Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis.Gerade spielt das Thema Wald – seine Bedeutung und seine Gefährdung, seine Bewirtschaftung und seine Erträge – in den Debatten der Gemeinderatssitzungen und den dort behandelten Forstbetriebsplänen wieder eine große Rolle. Aber auch auf den weiteren politischen Ebenen wird beraten, diskutiert und beschlossen. Zu einer forstpolitischen Diskussion im Netz lud nun erstmals Peter Hauk (CDU) ein. Er ist Baden-Württembergs Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und hatte die Einladung an alle Waldbesitzer und Interessierte adressiert; rund zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen virtuell zusammen.

In Hauks Ministerium wird seit diesem Jahr an einer "Waldstrategie" gearbeitet; 2020 ist das dritte Jahr in Folge, in dem Hitze und Trockenheit den Wäldern massiv zu schaffen machten. In der Waldstrategie sollen das Wissen, die Erfahrung und die guten Ideen von Akteurinnen und Akteuren rund um den Wald zu einem Orientierungsrahmen gebündelt werden. Als Beitrag dazu verstand sich auch die digitale Diskussion.

Man stehe am Anfang eines lang anhaltenden Veränderungsprozesses, so Hauk in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Die virtuelle Runde eröffnete er mit einem Hinweis auf die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte "Nachhaltigkeitsprämie", die mit 500 Millionen Euro den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder unterstützen soll.

Die Frage von Manfred Knapp-Holldorf aus Höpfingen, warum Waldbesitzer mit Steuermitteln aller entschädigt würden, beantwortete Peter Hauk so: "Die Schäden entstehen ja mit dem Klimawandel; sie sind anthropogen verursacht, menschengemacht – von uns allen!" Er verstehe das weniger als Entschädigung denn als Verpflichtung und Anerkennung für die Waldbesitzer und Forstleute. Zudem ist sein Ziel, aus der jetzigen Holzaufbereitungs- eine Wiederbewaldungsprämie zu machen – im Sinne größerer Nachhaltigkeit. "Mit der Nachhaltigkeitsprämie haben wir was Gutes erreicht", bestätigte der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, "doch damit sind nicht alle Probleme im Wald beseitigt".

Wiederbewaldung war auch für Dietmar Hellmann das Stichwort. Der Leiter des Forst-BW-Forstbezirks Schwarzach hat unter anderem die Waldbesitzer bei der Antragstellung für die Prämien beraten. Die Bedeutung des Waldes als CO2-Speicher, der in Baden-Württemberg 38 Prozent der Fläche bedeckt, sei enorm. Nicht zu bewirtschaften, einzugreifen und zu gestalten und stattdessen große Flächen stillzulegen, ist für ihn der falsche Weg.

"Wenn man es einfach laufen lässt, folgt Fichte auf Fichte, die mit den veränderten Klimabedingungen nicht klar kommt." Statt der von Naturschützern geforderten zehn Prozent stillgelegter und sich selbst überlassener Waldflächen hält Roland Burger fünf Prozent für vertretbar. Der Buchener Bürgermeister nahm als Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg an der Runde teil und unterstrich das Gesagte: "14 Prozent der CO2-Emissionen werden durch Wälder kompensiert."

Dass die Notlage des Waldes (nicht nur) von der Politik erkannt sei und mit finanziellen Hilfen gegengesteuert werde, lobte Dietmar Hellmann, der damit auf eine Wortmeldung von Martin Sauer reagierte. Der Revierleiter in Erftal-Waldstetten sieht sich in seinem Berufsalltag konfrontiert mit einer Fülle von Fragen und Aufgaben, die personell so kaum geleistet werden können. "Können Reviere wieder schrumpfen, damit wir uns adäquat kümmern können?" Hauk entgegnete: "Wir haben 2020 zwar neues Forstpersonal eingestellt, doch es wird mehr werden müssen, weil mehr zu beraten und zu tun ist."

Die Lage für ein Nachsteuern beim Forstpersonal beurteilte Dietmar Hellmann als gut – ausgerechnet von Corona begünstigt. Die Menschen seien sensibilisiert, zum Gesinnungswandel mit dem notwendigen finanziellen Aufwand bereit. "Weil die systemrelevante Rolle der Wälder für die Gesellschaft erkannt ist." Damit spielte er den Ball Nina Warken zu, für die CDU im Bundestag wie Gerig. Die meinte ebenfalls, dass man die Situation nutzen solle. "Viele sind aufmerksam geworden für das Thema Wald."

Und damit wiederum war Gastgeber Hauk am Zuge. "Waldstrategie ist Gesprächsstrategie in breiten gesellschaftlichen Gruppen; vor allem ist sie kein abgeschlossener Prozess." So gesehen hat diese erste forstpolitische digitale Debatte ihren Zweck erfüllt, und es darf weiter diskutiert werden – im Netz, im Wald, in den Parlamenten.