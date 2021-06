Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Neubaugebiete sind nicht selten Konfliktgebiete. Und das nicht nur, weil Anwohner Einwände dagegen haben und geltend machen. In der RNZ wurde erst kürzlich über derartige Interessenkonflikte (am Beispiel Laudenberg) berichtet. Doch auch auf der übergeordneten, der regionalen Planungsebene herrscht durchaus nicht nur Einigkeit. Das machten Fahrenbachs Gemeinderat und Bürgermeister unlängst deutlich. In die "Zwangsjacke" fühlt sich die Gemeinde durch den Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) gesteckt. Der erstellt den sogenannten Regionalplan, eine Art raumordnerisches Kursbuch für die weitere Entwicklung der Region. Vor allem geht es um Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur-Fragen. An diesen Rahmen haben sich Kommunen, Kreise, die heimische Wirtschaft, alle planenden Akteure und die Menschen zu halten.

Der Plan für die Metropolregion Rhein-Neckar und damit auch für den Neckar-Odenwald-Kreis ist seit 2014 rechtsverbindlich und wird nun "fortgeschrieben", angepasst, aktualisiert, um den – wie es heißt – "sich wandelnden Anforderungen an einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiter gerecht werden zu können". Was allerdings als attraktiv verstanden wird, darüber herrschen unterschiedliche Ansichten.

Jens Wittmann, Bürgermeister von Fahrenbach, möchte die Attraktivität seiner Kommune erhalten und sogar noch steigern, indem er Ansiedlungswilligen Wohnraum bieten möchte. Die Nachfrage ist da. Sofern das aber über die "Eigenentwicklung" der Gemeinde hinausginge, verpasst ihm der Regionalplan eben jene "Zwangsjacke". Fahrenbach darf nicht weiter wachsen, außer durch Ortsansässige, oder (in der Fachsprache der Regionalplaner) "keine Wanderungsgewinne generieren".

Gerade erst wächst Fahrenbach an seinem nördlichen Rand; der Platz für 34 Einfamilienhäuser war keineswegs unumstritten – insbesondere bei den Anrainern. Doch es wurde ein Konsens gefunden. Obwohl noch keine Bagger im "Feldbrunnen" rollen, denkt Wittmann schon jetzt weiter, hat Flächen vor Augen, die sich nach seiner Einschätzung für weitere Neubaugebiete eignen würden. "Wenn wir als Gemeinde den Zugriff darauf bekommen." Eigenentwicklung ist nicht das Einzige, was Wittmann "stinkig" macht. Schon vor einem Jahr habe er Wünsche und Bedenken zum Regionalplan vorgebracht. "Nicht einmal eine Rückmeldung habe ich bekommen." Nun wird im Fahrenbacher Rathaus an einer Stellungnahme gearbeitet, wie sie bis Ende Juni beim VRRN eingereicht sein muss. Ein Gemeinderatsbeschluss soll der Sache Nachdruck verleihen.

Auch auf Kreisebene will man sich äußern und hat eine Stellungnahme des Neckar-Odenwald-Kreises entworfen, zu der Bürgermeister und Kreisrat Wittmann angeregt hatte. Das Schreiben von Landrat Dr. Achim Brötel, das am 23. Juni noch durch den Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr soll, ist an den leitenden Direktor des VRRN, Christoph Trinemeier, gerichtet. "Die Gemeinden Fahrenbach und Höpfingen sowie die Stadt Ravenstein", ist da zu lesen, "sollen im Teilbereich Wohnen [des Regionalplans] ausschließlich auf die Eigenentwicklung beschränkt bleiben. Eine sachliche Begründung dafür ist aus unserer Sicht allerdings nicht ersichtlich."

Beim Regionalverband sieht man sich mit einer Vielzahl solcher Stellungnahmen konfrontiert. Direktor Trinemeier hat schon "ein paar Hundert und erwartet noch ein paar Hundert". Die werde man alle prüfen, abwägen und schließlich begründen, ob man den Äußerungen zustimme oder eben nicht. "Die Problematik ist nachvollziehbar", reagiert Trinemeier auf die Wünsche von Bürgermeistern, die in ihren Gemeinden Wanderungsgewinne generieren möchten – was mit der Beschränkung auf Eigenentwicklung verhindert werden soll. Es gebe allerdings noch andere Kriterien, die berücksichtigt werden müssten: die Anbindung an den ÖPNV, die Infrastruktur, Nachhaltigkeit, das ganze Umfeld, Freiraumkonflikte. "Unsere Aufgabe ist es, ein möglichst sinnvolles Gesamtkonzept für die ganze Region zu erstellen und nicht nur auf die Befindlichkeiten Einzelner vor Ort zu reagieren." An diesem Gesamtkonzept wirken viele mit; genau genommen kann jeder Bürger Stellung beziehen.

Aus Ravensteiner Sicht sei im Regionalplan die räumliche Nähe über die A 81 zu benachbarten Regionen zu wenig berücksichtigt worden. "Die Autobahnnähe macht uns als Wohnort attraktiv", merkt Ralf Kilian zur Fortschreibung an; er ist der Bürgermeister der Sechs-Ortsteile-Stadt an der östlichen Kreisgrenze.

"Man muss hier mehr auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen", antwortet er auf die Frage, ob die wesentlichen Inhalte des einheitlichen Regionalplans im Einklang mit den Entwicklungsplanungen der eigenen Stadt seien? Zu diesen "wesentlichen Inhalten" eines Regionalplans zählen: "Siedlungsflächen möglichst ressourcenschonend und nachhaltig entwickeln" und enthalten die "Verpflichtung zur sparsamen Flächeninanspruchnahme".

"Flächensparen" ist zum Reizwort geworden. Der tägliche Zuwachs bei Siedlungs- und Verkehrsflächen lag laut Statistischem Landesamt 2019 bei 4,8 Hektar. Es war schon viel mehr. Aber als langfristiges Ziel fasst die Landesregierung die Netto-Null beim Flächenverbrauch ins Auge. Umweltverbände engagieren sich ebenfalls für eine deutlich geringere Versiegelung von (grünen) Flächen und propagieren: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Das gehört auch zu den Zielen der Regionalplanung. "Verfügbare Flächenpotenziale im Siedlungsbestand wie Baulücken, Brach- und Konversionsflächen sind vorrangig [...] zu nutzen."

Wird in Ravenstein gemacht. "Die innerörtliche Wohnbauerschließung, insbesondere die Umnutzung alter, leer stehender Gebäude oder der Abbruch, verbunden mit einem Neubau, muss Ziel sein", übersetzt Ralf Kilian den Regionalplan-Grundsatz für seine Stadt und ergänzt: "Einem vernünftigen Wachstum sollte nichts im Wege stehen."

Zum Flächenverbrauch äußert sich auch Landrat Brötel in der Stellungnahme, die sich jedoch ebenso auf Worte der Landesregierung bezieht, die den "ländlichen Raum in seiner Gänze zum Herzensanliegen" erkläre. Zur Ausgewogenheit zwischen Verdichtungsraum und ländlichem Raum gehört für den Landrat, allen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. "Das heißt im Übrigen ausdrücklich nicht, einem ungebremsten Wachstum das Wort zu reden." Die Kommunen hätten in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie mit dem Thema Flächenverbrauch sehr verantwortungsbewusst umgingen. Verbandsdirektor Trinemeier denkt, dass mit der Fortschreibung diesbezüglich ein guter Mittelweg gefunden sei.

Von einem Bewusstsein "Innen vor Außen" zeugt – bei allen Neubaugebietsvorstellungen – auch ein Projekt in Fahrenbachs Dorfmitte: Fünf Bauplätze entstehen anstelle abgebrochener Gebäude plus eine Dorfscheune als Treffpunkt. "Wo wir die Möglichkeiten dazu haben, machen wir das", so Jens Wittmann.

Sein Kollege Adalbert Hauck in Höpfingen sagt zur Empfehlung "Wohnbebauung im Innenbereich": "Wir sind bereits tätig, um Baulücken zu schließen oder durch Abriss neue zu schaffen." In der Gemeinde wird ein Baulückenregister geführt. "Um eine dichtere Bebauung im Ortskern zu erreichen, verkauft die Gemeinde ihre Grundstücke zumeist nur an Interessierte, die als Ziel mindestens ein Mehrfamilienhaus haben." Wiewohl auch Höpfingen laut Regionalplan auf die "Eigenentwicklung Wohnen" beschränkt sein soll, sieht man dort aktuell "keine großen Einschränkungen". In weiser Voraussicht hätten seine Amtsvorgänger Entwicklungsflächen für die einzelnen Ortsteile ausgewiesen, schildert Hauck. "Diese bleiben uns bisher fast vollständig erhalten."