin die Herzkirschen reif sein würden. "Das hat der viele Sommerregen ein wenig verdorben", bemerkte Eva-Maria Kötter. Aber es kämen dann ja Äpfel und Birnen im Herbst, für die das Gleiche gelte.

Kötter vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes koordiniert die Aktion und stellt allen Gemeinden die umweltfreundlichen, aber witterungsbeständigen Markierungsbänder zur Verfügung, die sonst im Forst verwendet werden. In den Rathäusern können sie von Obstbaumbesitzern abgeholt und an jene Bäume angebracht werden, die sie nicht selbst abernten können. Die Kommunen werden ihre Bäume ebenfalls markieren.

Fachdienstleiter Bernhard Heim weiß, dass der Streuobstanbau für Landwirte in wirtschaftlicher Hinsicht "unattraktiv" ist. Er schätzt, dass mindestens ein Zehntel der Bäume nicht mehr regelmäßig "beerntet" wird. "Der Aufwand ist groß, selbst wenn das Land den Streuobstanbau fördert." Streuobstbäume seien etwas für Idealisten, stellte bedauernd auch Brötel fest. "Es sind vor allem die Älteren, die nicht zusehen können, wie Obst verfault." Der Landrat findet es umso bedauerlicher, als dass die einst wahrlich blühenden Obstbaumlandschaften des Odenwaldes eine Vielfalt an Sorten hervorbrachten, zu denen das im Handel erhältliche Tafelobst nur noch Einheitsware darstelle. Vom Bild der Kulturlandschaft und ihrem Wert für die Artenvielfalt wie für den Klimaschutz ganz zu schweigen.

Mit dem Preis "Zu gut für die Tonne" zeichnet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft seit 2016 herausragende Projekte aus, die dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das gelbe Band – 2019 im Kreis Esslingen erfunden – erhielt diesen Bundespreis im vergangenen Jahr. Weil die Idee so einleuchtend wie simpel ist, flattert es mittlerweile in ganz Deutschland, im Neckar-Odenwald-Kreis nun auch überall. Damit könnten Kirschen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen statt in der Tonne im Kochtopf, Kuchen, Glas, Entsafter oder direkt im Mund landen. Die Neckarzimmerner Herzkirschen reifen direkt am Neckarradweg. Nächstes Jahr wieder …