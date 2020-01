Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) Der kommende Mittwoch wird ein wegweisender Tag – in öffentlicher Sitzung nimmt sich der Kreistag der Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken an. Um 16 Uhr kommt das Gremium in der Alten Mälzerei in Mosbach zusammen, um in der Folge unter anderem über das geplante Struktur- und Maßnahmenpaket abzustimmen.

Damit nicht genug – auf der Tagesordnung der Sitzung stehen folgende Punkte: Zukunftskonzept für die Neckar-Odenwald-Kliniken; Resolution des Kreistags "Gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Ländlichen Raum!"; Beteiligung der Stadt Osterburken an den Kosten des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) – Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags.

Beraten wird darüber hinaus über diese Themen und Vorlagen: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bewirtschaftung von kommunalen Haushaltsmitteln gemäß Paragraf 44 (SGB II) zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Jobcenter Neckar-Odenwald; Wahl der ehrenamtlichen Richter für die Geschäftsjahre 2020 bis 2025 – Aufstellung der Vorschlagslisten nach Paragraf 28 VwGO.

Darauf folgen Mitteilungen und Anfragen sowie eine Fragestunde. Die Tagesordnung und alle Sitzungsvorlagen sind vorab im Infosystem des Kreistags auf der Internetseite des Landkreises einzusehen. Bürgerinnen und Bürger sind zur Sitzung in der Mälzerei eingeladen.

Bereits vor der Kreistagssitzung (um 15.15 Uhr) treffen sich unterdessen Interessierte, die sich für den Erhalt der Gynäkologie und Geburtshilfe in Mosbach stark machen wollen, vor der Alten Mälzerei. Um 15.30 Uhr wollen sie eine Unterschriftenliste an Landrat Dr. Achim Brötel und die Fraktionsvorsitzenden übergeben.