Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. "Waldbrunn wächst", "In Waldmühlbach entstehen 33 Bauplätze", "Neuer Bebauungsplan wird offengelegt" – so stand es in der jüngeren Vergangenheit über RNZ-Artikeln, die von Gemeinderatssitzungen berichteten. Kaum eine vergeht, ohne dass sich das kommunalpolitische Gremium mit Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, deren Aufstellung und Offenlegung zu befassen hat. Zu befassen haben sich Verwaltung und Volksvertreter mitunter auch mit den Einwänden von Bürgerinnen und Bürgern. Einwände machen zu können, ist gesetzlich verankerter Teil des Planungsprozesses.

Was im Planungsverfahren in schönsten Amtsdeutsch "Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander" vor dem Satzungsbeschluss steht, nimmt in den Gemeinderatssitzungen auch in Form von mündlich in Bürgerfragestunden vorgebrachten Fragen und Bedenken Gestalt an. Nimmt mitunter als Protestplakat in der Landschaft Form an.

Wie in Laudenberg. Dort soll am nördlichen Dorfrand ein neues kleines Baugebiet für acht Einfamilienhäuser am Paradiesweg entstehen; das Planverfahren wurde Ende 2019 auf den Weg gebracht. Auf der Wiese prangte damals ein Hilferuf, den eine "Petitionsgemeinschaft" angefertigt hatte, die ihr Anliegen in schriftlicher wie mündlicher Form an den Bürgermeister wie Gemeinderat formulierte. Das Argument, das auch ein zweites Plakat verdeutlicht, lautet: "Wir haben genug!" und heißt: vorhandene Bauplätze im Ort. Eine Zahl hat die Initiative auch parat: 25 erschlossene und bebaubare Bauplätze gäbe es in Laudenberg. Gefordert wird die "vorrangige Bebauung von Baulücken im Ortskern".

Die Bauplätze im Ort gibt es tatsächlich, wie auch Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber weiß. "Nur eben nicht in Gemeindehand." Verfügbar sind nach seinem Kenntnisstand 13 bis 15 Bauplätze. Man schreibe seit einiger Zeit alle Eigentümer unbebauter Bauplätze an und frage danach, ob sie den Bauplatz verkaufen wollten. "Mir schwebt für die Gesamtgemeinde eine Bauplatzbörse vor." Weber ist sich jedoch schon jetzt relativ sicher, "dass nach unserer Abfrage nicht einmal die Hälfte der Plätze auf unsere Plattform kommen wird". Jürgen Glaser, mit dessen Büro IFK die Gemeinde Limbach das Kaigewann planerisch entwickelt, sieht in den Protesten keine "Laudenberger Spezialität". "In den meisten Fällen wird der Protest von den direkten Angrenzern getragen, die sich durch ein neues Baugebiet betroffen fühlen."

Was wiederum Webers Kollegen in Waldbrunn und Fahrenbach bestätigen können: "Das ist immer mal wieder ein Thema", sagt Markus Haas, der die Situation aus den sechs Waldbrunner Ortsteilen kennt. Der Wohnungsbau konzentriert sich am Winterhauch auf das Gebiet "Hahnenfeld" im Ortsteil Strümpfelbrunn – mit immerhin 68 Bauplätzen.

Aber auch in Mülben ist eine Wohngebietserweiterung "Auf der Höhe" in der Entwicklung. "Irgendwer ist immer Nachbar", erklärt Haas die zumeist von Anrainern vorgebrachten Bedenken. Im Spätsommer 2020 hat er sich die Mühe gemacht und auf dem Bildschirm nach Lücken und unbebauten Flächen gefahndet. Rund 40 hat er gefunden und etwa 60 Personen angeschrieben. Haas, der auch an so etwas wie eine Baulückenbörse denkt, hat erfreulich viele Rückmeldungen bekommen, allerdings mit weniger erfreulichen Inhalten. "Die meisten wollen nicht verkaufen."

Der Einfluss, den eine Gemeinde ausüben kann, beschränkt sich bei Bauflächen in privater Hand auf Vermittlungsversuche. Bei den Bauplätzen, die von kommunaler Seite vermarktet werden, soll eine Bauverpflichtung dem Hamsterverhalten mancher Grundstücksbesitzer entgegenwirken. Um eine schnellere Vermarktung zu erreichen, beschäftigt sich etwa Thorsten Weber mit der aktuell diskutierten Wiedereinführung einer Grundsteuer C, die Kommunen die Möglichkeit geben soll, auf brach liegende Grundstücke eine höhere Grundsteuer zu erheben.

Bauverpflichtungen sind bei der Stadt Mosbach ebenfalls ein Instrument, Baubrachen erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Stadtplanungsabteilung kartiert seit geraumer Zeit Baulücken im gesamten Stadtgebiet und kommt auf 330. In privater Hand. Damit ist die "riesige Nachfrage" nach Bauland nicht zu stillen, stellt Stadtplaner Stefan Baumhackel fest und ergänzt: "Städtische Flächen sind dünn gesät, die Listen überzeichnet." Man plane und entwickle nur dort, wo man die Flächen auch erwerben könne.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung komme es, so Baumhackel, immer wieder zu Einwänden der Anrainer, oft mit Argumenten zu Verkehrs- und Lärmaufkommen. Und auch wenn er Verdruss verstehen könne, dass einem durch andere der Blick auf Wiesen und Felder verbaut würden – einen Rechtsanspruch auf schöne Aussichten gebe es nicht.

Befürchtete Verkehrsbelastungen waren es, die in Fahrenbach aus Bürgereinwänden 2020 sogar ein Bürgerbegehren entstehen ließen. Bürgermeister Jens Wittmann, die Verwaltung und der Gemeinderat machten die gleiche Erfahrung wie andernorts, wo sich diejenigen gegen ein neues Baugebiet stellten, denen dadurch (vermeintliche) Nachteile entstehen würden. Es sei wie so oft, stellt Wittmann fest, dass sich die Hauseigentümer in "Randlage" gegen eine weitere Bebauung wehrten. "Keiner möchte sich die Aussicht und/oder Ruhe nehmen lassen." Das Baugebiet "Feldbrunnen II" hatte in Fahrenbach für reichlich Bewegung und gut besuchte Gemeinderatssitzungen gesorgt. Schließlich einigte man sich nach intensivem Austausch auf das Wünschenswerte, Akzeptable und Machbare.

In Laudenberg sind es ebenfalls Bürger der umliegenden Straßen, die ihre Einwände seit dem Aufstellungsbeschluss äußern. In der Phase der Offenlegung der Pläne haben sie diese detailliert in vielen Briefen an die Gemeindeverwaltung vorgebracht. "Wir haben nichts gegen die Bebauung", betont Elfriede Mersch für die Interessengemeinschaft. Wohl aber dagegen, dass von Gemeindeseite nichts gegen die brach liegenden Bauplätze unternommen werde – etwa mit einer nachträglichen Bauverpflichtung.

"Innenentwicklung vor Außenentwicklung" ist ein weiteres der Argumente der Gruppe. Darüber hinaus sei das Kaigewann als Baugebiet aus verschiedenen Gründen wenig geeignet. "Wegen der schwierigen Verkehrslage, aufgrund der immer beliebter werdenden Wanderbahn und da die Planungen zum Baugebiet zum derzeitigen Stand der Offenlegung nicht ausreichend geprüft sind." Sie teilen das in großen Lettern auf dem Kaigewann mit: "Wir haben genug!"