Vom Wald ins Sägewerk (oder in die Holzwerkstoffindustrie) führt der Vermarktungsweg für Privatwaldbesitzer (also auch die Kommunen) nun in vielen Fällen über die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Abkürzung ist erst mal sperrig. FVOB. Das steht für "Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland". Und diese Genossenschaft ist gerade in einigen Gemeinderatssitzungen Thema. Denn nachdem das Kartellamt entschieden hat, dass Staats- und Privatwald zu trennen, sind - zumindest was die Holzvermarktung angeht - müssen sich die Kommunen neue Vermarktungswege für das Holz aus ihren Gemeindewäldern suchen. Und da kommt die FVOB ins Spiel.

Helmut Schnatterbeck ist geschäftsführender Vorstand der FVOB. Das heißt, bei ihm laufen alle Fäden zusammen. 2010 wurde die Genossenschaft gegründet, damals nur für die Städte Buchen und Walldürn. "Schon damals war klar, dass sich durch das Kartellamtsurteil einige Änderungen ergeben werden", sagt Schnatterbeck heute. "Uns war auch klar, dass man als Privatwaldbesitzer handelsfähig sein muss. Wir wollten den Waldbesitzern aber auch ein Mitspracherecht einräumen. Deshalb haben wir als Organisationsform die Genossenschaft gewählt", so Schnatterbeck.

Drei Faktoren tragen nun dazu bei, dass die Gemeinden sich jetzt ganz aktuell bei der Holzvermarktung neu orientieren müssen: Erstens das Urteil des Kartellamts, Staats- und Privatforst zu trennen. Zweitens die Novelle des Bundeswaldgesetzes, das nun eine (indirekte) Subvention der Waldbesitzer durch die untere Forstbehörde (Landratsamt) verbietet. Und drittens die Neuorganisation des baden-württembergischen Staatsforstes.

"Die Gemeinden hatten in den vergangenen Jahren ein Rundum-sorglos-Paket durch die Betreuung der unteren Forstbehörde", meint Schnatterbeck. "Jetzt müssen sie sich wieder mehr mit ihrem Wald beschäftigen."

Konkret bedeuten diese drei Entwicklungen, dass Betreuung und Vermarktung des Waldes getrennt werden. Die Betreuung übernimmt in manchen Gemeinden ein eigener Förster, andere Gemeinden kaufen diese Dienstleitung bei der Forstbehörde ein. Die Vermarktung wird ebenfalls eingekauft, aber bei der FVOB. "Ich gehe davon aus, dass alle Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis uns beitreten", sagt Schnatterbeck.

Denn der Holzmarkt habe sich verändert und als kleiner Waldbesitzer habe man am Markt kaum eine Chance auf gute Preise. Zu nennen sei hier vor allem die Holzwerkstoffindustrie, die den Sägewerken mittlerweile in Sachen Holzbedarf den Rang abgelaufen hat. "Diese Betriebe kaufen nicht im Wald, sondern im Werk.

Und wenn man das nicht kann, hat man auf den Markt keinen Zugriff. Ein Waldbesitzer kommt da einfach nicht mehr dran", so Schnatterbeck. Die FVOB schon - allein durch ihre Größe: 50.000 Hektar umfasst das Genossenschaftsgebiet aktuell, erwartet werden in den kommenden Wochen weitere 20.000 Hektar Waldfläche. "Das reicht dann von Sinsheim bis an den Main", berichtet Schnatterbeck.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Genossenschaft gewachsen. Auch die Städte Amorbach und Schwäbisch Hall sowie andere Gemeinden und Privatwaldbesitzer aus den Nachbarkreisen sind dabei. Schnatterbeck: "Wir wollen nicht wachsen um des Wachsens willen. Ich persönlich denke aber, dass man die Region Odenwald als Vermarktungsinstrument etablieren kann und sollte."

In Zahlen bedeutet das: 200.000 Festmeter Holz werden hier im Jahr vermarktet, gerechnet wird nach dem Beitritt der angekündigten neuen Mitglieder mit einer Menge von 250.000 bis 270.000 Festmetern. "Wir haben dann schon eine Position - bei Verhandlungen sitzt der Chef mit am Tisch", erläutert Schnatterbeck.

Durch die neuen Mitglieder komme auch "ganz viel Sach-verstand" hinzu. Einige der neuen Mitgliedsgemeinden ha-ben zum Beispiel gelernte Förster als Bürgermeister. "Die FVOB ist keine Verwaltung, sondern ein Netzwerk. Die Waldbesitzer sind ein Teil davon. Sie werden nicht mehr bedient, sondern es gibt ein Miteinander", meint Helmut Schnatterbeck. "Die Mitglieder können mitbestimmen." Und zwar gleichberechtigt: Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Zwei weitere Vorteile sieht Schnatterbeck noch in der genossenschaftlichen Organisationsform: Die Erlöse gehen an die Waldbesitzer zurück und "man kann austreten, wenn man merkt, dass es in der Genossenschaft nicht funktioniert". Die (anfangs) sperrige Abkürzung ist übrigens kein Hinderungsgrund für die Gemeinden. "Es wird sachlich diskutiert und entschieden", ist Schnatterbeck überzeugt. Und am Markt ist die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eh schon lange keine Unbekannte mehr ...