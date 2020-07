Neckar-Odenwald-Kreis. (ar) Da waren es nun drei: Mit Marc Baumhardt bewirbt sich ein weiterer Sozialdemokrat um die Landtagskandidatur der SPD Neckar-Odenwald und will die Nachfolge von Georg Nelius antreten. Der langjährige Mandatsträger hatte bereits seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur verkündet. In der Folge haben der Mosbacher Stadtrat Frank Heuß und die ehemalige Bundestagsabgeordnete Dorothee Schlegel schon ihre Hüte in den Ring geworfen.

Mit einer Pressemitteilung hat Marc Baumhardt nun seine Bewerbung verkündet. "Meine Kompetenzen für eine gute Politik für den Neckar-Odenwald-Kreis einzubringen, ist mir eine Herzensangelegenheit", heißt es darin. "Mir ist wichtig, dass meine Heimat in Stuttgart engagiert durch einen Sozialdemokraten vertreten wird." Der aus dem Ruhrgebiet stammende Marc Baumhardt ist eigenen Angaben zufolge schon lange fest in der Region verwurzelt. Nach seinem Studium der Sozialwissenschaften Fachrichtung Politik habe er sich neu orientiert und arbeite seither als Ergotherapeut im klinischen, geriatrischen Bereich.

Seit 1998 sei Marc Baumhardt Mitglied in der SPD und setze damit eine "lange ursozialdemokratische Familientradition" fort. "Aus einer Bergarbeiterfamilie stammend, war bereits mein Opa in der SPD aktiv", heißt es in der Presseerklärung. Als seine politischen Schwerpunkte nennt der 50-jährige Bewerber dabei die Bereiche Gesundheit, Soziales, Familie und Neue Medien. Dabei sei ihm wichtig, "Neuem aufgeschlossen zu sein und trotzdem traditionelle Werte zu wahren, und in diesem Sinne den ländlichen Raum zu stärken", teilt Marc Baumhardt mit.