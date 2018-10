Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Vollsperrung, Teilsperrungen, Umleitungen. In den nächsten Wochen ist zwischen Mosbach und Buchen verkehrstechnisch viel los. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf einiges einstellen und Umfahrungen einplanen. Hier die wichtigsten Informationen noch einmal knapp zusammengefasst:

Dallau - Rittersbach / Auerbach: Bereits seit 22. Oktober ist die Bundesstraße 27 zwischen Dallau und Rittersbach teilgesperrt. Richtung Buchen wird der Verkehr an der Baustelle vorbei-, Richtung Mosbach bereits ab Waldhausen über Limbach, Muckental nach Dallau umgeleitet. Die Bundesstraße 292 bei Auerbach ist vollgesperrt. (Bauzeit: 22.10.-9.11.)

Mosbach - Neckarburken: Nach aktuellem Stand beginnen am 5. November in der Ortsdurchfahrt Neckarburken die Instandsetzungsarbeiten bis zur Johannes-Diakonie Mosbach. Die Strecke auf der B27 wird vermutlich für fünf Wochen in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitung nach Dallau über Sulzbach sowie nach Oberschefflenz über Sulzbach, Billigheim und Katzental. (Bauzeit: 5.11.-10.12.)

Diese beiden größeren Baustellen werden vom Bund finanziert. Dazu kommen in dieser Zeit drei weitere Baustellen, finanziert vom Landkreis:

Bundesstraße 27 - Einbach: Der Fahrbahnbelag der Kreisstraße 3920 wird ab Ortsausgang Einbach bis zur Bundesstraße 27 bei Vollsperrung erneuert. (Bauzeit: 29.10.-3.11.)

Dallau - Katzental: Unter Vollsperrung wird die K3949 ab Dallau Richtung Schefflenz/Sulzbach bis zur Einmündung des Betriebshofes der Firma Gätschenberger in Richtung Katzental saniert. Es wird eine örtliche Umleitung eingerichtet. (Bauzeit: 31.10.-9.11.)

Oberschefflenz - Rittersbach: Auf der K3970, Ortsdurchfahrt Oberschefflenz Richtung Rittersbach ab dem Bahnübergang bis einschließlich Abzweig "Helles Tunnel", wird der Fahrbahnbelag erneuert. Geplant sind Vollsperrung und örtliche Umleitung. (Bauzeit: 5.11.-14.11)