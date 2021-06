Der Garten von Susanne Schneider grenzt an das Haus, in dem 2015 ein Flüchtlingsheim eingerichtet wurde. Hier präsentierte sie der RNZ auch ihr gerade erschienenes Buch „Fremde Söhne“. Es handelt von ganz persönlichen Erlebnissen mit den neuen Nachbarn. Foto: N. Girgla

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. In einer kleinen Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, da lebt Susanne Schneider. Wo genau, das möchte sie lieber nicht verraten. Es spielt auch keine Rolle. Denn die Geschichte, die sie in ihrem im April erschienenen Buch "Fremde Söhne" erzählt, hätte genau so überall geschehen können. Im Sommer 2015 erfuhr Schneider durch das Amtsblatt, dass im katholischen Pfarrhaus, das lediglich durch einen Zaun von ihrem Garten getrennt ist, eine Flüchtlingsunterkunft für mehr als 20 syrische Männer eingerichtet werden sollte. Ihre und die Begeisterung ihres Mannes hielt sich – gelinde gesagt – in Grenzen. Im Nachhinein schämt sie sich dafür, denn nur zu bald sollte das Paar merken, dass zur Sorge kein Anlass bestand.

Schneider betont in ihrem etwa 300 Seiten langen Buch immer wieder, dass sie nur über ihre persönlichen Erfahrungen berichten kann. Es liegt ihr fern, jemanden bekehren zu wollen. Wohl aber möchte sie Aufklärungsarbeit leisten. "Und darum habe ich angefangen zu schreiben", erklärt die Autorin.

Nach einem Jahr war ihr Buch fertig – und kein Verlag wollte es haben. Die Flüchtlingskrise sei vorbei, war die Antwort, die sie erhielt. "Die Zeit der Flüchtlinge ist vielleicht vorbei, nicht aber die Zeit von Fremdenhass und Vorurteilen. Das wird immer schlimmer", meint sie. Als großes Problem sieht Schneider die sozialen Medien, in denen mit negativer Berichterstattung und Propaganda immer wieder Öl ins Feuer gegossen, Ängste geschürt werde. "Selbst enge Freunde haben diesen Berichten mehr Glauben geschenkt als unseren Erzählungen aus erster Hand", stellt sie traurig fest. Und deshalb wurde es in ihren Augen Zeit, dass jemand, der den neuen Nachbarn nicht von Anfang an begeistert gegenüber stand, endlich einmal über seine positiven Erfahrungen mit ihnen erzählt.

Herausgekommen ist eine beeindruckende Sammlung von persönlichen, individuellen Geschichten. Erlebnisse der Schneiders, Fluchtgeschichten von realen Menschen, den Schrecken, die sie in ihrem Heimatland Syrien, in dem seit 2011 Krieg herrscht, durchlebten. Zwischen diese intimen Einblicke in zwei Kulturkreise, die aufeinander trafen und einander bereicherten, fügen sich kurze Kapitel von praktischem Nutzen ein.

Sie beinhalten ganz alltägliche Probleme, vor denen Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer immer wieder standen. Welche Behörde ist für was zuständig? Wo bekomme ich welche Papiere? Und warum ist alles mit unverständlichen Abkürzungen (die nicht mal Deutsche kennen) versehen. Das meiste hat Schneider durch zahlreiche Telefonate herausgefunden – manches ist ihr bis heute ein Rätsel geblieben ...

In ihrem Buch bemängelt sie, dass es damals nur wenig Infomaterial für Helfende gab. Inzwischen habe sich das gebessert. Auch mit gängigen, oft propagierten Vorurteilen geht Schneider hart ins Gericht, räumt auf, schafft Klarheit. "Ich habe in zahlreichen Gesprächen gemerkt, dass die meisten Leute überhaupt keine Ahnung von Flüchtlingen hatten. Viele waren aber von Vorurteilen geprägt. Auch wir hatten uns, bis die jungen Männer einzogen, noch nie mit dem Islam oder dem Nahen Osten befasst – und so geht es vermutlich den meisten", fasst die Autorin zusammen.

Ausschlaggebend für sie und ihren Mann, von sich aus Kontakt aufzunehmen, war letztlich, dass sie keine Spannungen in der Nachbarschaft wollten. "Es wird ja nicht besser, wenn man sich über Wochen und Monate hinweg über den Gartenzaun beäugt", erzählt sie. "Wären wir nicht rübergegangen, hätten sich das die Syrer nicht getraut. Wer klingelt denn und sagt: ,Guten Tag, ich bin der Flüchtling’?" In Schneiders Augen waren und sind in diesem Punkt die Menschen gefragt und gefordert, die hier leben.

Dass aus einer einfachen Kontaktaufnahme aber Freundschaften hervorgehen sollten, die das Ehepaar sich heute aus seinem Leben nicht mehr wegdenken kann – damit hatte es nicht gerechnet.

"Die Männer haben sich heute in alle Winde verstreut. Viele sind der Chancen halber in größere Städte gezogen", berichtet Schneider. Die beiden "Jungs", wie sie die inzwischen Ende 20-jährigen Syrer liebevoll nennt, die ihr besonders ans Herz gewachsen sind, leben aber nach wie vor im Neckar-Odenwald-Kreis. "Sie sind für mich wie Söhne geworden", bringt es die Erzählerin auf den Punkt. Natürlich würde sie ihnen wünschen, dass sie in ihre Heimat zurückkehren könnten, "aber an diesem Tag würde mein Herz brechen".

Eine Rückkehr in naher Zukunft ist so gut wie ausgeschlossen. Besonders, nachdem der syrische Präsident Baschar al-Assad sich erst vor wenigen Wochen im Amt bestätigen ließ. "Einer der Jungs meinte dazu nur: ,Du kannst auf dem Wahlzettel entweder Ja oder Ja ankreuzen’", so Susanne Schneider. Zurück in der Heimat müssten die meisten Geflüchteten mit Verhaftungen und Schlimmerem rechnen.

Ursprünglich hatte sich Schneider überlegt, das Buch unter einem Pseudonym herauszubringen. "Es ist aber mein Herzensprojekt. Und da wollte ich dann auch, dass mein Name draufsteht", verrät sie. Ausgeklammert sind im Buch jedoch die realen Namen der Orte des Geschehens. Und so soll es auch bleiben. "Zu unserem Schutz und um die Anonymität unserer ,fremden Söhne’ zu wahren." Schließlich habe keiner von ihnen Lust, dass plötzlich ein Haufen Rechtsradikaler vor dem Haus auftaucht.

"Der Hass auf Ausländer macht mir inzwischen richtig Angst", räumt Schneider ein. Daher wollte sie nicht länger schweigen und wegblicken. "Unsere Eltern und Großeltern wurden oft gefragt: ,Und was habt ihr damals gemacht?’ Mein Buch soll zeigen, dass ich nicht nur zugeschaut habe", resümiert sie.

Als Cover wählte sie das Denkmal "Tor zu Europa" (auf der italienischen Insel Lampedusa) von Mimmo Paladino. "Ich wollte kein plattes Bild von einem Schlauchboot und habe nach einem Motiv gesucht, dass das Ziel der Geflüchteten symbolisiert. Der Künstler stellte mir das Bild, das nicht zur kommerziellen Nutzung freigegeben ist, unentgeltlich zur Verfügung und wünschte mir und dem Buch ,den Erfolg, den es verdient’", schließt Scheider.

Info: Susanne Schneider, "Fremde Söhne", tredition GmbB, 308 Seiten, 15,99 Euro, ISBN 978-3-347-11950-5, im Buchhandel und im Internet erhältlich.