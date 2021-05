Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Wie kein anderer Tag wird wohl Freitag, der 13. März 2020, in die deutsche Schulgeschichte eingehen. Mehr als 15 Monate ist der Beschluss der Bundesländer nun her, die Schulen "vorerst bis zum Ende der Osterferien" zu schließen. Doch das Virus blieb bekanntlich hartnäckig, vermieste auch Weihnachten mit Oma und Opa, genauso wie das Osterfest im Jahr darauf. Zwar können mit der anhaltenden Inzidenz unter 50 im Kreis jetzt auch Schüler der weiterführenden Bildungseinrichtungen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Aber der Weg zurück zur Normalität, zum unbeschwerten Lebensgefühl von früher, wird für viele noch ein anstrengender sein. Darüber sind sich Pädagogen, Schulsozialarbeiter sowie Kinder- und Jugendpsychologen weitgehend einig.

Schon im Juli 2020 zeigte das Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf in einer Studie auf, "dass die Herausforderungen der Pandemie und die damit im sozialen Leben einhergehenden Veränderungen die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen verringern und das Risiko für psychische Auffälligkeiten erhöhen". Besonders betroffen seien Kinder aus sozial schwächeren Familien, stellten die Wissenschaftler fest.

Hintergrund Neben den Schulen gelten bei der jetzt festgestellten anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 auch für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit Erleichterungen. In weiterführenden und beruflichen Schulen ist der Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ab heute wieder erlaubt; für Grundschulen gilt dies bereits, seit die Inzidenz von 100 konstant unterschritten [+] Lesen Sie mehr Neben den Schulen gelten bei der jetzt festgestellten anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 auch für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit Erleichterungen. In weiterführenden und beruflichen Schulen ist der Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ab heute wieder erlaubt; für Grundschulen gilt dies bereits, seit die Inzidenz von 100 konstant unterschritten wurde. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Jugendsozialarbeit sind Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien zulässig. (cao)

Peter Zimmermann, Fachbereichsleiter Schulsozialarbeit der Caritas im Neckar-Odenwald-Kreis, bereitet vor allem die Zunahme von Angststörungen mit Folgen bis hin zu Selbstverletzungen Sorgen, wie er im Gespräch mit der RNZ berichtet. Bei Grundschülern hätten sich meist diffuse Ängste vor dem Tod, etwa die eigenen Großeltern anzustecken, bemerkbar gemacht. "Bei den älteren Schülern sind es dagegen eher Zukunftsängste: Schaffe ich den Abschluss, und wie viel ist er wert? Bekomme ich einen Ausbildungsplatz? Wie lange haben meine Eltern noch Kurzarbeit? Können wir je wieder unbeschwert feiern?"

Wie sich das alles auf die langfristige Gesundheit der Kinder und Jugendlichen auswirkt, "ist nur äußerst schwer abzuschätzen", sagt Dr. Rainer Schulz, Präventionsbeauftragter des Neckar-Odenwald-Kreises. "Aufkommende Ängste und Sorgen führen zu hohen psychischen Belastungen und können langfristige negative Folgen haben", warnt die Gesundheitsmanagerin der Mosbacher Schulen, Jennifer Amend. Die Kindheit stelle die wichtigste Lebensphase dar, "um Gesundheitskompetenzen aufzubauen und zu erhalten sowie Krankheiten im Erwachsenenalter zu vermeiden".

Gemeinsam haben Amend und Schulz mit regionalen Experten gesprochen, was sie in ihrem Arbeitsumfeld beobachten. An der umfangreichen Befragung beteiligten sich die Schulpsychologische Beratungsstelle, die Erziehungsberatung der Caritas, das Referat Prävention der Mosbacher Polizei, das Kinderzentrum Neckarelz, die Schulsozialarbeit der Großen Kreisstadt Mosbach sowie die Beratungsstelle für Kinderschutz NOK und die Psychologischen Beratungsstelle und Fachberatung für Kindergärten der Diakonie. Das Ergebnis zeige "deutlich den Bedarf, aktiv zu werden".

Die Beratungsstelle für Kinderschutz etwa sieht "inhaltlich zunehmend familiäre Konflikte", bei denen es unter anderem häufig um die Themen Präsenzpflicht versus Schulpflicht, den Umgang mit Schuleschwänzen, soziale Isolation und die Zunahme von Medienkonsum geht. Das Team der Schulsozialarbeit erlebt, dass Probleme der Kinder und Jugendlichen häufig erst später erkannt werden können und sich dadurch notwendige Interventionen verzögern. Bei der Schulpsychologischen Beratungsstelle sieht man "Probleme (zum Beispiel psychische), die schon gelöst schienen, wieder auftauchen".

Der Lernfortschritt seiner Schüler sei gerade während der Online-Phasen "extrem schleppend" gewesen, berichtet Präventionsbeauftragter Schulz. Ihm sei klar geworden, wie wichtig der Austausch mit dem Tischnachbar für den Lernerfolg ist. Doch schülerzentrierte Unterrichtseinheiten, die so bedeutend zur Selbstbestätigung der eigenen Kompetenzen sind, hätten quasi überhaupt nicht stattfinden können. "Bei Schülern mit Migrationshintergrund haben sich die Sprachkenntnisse in Deutsch verschlechtert", stellt er außerdem fest.

Schüler, die tendenziell wenig Kontakte zu Gleichaltrigen haben, hätten sich während der Pandemie oft völlig isoliert. Die Kontaktbeschränkungen hätten das Durchlaufen von kinder- und jugendtypischen Entwicklungsaufgaben stark beeinträchtigt, macht Schulz deutlich. Sich ausprobieren, Konfliktbewältigung, Grenzen testen, Partys erleben – eigentlich unausweichlich auf dem Weg zum Erwachsenwerden. "Die Schüler haben nicht nur Nachholbedarf in Mathe und Co, sondern auch beim Spaßhaben", macht der Präventionsbeauftragte klar.

Amend und Schulz möchten in einem ersten Schritt auf diese besorgniserregenden Entwicklungen aufmerksam machen, proaktiv in den Diskurs gehen und dabei niederschwellige Handlungshilfen aufzeigen. Dazu haben die beiden in Kooperationsarbeit mit den befragten Institutionen ein Netzwerk gegründet und hier alle entstandenen Berichte veröffentlicht. Mit den Zielen, für die negativen Folgen der Coronapandemie bei Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren und diese auch zu erkennen, Familien Hilfe bei der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten zu geben und die regionalen Ressourcen zu bündeln.