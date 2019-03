Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. In den meisten Familien ist es inzwischen üblich, dass beide Elternteile arbeiten gehen. Das hat auf der einen Seite finanzielle Gründe. Aber viele Frauen möchten auch nicht auf ihre Karriere verzichten, "nur" weil sie Mutter geworden sind. Seit August 2013 haben Kinder ab ihrem ersten Geburtstag rechtlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, sei dieser in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Jedoch sind diese Plätze hart umkämpft, da es auch hier im Neckar-Odenwald-Kreis zu wenig Betreuungsplätze gibt. Oft melden werdende Eltern ihre Kinder schon bei Einrichtungen an, bevor sie auf der Welt sind, um sich einen Betreuungsplatz zu sichern - umso wichtiger ist es, weitere Betreuungspersonen auszubilden.

Neben der Nachfrage nach Krippenplätzen, ist auch die nach alternativen - und vor allem flexiblen - Angeboten gestiegen. Hier stellt die Kindertagespflege eine gute Ergänzung zu den "klassischen" Einrichtungen dar. Sie ist nicht als Konkurrenz für herkömmliche Kindergärten zu verstehen, sondern erweitert lediglich das Spektrum der Betreuungsangebote, was besonders für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, eine große Erleichterung bedeuten kann. Auch Kinder, die regulär den Kindergarten oder die Schule besuchen, können, bei Bedarf, bis zu ihrem 14. Geburtstag das Angebot von Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen.

Tanja Siebert-Weiß vom Tageselternverein Neckar-Odenwald-Kreis und Nadine Polk vom Geschäftsbereich Jugendhilfe - Pflegekinderdienst des Landratsamts berichten, dass es im Neckar-Odenwald-Kreis drei verschiedene Formen der Kindertagespflege gibt. Bei der ersten, der bekanntesten, wird das Kind im Haushalt der Tagespflegeperson betreut, bei der zweiten kommt diese in den elterlichen Haushalt. Bei der dritten Form handelt es sich um die "Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen" (TigeR). Solche befinden sich in Ravenstein, Buchen und Sulzbach.

Bei diesem Modell können sich mehrere Tagespflegepersonen zusammenschließen und Räume anmieten, in denen die Kinder betreut werden. Dabei ist wichtig, dass jedes Kind immer eine konstante Bezugsperson hat. Der Unterschied zur Kinderkrippe liegt neben der Flexibilität auch darin, dass die Gruppen kleiner sind und somit ein familiärer Betreuungsrahmen entsteht.

Natalie Fritz vom TigeR in Sulzbach kam eher zufällig auf die Idee, Tagesmutter zu werden. Nach ihrer Au-pair-Zeit stand für sie außer Frage, dass sie mit Kindern arbeiten wollte. 2011 nahm sie, inzwischen selbst Mutter, an einem Qualifizierungskurs teil und machte sich noch im selben Jahr mit einem "Pflegenest" in ihren eigenen vier Wänden selbstständig. Die gelernte Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung in Sozialpädagogik, Isabelle Schubert, lernte sie kennen, als diese ihr Kind bei Fritz in die Tagespflege gab, um wieder arbeiten zu gehen. 2017 mieteten die Frauen gemeinsam die Räumlichkeiten, in denen sie heute die Kinder betreuen, an. Im TigeR in Sulzbach sind derzeit zwölf Kinder im "Platzsharing", je neun können gleichzeitig betreut werden. Ab und zu bekommt man vor Ort ehrenamtliche Unterstützung von der pensionierten Kindergartenpflegerin Gisela Marekker.

Durch die steigende Geburtenrate im Neckar-Odenwald-Kreis steigt auch der Bedarf an Kindertagespflegeeinrichtungen. Daher bietet der Tageselternverein regelmäßig Qualifizierungskurse an, um Kindertagespflegepersonen auszubilden. Diese umfassen vier Module von insgesamt 160 Unterrichtseinheiten und sollten innerhalb von zwei Jahren absolviert werden. Schon nach den ersten 30 Unterrichtseinheiten, die die künftigen Tagespflegeeltern auch auf die Selbstständigkeit vorbereiten, kann eine Pflegeerlaubnis vom Landratsamt erteilt und die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater aufgenommen werden. Der nächste Kurs (Modul I) beginnt am 18. März und findet in Buchen statt. Die Qualifizierungskurse sollen in den nächsten Jahren noch umfassender werden (geplant sind 300 Unterrichtseinheiten), um die Qualität der Kindertagespflege weiter zu steigern. Im Fall einer bereits abgeschlossenen pädagogischen Ausbildung, wie Isabelle Schubert sie hat, reicht übrigens schon Modul I aus, um dauerhaft als Tagespflegeperson arbeiten zu können.

Für die diversen Betreuungsarten stellt der Landkreis verschiedene Zuschussmodelle zur Verfügung, die individuell angepasst werden und das meiste, jedoch nicht alles abdecken. So wünscht sich der TigeR in Sulzbach derzeit einen Krippenwagen, für sechs bis acht Kinder, um Spaziergänge mit den Kleinen bei schönem Wetter zu erleichtern.