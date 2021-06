Neckar-Odenwald-Kreis.(gin) Was unseren Lesern so alles vor die Linse läuft, kriecht oder flattert, überrascht auch die Lokalredaktion Mosbach der RNZ immer wieder. Über mehrere Wochen haben wir wieder einmal Leserfotos gesammelt, die zeigen, wie vielfältig die Natur im Neckar-Odenwald-Kreis doch ist. Besonders gefreut hat uns, dass auch junge Leser schon fleißig auf den Auslöser drücken, sich der Artenvielfalt bewusst sind und ihre Entdeckungen mit uns teilen wollen.

Nashornkäfer. Foto: RNZ

"Als unsere Tochter Kira (12 Jahre) heute Morgen am Rand unseres Grundstücks einen sehr großen Käfer entdeckte, haben wir im Internet recherchiert, um welche Art es sich handelt. Wir staunten nicht schlecht, als wir feststellten, dass es sich um einen selten zu sehenden und unter der Bundesartenschutzverordnung als ’besonders geschützte’ Tierart stehenden Käfer handelt. Wir dachten, dass es vielleicht ganz interessant ist, dass es trotz des allgemeinen Insektensterbens bei uns im Kreis noch kleine idyllische Flecken gibt, wo sich so eine seltene Art wohlfühlt", schrieb Tatjana Bischofberger aus Mittelschefflenz. Kira hatte einen Nashornkäfer entdeckt, der sich emsig seine Weg durch den Garten bahnte.

Wiesenweihe. Foto: RNZ

"Durch die Rubrik Leser fotografieren – ’Tiere in freier Wildbahn’ ist unser Sohn Mika (8 Jahre) einmal mehr angespornt, seinem Hobby nachzugehen, um mit seiner Kamera Tiere zu fotografieren. Vor ein paar Tagen haben wir zwischen Schefflenz und Waldmühlbach eine für unsere Gegend seltene Wiesenweihe (Anm. d. Red.: Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen) gesichtet und fotografiert.

Feuersalamander. Foto: RNZ

Zudem bekam er im Mariental in Dallau einen Feuersalamander vor die Kamera", teilte Mirko Hagemann mit. Die Bilder nehmen wir natürlich gerne auf und freuen uns über den Nachwuchsfotografen.

Feldgrille. Foto: RNZ

In der Nähe von Aglasterhausen wurde angegrillt: "Die Grillsaison hat begonnen. Deshalb habe ich mich auch nicht gewundert", meinte Ralf Krätschmer, als ihm bei einer Fahrradtour eine Feldgrille über den Weg lief.

Magerrasen-Perlmuttfalter. Foto: RNZ

Und am Waldrand von Neunkirchen drückte Daniela Rudolf "fasziniert von seiner kleinen Größe" den Auslöser, als sie einen Magerrasen-Perlmuttfalter entdeckte. "Er steht auf der Roten Liste und gehört wohl zu den kleinsten Faltern", berichtete sie.

Biber an der Elz. Foto: RNZ

Weniger selten, aber immer wieder interessant, ihn zu sehen – der Biber. "Am helllichten Tag an der Elz im Bereich hinter Inast/AWN" konnte Martin Husfeldt den Nager bei seinem Treiben beobachten.

Amsel. Foto: RNZ

Und auch wenn Amseln nicht zu den seltensten Vögeln gehören, üben sie mitunter merkwürdige Tätigkeiten aus: "Ich habe die Amseldame bei der täglichen ,Bauüberwachung’ fotografisch festgehalten, sie hat die leckeren Würmer fast aus der Baggerschaufel bei laufendem Betrieb geholt", teilte der Mosbacher Herbert Sander mit. Naja, wenn man der Dame schon ein Buffet bietet, wer würde da nicht zugreifen bzw. -picken.

Fasan. Foto: RNZ

"Warum denkt die Männerwelt immer, sie könnte nur mit gutem Aussehen punkten?", scherzte Amanda Ernst, als ihr ein eitler Gockel in Kälbertshausen vor die Kamera stolzierte. "Schon Jahre versuche ich, einen Fasan zu fotografieren, aber bis man die Kamera in der Hand hat, sind die Fasanen schon längst im hohen Gras oder in der Hecke verschwunden. Dieser hier lief mir förmlich vor die Linse und ich habe abgedrückt", beschreibt sie ihre etwas andere Fasanenjagd.

Ob von Groß oder Klein – es sind wieder schöne Bilder zusammenkommen. Von einem Lebensraum, in dem sich alle Wohlfühlen: Menschen, heimische wie eingewanderte Tiere und auch solche, die man nur selten vor die Linse bekommt.