Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist ungebrochen hoch. Zahlreiche Vereine, Kirchengemeinden, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen im Landkreis haben in den vergangenen Tagen die Initiative ergriffen, um mit verschiedenen Spenden- und Sammelaktionen die Not der vom Krieg Betroffenen zu lindern. Und es kommen immer mehr dazu: "Zu versuchen, den Ukrainern zu helfen – das ist das Mindeste, das Einzige, was wir im Moment tun können", betont Daniela Schneider aus Rittersbach im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Nach einem Hinweis ihrer Tochter machte sich Schneider deshalb auch sofort auf den Weg, ein paar rezeptfreie Medikamente und etwas medizinisches Material für die groß angelegte Sammelaktion der "Ukraine-Hilfe Sinsheim" zu kaufen. "Doch dann kam mir die Idee, bei verschiedenen Apotheken in und um Mosbach direkt nach Spenden zu fragen. Die Resonanz und Hilfsbereitschaft war und ist einfach überwältigend."

So hätten die Apotheke im Kaufland, die Engel-Apotheke, die Stadt-Apotheke sowie die Elztal-Apotheke in Dallau sich sofort bereit erklärt, mit einer Spende die Aktion zu unterstützen. "Besonders Dr. Anne-Kathrin Matthée von den Neckar-Odenwald Apotheken zeigte sich tief betroffen vom Schicksal der ukrainischen Kinder und füllte vier große Pakete mit den so wichtigen und dringend benötigten Medikamenten", lobt Schneider die Hilfsbereitschaft. "Ich finde diesen Krieg unglaublich schlimm. Jeder sollte das tun, was er kann, um den Ukrainern beizustehen", erklärt Matthée. "Auch mein Team hat gespendet."

Auch beim "Odenwälder Babynest" in Limbach fragte Schneider an, und bekam von Familie Bangert sofort mehr als 30 neue Baby- und Kinderschlafsäcke sowie einige Bettdecken. "Das hat mich sprachlos gemacht", sagt Schneider. Den Kofferraum bis obenhin vollgestopft, brachte sie die Spenden schließlich zur Sammelstelle der Ukraine-Hilfe Sinsheim bei der Firma City-Druck. Zahlreiche Helfer sortieren dort die Sachspenden und beschriften die Kartons mit kyrillischen Buchstaben, "damit die Ukrainer sofort lesen können, wo was drin ist", erklärt Schneider. Schon am Wochenende soll sich der nächste Lkw von Sinsheim aus auf ins Kriegsgebiet machen.

Schneider will derweil im Neckar-Odenwald-Kreis weiter um Sachspenden werben und sie dann zur zentralen Sammelstelle nach Sinsheim bringen. "Egal ob Lebensmittel, Decken, Kleider, Batterien, Verlängerungskabel oder Verbandsmaterial usw. – wer etwas spenden will, kann sich bei mir per E-Mail an ukrainehilfe-mosbach@web.de melden."

Auch bei der Stadt Mosbach gehen viele Hilfsangebote ein, "überall in der Verwaltung klingeln die Telefone", berichtet Pressesprecherin Meike Wendt. Um das Engagement der Bürger gebündelt zu erfassen, habe man nun eine neue Hotline eingerichtet. Unter Telefon 0 62 61/8 21 15 (bzw. per E-Mail: ukraine@mosbach.de) werden alle Angebote zentral bei der Stadtverwaltung in einer Liste gesammelt und im Bedarfsfall an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Man nehme "eine koordinierende und vermittelnde Stellung ein, um Angebot und Nachfrage zueinanderzubringen".

Es werde jedoch kein eigenes Lager als Sammelstelle eingerichtet. Die Hotline ist montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr erreichbar. Wer eine E-Mail schickt, sollte Name, Adresse, Kontaktmöglichkeiten sowie Art des Angebots benennen.