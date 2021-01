Nach den Wochen mit den Feiertagen wird nun wieder mehr getestet. Im Landkreis ist das an der Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung, in den Corona-Schwerpunktpraxen und zum Teil auch bei den niedergelassenen Ärzten möglich. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "Testen, testen, testen" – dieses Mantra galt im Frühjahr 2020, um neue Infektionen mit Sars-CoV-2 schnell zu entdecken und die Kontaktpersonen zu isolieren, exponentielles Wachstum zu verhindern. Die Testkapazitäten haben sich im vergangenen Jahr kontinuierlich gesteigert. Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es neben der zentralen Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung in Waldhausen auch acht Corona-Schwerpunktpraxen, in denen getestet wird, sogar Haus- und Kinderärzte testen zum Teil selbst auf das Coronavirus.

Während der Weihnachtsfeiertage und auch über Silvester waren viele Anlaufstellen für Tests im Landkreis aber geschlossen. "Wir hatten es so eingerichtet, dass an den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen notwendige PCR-Tests in der Fieberambulanz in Buchen vorgenommen wurden, die jeden Tag geöffnet ist", erklärt Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. An der Abstrichstelle zählte man zuletzt circa 80 Abstriche am Tag.

30 bis 60 Corona-Tests macht Dr. Hermann Ingerl täglich. Die Praxis des Mosbacher Facharztes für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie ist eine der Schwerpunktpraxen im Kreis. Während man auf Termine in der Abstrichstelle zum Teil warten muss, versucht Ingerl, so schnell wie möglich zu testen. "Ein Test ist bei mir während meiner Öffnungszeiten am gleichen Tag möglich, wenn die Indikation dafür richtig ist und solange meine Kapazitäten reichen", berichtet Ingerl. Zeit ist ein wesentlicher Faktor bei der Entdeckung von Coronavirusfällen. Die Menschen, die die Tests machen und auswerten, müssen das aber auch schultern können. Ingerl: "Natürlich ist es wichtig, dass im Verdachtsfall ein Test rasch vorgenommen werden kann und ein Ergebnis rasch zur Verfügung steht, um einem Infektiösen und seiner Umgebung umgehend die entsprechenden Verhaltensmaßnahmen mitteilen zu können." Potenziell Infizierte und deren Umfeld würden sich seiner Erfahrung nach anders verhalten, wenn die Infektion offiziell bestätigt sei. "Andererseits sehe ich, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch das Gesundheitsamt an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiten", betont Ingerl.

In der Woche vor Weihnachten wurden in Deutschland laut den Angaben des Robert-Koch-Instituts mehr als zwei Millionen PCR-Tests vorgenommen, in der Weihnachts- und Silvesterwoche waren es dann jeweils rund 1,2 Millionen solcher Tests. Was auffällt: In den Wochen mit weniger Tests fällt ein höherer Prozentsatz positiv aus. In der aktuellen Woche waren es deutschlandweit schon mehr als zwei Millionen Tests (Stand: Dienstagmittag, neuere Zahlen gibt es nicht). Die Kapazität beträgt in dieser Woche 2,2 Millionen Tests – es wird also wieder deutlich mehr getestet. "Möglicherweise haben sich die Fallzahlen stabilisiert", sagte am gestrigen Donnerstag Lothar Wieler, der Präsident des RKI bei der Pressekonferenz.

"Wir verlieren Zeit"

Hermann Ingerl behandelt in seiner Praxis auch Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind oder waren. Wie gefährlich ist die Krankheit? "Lebensgefährlich – und dies leider nicht nur für die über 80-Jährigen oder Hochrisikopatienten. Ich bin immer wieder erstaunt und betroffen, wenn ich vom Tod einer meiner Patienten an Covid-19 höre, deren Risiko, schwerer zu erkranken, ich als gering eingeschätzt hätte." Er sehe auch viele Erkrankte, deren Geschmacks- oder Geruchssinn über sechs Monate beeinträchtigt war, die von anhaltender Erschöpfung und Luftnot bei Belastung betroffen sind. "Darunter sind nicht wenige zuvor völlig gesund gewesen und zwischen 30 und 50 Jahre alt", sagt Ingerl.

Wie sich das auswirken kann, wenn man keine Möglichkeit hat, PCR-Tests vornehmen zu lassen, berichtet Peter Maurus. Den Geschäftsführer der Awo im Neckar-Odenwald-Kreis erreichten zwischen den Jahren schlechte Nachrichten: In der Pflegeeinrichtung in Dallau gab es einen Corona-Ausbruch. "Den ersten Fall entdeckten wir am 29. Dezember", berichtet Maurus. Für die Mitarbeiter habe man nur schwer Termine für Tests in der Abstrichstelle erhalten. "Und wenn die Tests nicht passieren, verlieren wir einfach zu viel Zeit", so Maurus. Erst an diesem Mittwoch sind die letzten Ergebnisse eingetroffen. "Das waren erhebliche Zeitverluste und das kann doch nicht sein", meint Maurus.

Auch im Gesundheitsamt spürte man den Rückgang der Testungen. "Wenn an einem Tag nicht getestet werden kann, folgen natürlich weniger positive Labormeldungen und das bedeutet für das Gesundheitsamt weniger Kontaktpersonennachverfolgung und weniger Bescheinigungen. Es ist jedoch zu bedenken, dass sich viele Personen, die sich am Feiertag hätten testen lassen wollen, die Testung werktags wie üblich in der Abstrichstelle oder bei niedergelassenen Ärzten nachholen", sagt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Die Arbeit werde so nur verschoben. "Zudem haben infizierte Personen, die sich erst später testen lassen, eventuell in diesen Tagen weitere Kontakte und führen somit im Endeffekt zu einem höheren Arbeitsaufkommen. Grundsätzlich unterscheidet sich die Besetzung des Gesundheitsamts deshalb derzeit nicht von der Phase vor Weihnachten", berichtet Egenberger. "Im Moment ist im Kreis zumindest eine Tendenz rückläufiger Infektionszahlen zu erkennen. Es ist jedoch leider noch zu früh, um abzusehen, ob dieser Trend anhält. Wäre das der Fall, würde es dafür sprechen, dass der harte Lockdown jetzt wirkt. Der Lockdown light hatte offensichtlich nicht die erhoffte nachhaltige Wirkung", wagt der Pressesprecher eine vorsichtige Beurteilung.

Entspannung erwartet Hermann Ingerl "noch nicht so schnell", eine Besserung schon. "Die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen war sicherlich sehr notwendig. Von der Impfung erwarte ich mir viel, auch wenn es natürlich seine Zeit braucht, bis genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Ich hoffe sehr auf eine möglichst hohe Impfbereitschaft im Landkreis", so Ingerl gegenüber der RNZ.