Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis.Coronafrei – das ist man seit nunmehr drei Tagen in den Neckar-Odenwald-Kliniken. Weder am Standort Mosbach noch im Krankenhaus in Buchen werden derzeit Patienten mit positivem Coronabefund behandelt, die niedrigen Inzidenzwerte im Kreis wirken sich auch (positiv) auf die Kliniken aus. "Wir können uns jetzt wieder mit voller Kraft allen Patienten widmen", war denn auch die Botschaft, die Chefärzte und Kliniken-Verantwortliche am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs gemeinsam mit Landrat Dr. Achim Brötel transportieren wollten. Mit "Neustart zurück in die Normalität" skizzierte Letzterer die aktuelle Lage, die auf der einen Seite höchst erfreulich ist, auf der anderen Seite aber eben auch aufklärungsbedürftig scheint.

So soll den Menschen bei aller weiter angebrachten Achtsamkeit unmissverständlich verdeutlicht werden: Alle Untersuchungen, Behandlungen, Operationen sind möglich – das hat man nun sogar explizit und in großen Lettern auf die "Danke-Banner" vor den Krankenhäusern geschrieben. Darunter steht der Satz: "Wir sind für Sie da!" Eigentlich "ganz normal" für eine Klinik, aber es gab in dieser seit mehr als einem Jahr anhaltenden Pandemiezeit eben auch schon Phasen, da musste die Normalität sich im Wartebereich anstellen.

"Die Situation auf den Intensivstationen in Mosbach und Buchen lassen es inzwischen zu, an den Klinikalltag zu denken", erläuterte Landrat Brötel. Das sei auch gut so, denn: "Die Tatsache, dass alle planbaren Eingriffe zugunsten der Freihaltung von Covid-19-Kapazitäten verschoben wurden, führt ja nicht dazu, dass die betroffenen Menschen von selbst gesund werden. Im Gegenteil: Der vorübergehende Aufschub hat die Situation in vielen Fällen möglicherweise ja sogar erst recht dringlich gemacht."

Der Ärztliche Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, erinnerte daran, dass man phasenweise die Hälfte aller Zimmer für Coronapatienten freigehalten und nahezu alle planbaren Operationen aufgeschoben habe. Inzwischen habe der Pandemiedruck deutlich nachgelassen, daher sei es nun an der Zeit, den Menschen zu verdeutlichen, dass es bei entsprechenden Beschwerden und Symptomen keinen Grund für einen Aufschub mehr gebe. Der Chefarzt der Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie, Dr. Bernd Gritzbach, konkretisierte: "An beiden Standorten stehen nun wieder jeweils drei OP-Säle voll zur Verfügung." Auch das Sprechstundenangebot sei wieder voll umfänglich nutzbar; hier habe man sogar neue Optionen geschaffen. Die Zeit, in der man vor allem auch interdisziplinär eingebunden war, sei eine anstrengende, aber auch lehrreiche gewesen, so Gritzbach weiter. "Es hat uns ein Stück weit zusammengeschweißt".

Von einer "enormen Leistung", die an beiden Klinikstandorten mit Blick auf die Coronakrise und die damit einhergehenden medizinischen und organisatorischen Herausforderungen erbracht worden sei, sprach Dr. Rüdiger Mahler, Chefarzt der Inneren Medizin. Aus eigener Erfahrung könne er berichten, dass man mitunter selbst an die eigenen Grenzen gekommen sei, aber auch extrem viel dazugelernt habe. Ob des Besuchsverbots sei man in der "menschlichen Begleitung" der Patienten oft vor schwierigen Situationen gestanden, so Mahler. Bei der genannten enormen Leistung wollte er vor allem auch die in der Pflege Beschäftigten gewürdigt wissen. Auch Pflegedienstleiter Kurt Böhrer lobte wie schon zuvor der Landrat und der Ärztliche Direktor das Engagement der Mitarbeiter.

Dass die sich nun wieder ein Stück Arbeitsalltag im vor-pandemischen Verständnis verdient haben, darin waren sich alle Verantwortlichen einig. Zumal man in der jüngeren Vergangenheit an den Neckar-Odenwald-Kliniken ja eine Art Doppelbelastung hatte: Corona und Umstrukturierung.

Das aufgrund der massiven finanziellen Schwierigkeiten 2020 vom Kreistag verordnete Maßnahmepaket zur Reduktion des Kliniken-Defizits hat man trotz Pandemie weiter umgesetzt. Von rund 40 laufenden Projekten berichtete der Kaufmännische Leiter der Kliniken, Harald Löffler. "Wir machen unsere Hausaufgaben", versicherte Löffler in Bezug auf Verbesserungen der klinikinternen Abläufe und Prozesse. Dass die alleine nicht reichen werden, um die NO-Kliniken dauerhaft in ruhigeres Fahrwasser zu steuern, das verdeutlichten Landrat Brötel und Geschäftsführer Frank Hehn zum wiederholten Mal. Daran änderten auch der jüngste Krankenhausgipfel, das aktuelle Krankenhausranking oder Wahrnehmungen von Gesundheitsminister Spahn kaum etwas. 27 Prozent aller Kliniken in Baden-Württemberg seien (nach Zahlen von 2019) von einer Insolvenz bedroht, skizzierte Brötel. Und das, obwohl das "Ländle" die geringste Bettendichte habe. Sachgerecht und fair sei das System der Krankenhausfinanzierung eben so gar nicht, so Achim Brötel. "Gerade Kliniken im ländlichen Raum leiden unter der bestehenden leistungsbezogenen Finanzierung. Wir müssen an der von uns geleisteten Daseinsvorsorge gemessen werden", findet Frank Hehn.

Dass am Maß was nicht stimmt, lässt sich auch aktuell wieder ablesen: In den ersten fünf Monaten ist an den NO-Kliniken ein Verlust von rund 5,2 Mio. Euro aufgelaufen. Bereinigt – stattliche Forderungen bei den Freihaltepauschalen stehen ebenso aus wie der Ganzjahresausgleich – dürfte sich das Minus um die drei Millionen (und damit noch etwa im Plansoll) bewegen. "Simple Abschlagszahlen würden schon helfen", befand Landrat Brötel im Hinblick auf den Ganzjahresausgleich, der eben aktuell erst nach Ablauf des Jahres be- und dann noch später verrechnet werde.

Hilfreich für eine weitere Stabilisierung der Kliniken wäre da eine rasche Normalisierung des Klinikalltags, inklusive Behandlungen/Operationen. "Wir sind für Sie da" – das ist die klare Botschaft, die man verbunden mit einem großen "Danke" (für Verständnis und Unterstützung) an die Menschen in der Region sendet.