Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pol) Das Polizeipräsidium Heilbronn hat am Dienstag in einer groß angelegten Aktion 33 Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten in insgesamt drei Landkreisen durchgeführt. Darunter waren auch zehn Durchsuchungen im Neckar-Odenwald-Kreis. Insgesamt waren über 80 Kräfte der Kriminal- und Schutzpolizei sowie des Polizeipräsidiums am Einsatz beteiligt. In mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften Mosbach, Heilbronn und Ellwangen wurden 42 Personen identifiziert, die beschuldigt werden, sich oder Dritten kinderpornografisches Material verschafft zu haben.

Die Hinweise zu den Dateien mit kinderpornografischem Inhalt kamen aus den USA, wie die RNZ auf Nachfrage erfuhr. So erhält das BKA regelmäßig entsprechende Daten von der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC). Diese arbeitet wiederum mit amerikanischen Internetanbietern und Serviceprovidern wie Facebook, Microsoft, Yahoo oder Google zusammen, die ihre Datenbestände und die über ihre Dienste verbreiteten Daten mittels modernster Filtertechnologien permanent nach Missbrauchsabbildungen scannen. Die festgestellten Dateien werden gelöscht und die verfügbaren Informationen dem NCMEC übermittelt. Das NCMEC leitet diese Verdachtsanzeigen auf Basis der IP-Adresse an das BKA weiter.

Bei zehn Personen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie 23 weiteren Personen aus dem Main-Tauber-Kreis (13) und dem Hohenlohekreis (10) haben die Einsatzkräfte am Dienstag zahlreiche Wohnungen durchsucht und Beweismittel gesichert, wobei es sich überwiegend um Smartphones, Computer und Speichermedien handelt. Die Datenträger müssen nun ausgewertet werden, die Ermittlungen dauern an. Neun Beschuldigte konnten am Dienstag nicht angetroffen werden. Diese Durchsuchungen werden laut Polizei zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Zur Bekämpfung des Deliktbereichs Kinder- und Jugendpornografie hat die Kriminalpolizei in Heilbronn im Frühjahr eigens die 13-köpfige Ermittlungsgruppe "EG Hydra" eingerichtet, die aus Kräften der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei besteht. Diese hat sich seit ihrer Gründung bereits mit über 350 Fällen befasst und schon mehr als 80 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen.

Über verschiedenste Messenger-Dienste wie WhatsApp und Co. werden täglich unzählige Nachrichten verschickt. Vor allem in Chatgruppen werden dabei immer wieder kinder- und jugendpornografische Inhalte ausgetauscht und diese mit einem großen Personenkreis geteilt. Hierbei machen sich nicht nur die Versender der Bilder oder Videos strafbar, sondern auch diejenigen Personen, die in solchen Gruppen lediglich in den Besitz verbotener Dateien kommen, wenngleich sie selbst nicht aktiv an der Verbreitung beteiligt waren.

Als Tatverdächtige sind hierbei auch Jugendliche und Kinder im Visier der Ermittler, die sich die verstörenden Inhalte gegenseitig zusenden oder in den genannten Chatgruppen verteilen. Bei ungewollten Erhalt einer kinderpornografischen Datei wird dringend empfohlen, sich in einem Chat oder einer Chatgruppe ernsthaft von der Datei zu distanzieren und den Chatverlauf mit dem Versender zu beenden. Damit kann gezeigt werden, dass kein Interesse an diesen Inhalten vorhanden ist. Die Messengerdienste sind allerdings nicht das alleinige Verbreitungsmedium; soziale Netzwerke, E-Mail und das Internet im Allgemeinen, bieten weitere vielfältige Möglichkeiten, sich illegal kinder- und jugendpornografisches Material zu verschaffen, es weiterzugeben oder zu erhalten.

Die Verbreitung, der Erwerb sowie der Besitz von kinderpornografischen Inhalten stellt seit dem 1. Juli 2021 einen Verbrechenstatbestand dar. Das heißt, dass Personen, die einen der Tatbestände des Paragrafen 184b Strafgesetzbuch erfüllt haben, mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, im Falle mehrerer Verstöße sogar bis zu 15 Jahren rechnen müssen.

Die Polizei setzt bei der Bekämpfung dieses Handlungsfeldes nicht nur auf Ermittlungen zur Strafverfolgung, sondern versucht, zusammen mit ihren Partnern diesen Delikten verstärkt mit Prävention durch Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema zu begegnen. Beim Verdacht auf Kinder- oder Jugendpornografie sollte sich jeder frühzeitig an seine örtliche Polizeidienststelle wenden und in jedem Fall auf eigene Recherchen verzichten.

Info: Unter www.polizei-beratung.de (Rubrik Themen und Tipps) sind weitere Verhaltenshinweise beim Verdacht auf kinderpornografische Inhalte beschrieben.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 17.39 Uhr

