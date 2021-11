Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es hat noch nicht mal richtig angefangen, da hagelt es schon Kritik – der Herbststurm weht, um im sprachlichen Bild zu bleiben: "Heiße Luft statt Rückenwind" urteilt etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg; "ungenügend" nennt der Vorsitzende des Landeselternbeirats das Aufholprogramm "Rückenwind". Das Programm wird in Baden-Württemberg im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" umgesetzt und ist auf zwei Jahre angelegt. Dafür stehen Bundesmittel in Höhe von rund 130 Millionen Euro zur Verfügung. Eine weitere finanzielle Unterstützung in ähnlicher Höhe soll das Land Baden-Württemberg beisteuern.

"Wir bauen gerade die Netzwerke auf", berichtet Jochen Herkert, Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach, ganz aktuell. "Man muss klipp und klar sagen, dass bei uns an der Schule der Bedarf nicht allzu groß ist – aber wir verschließen uns der Sache nicht." 50 Euro bekommt jede Schule pro Schüler und Schuljahr. Im Falle des NKG macht das eine fünfstellige Summe im mittleren Bereich aus. Dieses Geld möchte man für Unterstützungsangebote in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch sowie mit Angeboten im sozial-emotionalen Bereich ausgeben. "Bei uns soll es ein Netzwerk aus ehemaligen Schülern und heutigen Lehramtsstudenten geben", erklärt Herkert. "Ich habe jetzt den Auftrag, Lehrpersonen dafür zu suchen. Aber die Schulleitungen leisten das zusätzlich zu allen anderen Aufgaben." Zudem müssen Lehrkräfte und die Unterstützer "Hand in Hand" arbeiten, um die Unterstützungsangebote auch mit dem zu füllen, was die Schüler brauchen.

Auch am anderen Mosbacher Gymnasium wird am Konzept für den Rückenwind gearbeitet. Etwa ein Fünftel der Schüler, schätzt der Schulleiter des Auguste-Pattberg-Gymnasiums, Dr. Thomas Pauer, haben durch die Schulschließungen der vergangenen eineinhalb Jahre Defizite, die es nun aufzuholen gilt. Details der Planungen kann er noch nicht nennen, denn zuerst müssen Gesamtlehrer- und Schulkonferenz zustimmen. Man habe aber bereits begonnen, Lernstands-Diagnosen zu erstellen, in den Klassenstufen fünf und sechs starten erste kleinere Maßnahmen. "Außerdem sind wir auf der Suche nach Personen, die Kurse übernehmen, sind in Kontakt mit der Volkshochschule und mit Nachhilfeinstituten", erklärt Pauer.

Eigentlich ist er froh über den Rückenwind aus Stuttgart. "Generell ist es gut, sich Gedanken zu machen, wie man den Lerndefiziten begegnet. Aber die Art und Weise finde ich nicht optimal", sagt Pauer. "Man hätte auch mehr Deputatsstunden gewähren können, so ist man aber nicht vorgegangen." Am APG seien die Deputatsstunden etwa so knapp zugeteilt, dass man "gerade den Pflichtunterricht gewährleisten" könne. Wenn mehrere Lehrkräfte ausfielen, sei auch Unterrichtsausfall vorprogrammiert. Pauer: "Und das bedeutet dann wieder Lerndefizite für die Schüler." Ein Kritikpunkt, den auch Jochen Herkert teilt.

Hilfe können und dürfen sich die Schulen auch von Nachhilfeinstituten holen, die sich auf einem virtuellen Marktplatz eintragen können. Cedric Bartusch ist gerade dabei, den Minilernkreis in der Region zu gründen. Zwei Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es: Die Nachhilfelehrer bieten Unterricht in Kleingruppen in den Schulen an, oder die Schüler bekommen Gutscheine für den Nachhilfeunterricht beim Anbieter direkt. "Das Kooperationsmodell ist uns aber lieber", sagt Bartusch. Auch weil ein Schüler mit einem Gutschein über 50 Euro "relativ wenig" anfangen könne.

Von einer Verschlankung des Lehrplans hält Bartusch wenig: "Es bringt wenig, den Lehrplan jetzt zu verschlanken, denn die Defizite sind ja bereits entstanden. Wir sollten jetzt alle Schüler wieder auf einen Stand bringen."

Das würde man auch gerne an der Schefflenztalschule tun. Schulleiter Markus Hebestreit sagt: "Mitmachen: ja. Das Problem ist aber, externe Lehrkräfte zu finden." Bislang arbeite man am Konzept, aber ohne Lehrpersonen könne man auch keine Unterstützungsangebote machen. "Das wird dann darauf hinauslaufen, dass wir Gutscheine für Nachhilfe ausgeben und Material beschaffen", meint Hebestreit.

Die Gemeinschaftsschule Obrigheim hat glücklicherweise einen Partner gefunden: Die Volkshochschule Mosbach will Angebot und Nachfrage sowie den Stundenplan einer Ganztagsschule unter einen Hut bringen. "Wir warten noch auf die Unterschriften aus dem Kultusministerium", sagt die stellvertretende Schulleiterin Alexandra Bechthold. Grundsätzlich sollen, so sieht es auch das Programm vor, vorwiegend die Schüler in Abschlussklassen (also 4 und 9/10) unterstützt werden. Es gebe aber in allen Klassenstufen Schüler mit Defiziten. Das hätten auch verschiedene Tests gezeigt, mit denen man den Lernstand der Schüler abgeprüft hätte. "Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Schüler, die mit dem Homeschooling sehr gut zurechtgekommen sind. Aber es gibt auch welche, die große Probleme mit der Selbstmotivation hatten."

Dass nun schon erste Schulen melden, dass sie den Rückenwind gar nicht in der eigentlich geplanten Form weitergeben können, wundert Alexandra Bechthold nicht. "Mit mehr Deputatsstunden hätte man mehr anfangen können, aber auch die Schulverwaltung kann sich keine Lehrer backen. Der Markt ist leer", meint Bechthold. Von daher sei ihr das Rückenwind-Programm immer noch lieber als die Lernbrücken, die es im Sommer gab. "Es ist ein langfristiges Projekt und von daher sicher effektiver", meint sie. Der Startschuss in Obrigheim soll nach den Weihnachtsferien fallen. Dann sind die Herbststürme auch vorbei, und der Rückenwind darf dann endlich kräftig blasen.