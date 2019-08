Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Feuerwehrleute sind am beliebtesten, Manager und Politiker stehen ganz weit unten im Ansehen der Bevölkerung. Das ist eines der Ergebnisse der "Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst". Veröffentlicht wurde die Studie dieser Tage vom Deutschen Beamtenbund, vorgenommen wurde sie in dessen Auftrag vom Forschungsinstitut "forsa". Von Beamten haben derzeit 34 Prozent - etwas weniger als in den beiden Vorjahren - der Befragten ein hohes Ansehen.

"Wir haben besorgniserregende Anzeichen für einen generellen Vertrauensverlust in die Leistungsfähigkeit des Staates in Deutschland", bilanzierte der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach die Ergebnisse der Bürgerbefragung. Denn 61 Prozent der Befragten meinen, dass der Staat angesichts der Fülle und Aufgaben überfordert sei. Zeitgleich zum wachsenden Vertrauensverlust in den Staat stellt die Studie aber noch etwas fest: Beim persönlichen Umgang mit dem öffentlichen Dienst machen weiterhin über zwei Drittel der Befragten positive Erfahrungen, vor allem auf der Kreis- und Gemeindeebene. "Je persönlicher und je näher dabei der Bezug, desto positiver fällt das Urteil aus", sagt Ulrich Silberbach.

Erfahrungen, die auch die Behörden im Neckar-Odenwald-Kreis bestätigen können. "Als Landkreis entnehmen wir der Umfrage eine große Bestätigung, da wir mit den Kreisschulen und den Kreiskliniken Einrichtungen unterhalten und erhalten, die den Bürgern besonders wichtig sind", sagt Pressesprecher Jan Egenberger. Generell seien pauschale Umfragen zur Leistungsfähigkeit des Staates aus Landkreis-Sicht aber nicht sehr aussagekräftig, weil es ein unterschiedliches Verständnis von Staatsaufgaben und mehrere Verwaltungsebenen gebe. Jan Egenberger: "Wichtig ist für uns die Tatsache, dass unsere Mitarbeiter jeden Tag und zum Teil auch nachts engagiert und motiviert dafür arbeiten, das Vertrauen der Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit der staatlichen Institutionen hier vor Ort zu rechtfertigen." Das Landratsamt im Neckar-Odenwald-Kreis hat derzeit 796 Mitarbeiter, davon sind 221 Beamte und 531 Beschäftigte. Hinzu kommen 44 Auszubildende.

Wie man in schwierigen Situationen mit dem Gegenüber umgehen kann, das lernen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mosbach beispielsweise in Seminaren und Kursen. "Das ist aber nichts Neues, sondern gibt es bei uns schon sehr lange", berichtet Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Denn: "Natürlich hat man manchmal mit Menschen zu tun, die enttäuscht sind, die sich über etwas ärgern." Wendts Auskunft zufolge steige die Zahl derjenigen, die aggressiv werden wohl auch kontinuierlich an, insbesondere bei den Liegenschaften (Vermietung von städtischen Wohnungen, Anschlussunterbringung), im Bereich Ausländer- und Asylabteilung sowie im Vollzugsdienst. "Ich denke aber, das ist eine Entwicklung, die alle Berufsgruppen betrifft. Die Hemmschwelle sinkt und der Ton in der Gesellschaft wird rauer", meint die Stadtsprecherin. Bei der Stadtverwaltung sind derzeit rund 330 Mitarbeiter, davon 30 Beamte und 300 Beschäftigte und zwölf Azubis, im Dienst. Dazu kommen Aushilfen, deren Anzahl im Jahresverlauf schwankt. Rund die Hälfte der Mitarbeiter sei in Teilzeit beschäftigt.

Die Studienmacher, also der Beamtenbund, erklärt sich die Unzufriedenheit mit dem Staat übrigens nicht durch negative persönliche Erfahrungen, sondern mit einem "generellen politisch-gesellschaftlichen Unbehagen". Und dem kann man im Kleinen (nur) durch positive persönliche Erfahrungen entgegentreten.