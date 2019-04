Schlaglöcher tun sich in der Region immer wieder auf. Auch wenn der Lochfraß an der Landesstraße auf unserem Archivbild inzwischen behoben ist, im Kreis gibt es genug sanierungsbedürftige Verbindungen. Beim "Straßengipfel" mit Verkehrsminister Hermann in Mosbach will man sich der Problematik annehmen. RNZ-Leser können Anregungen geben. Archiv-Foto: schat

Mosbach/Buchen. (schat) Da muss wahrscheinlich keiner allzu lange nachdenken: Auf die Frage, welche Straße in der Region dringend mal eine Erneuerung erfahren sollte, können die meisten Pendler wohl schnell und mitunter auch mehrfach Antwort geben. Zwar wird im Neckar-Odenwald-Kreis immer wieder und zum Teil auch umfangreich in die Infrastruktur des Straßennetzes investiert (so wie aktuell an der viel befahrenen Bundesstraße B27 zwischen Neckarburken und Mosbach).

Dennoch ist so mancher Weg im hiesigen ländlichen Raum schon leidlich ausgetreten, nein: ausgefahren. Rissige Fahrbahnbeläge, Schlaglöcher oder bröckelnde Bankette sind die sichtbaren Zeichen für Sanierungsbedürftigkeit an Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen.

Der Zustand der Straßen wird eines der bestimmenden Themen beim "Straßengipfel" sein, zu dem am 3. Mai der Verkehrsminister des Landes, Winfried Hermann, nach Mosbach kommt. "Unser Ziel ist es, die betroffenen Kommunen, die Verwaltung und die Politik zusammenzubringen, um uns im gemeinsamen Gespräch über die Situation der Verkehrswege im Kreis auszutauschen", skizziert der Betreuungsabgeordnete der Grünen für den Neckar-Odenwald-Kreis, Landtagsabgeordneter Manfred Kern, die Idee des Gipfels.

Dabei will man vonseiten der Landesregierung Anregungen aufnehmen und gegebenenfalls Lösungen skizzieren. Darüber hinaus wolle man mit Verantwortlichen und interessierten Bürgern über Gegenwart und Zukunft der Mobilität im Kreis insgesamt ins Gespräch kommen, so Kern weiter.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Manfred Kern und Landrat Dr. Achim Brötel soll beim Straßengipfel im Mosbacher Landratsamt (Beginn 17 Uhr) zunächst ein kurzer Film über die Beschaffenheit der Straßen einen ersten Eindruck vermitteln. Dem Statement von Verkehrsminister Winfried Hermann will man dann den gemeinsamer Austausch folgen lassen.

Diesen Austausch will die RNZ gerne ein wenig unterfüttern: Und zwar mit ganz konkreten Beispielen, wo man im Neckar-Odenwald-Kreis akuten Handlungsbedarf in Sachen Straßenzustand sieht. Per E-Mail können Sie, liebe Leser, sich an die Lokalredaktionen in Mosbach oder Buchen wenden, uns mitteilen, wo dringend Besserung auf den Weg gebracht werden sollte. Gerne auch mit "Beweisfotos" und/oder kurzer Beschreibung zur Verortung beziehungsweise seit wann die Mängel bestehen.

>>>E-Mails mit Anregungen bitte unter dem Stichwort "Straßengipfel" an folgende Adressen: red-mosbach@rnz.de oder red-buchen@rnz.de<<<