Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im März versuchte man es noch mit Selbstverpflichtung. Ab kommendem Montag ist Testen für Unternehmen Pflicht, wenn die Mitarbeiter nicht mobil von zu Hause aus arbeiten können. Die Rahmenbedingungen: Arbeitgeber sind ab kommender Woche verpflichtet, ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, einmal pro Woche einen Coronatest anzubieten. Beschäftigtengruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko sollen zweimal pro Woche ein Testangebot erhalten.

Die Industrie- und Handelskammer hat sich zu der von der Bundesregierung beschlossenen Testpflicht schon positioniert. "Wir sind nicht glücklich mit der Testpflicht", sagt Mosbachs IHK-Leiter Andreas Hildenbrand. Die Unternehmen nähmen die Auflagen sehr ernst, sorgten mit Hygienekonzepten für Abstand, Masken und Desinfektionsmittel. Viele hätten auch freiwillige Testangebote geschaffen, nachdem das die großen Wirtschaftsverbände inklusive der IHK-Organisation im März angeregt hatten. Die Testpflicht zum jetzigen Zeitpunkt müsse als Misstrauensvotum gegenüber der Wirtschaft gewertet werden.

"Viele Unternehmen haben schon eine Teststrategie. Was hätte man gewonnen, wenn man nun alle Unternehmen zu Tests verpflichtet?", fragt Hildenbrand. Zumal die Unternehmen auf den Kosten sitzen bleiben werden. "Die Kosten für die Tests sind aber gesellschaftliche Kosten." Die Befürchtung sei zudem, dass die Unternehmen, die nun Schnelltests bestellen müssen, dem Rest der Gesellschaft bei den begrenzten Test-Ressourcen starke Konkurrenz machen könnten.

"Die Frage ist: Wo ist der Nutzen, wenn alle Unternehmen ihren Mitarbeitern unverbindliche Testangebote unterbreiten müssen? Ich bin skeptisch. Es bringt viele Zusatzkosten und nur wenig Zusatznutzen", lautet Hildenbrands Fazit. Ihm stelle sich die Frage, ob die Milliarden, die nun investiert werden müssen, nicht besser in die Bürgertests angelegt wären, zu denen alle – nicht nur Arbeitnehmer – Zugang hätten. Diese Bürgertests sollten aus Sicht der Wirtschaft im Zentrum der Testbemühungen und der Teststrategie stehen. "Denn diese Tests finden unter kontrollierten Bedingungen statt und münden bei einem positiven Ergebnis in einen verlässlichen PCR-Test, mit dessen Ergebnis dann die Gesundheitsämter gegebenenfalls weiterarbeiten können", so Hildenbrand.

Daniel Balles ist Geschäftsführer des Maschinenbau-Unternehmens "Lenz & Balles" in Waldbrunn. 40 Mitarbeiter sind in der Fertigung beschäftigt, Homeoffice ist hier unmöglich. Ab Montag muss Balles nun dafür sorgen, dass die Mitarbeiter einmal in der Woche Zugang zu einem Schnelltest haben. "Ich finde das grundsätzlich toll. Es wird aber auf unsere Kosten gehen", sagt der Unternehmer.

Das Problem sei nicht die Zeit für oder die Beschaffung der Tests, sondern die Kosten, die einzig und allein die Unternehmer zu tragen haben. "Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept." In der Firma gab es bisher noch keinen einzigen Fall. "Ich glaube, mehr können wir nicht machen. Es geht ja bei uns darum, etwas zu produzieren."

Die Sparkasse Neckartal-Odenwald hat vor der Pflicht schon geübt. "Wir haben frühzeitig auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert", sagt Vorstandsvorsitzender Michael Krähmer. Mit einem ausgefeilten Hygienekonzept und mobilem Arbeiten von zu Hause aus (wo möglich) schütze man Mitarbeitende und Kundschaft schon. Auch Schnelltests werden bereits eingesetzt. "Auch wir sehen vermehrte Tests als ein wirksames Mittel an, das notwendig ist, um die Zeit zu überbrücken, bis der Mehrzahl aller Bürger ein Impfangebot unterbreitet werden kann. Deshalb unterstützen wir die Teststrategie vollumfänglich", erklärt Krähmer.

Nachdem die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft an die Unternehmen appelliert hatten, ihren Beschäftigten Selbsttests bzw. Schnelltests anzubieten, sei eine erste Charge Selbsttests bestellt und an alle Mitarbeitenden verteilt worden. "Darüber hinaus haben wir unsere Mitarbeiter gebeten, sich insbesondere nach dem langen Osterwochenende bzw. nach einem Osterurlaub vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz selbst zu testen." Inzwischen wurden bei verschiedenen Lieferanten weitere Tests geordert.

Alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt oder diejenigen, die aufgrund ihrer Tätigkeit mit vielen weiteren Personen Kontakt haben, sollen sogar die Möglichkeit erhalten, sich zweimal wöchentlich zu testen. "Darüber hinaus stellen wir sicher, dass alle Mitarbeiter bei konkreten Anlässen zusätzlich Selbsttests durchführen können", berichtet Krähmer. Die Sparkasse appelliere inzwischen verstärkt an die Mitarbeiter, das kostenlose Testangebot zum Schutz aller auch anzunehmen.

Auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises muss seinen Mitarbeitern nun Tests anbieten. Die Behörde hat bereits vor zwei Wochen ein Testkonzept erarbeitet. Dieses sieht vor, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kürze Testkits für eine einmal wöchentliche Testung zur Verfügung gestellt bekommen. "Dabei handelt es sich um Selbsttests für den Nasalbereich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, diese Tests eigenverantwortlich vorzunehmen. Positive Ergebnisse müssen dem Arbeitgeber gemeldet werden. Die Testkits werden spätestens nächste Woche angeliefert", erklärt Pressesprecher Jan Egenberger. Das Testkonzept werde dann entsprechend der weiteren Entwicklung stetig angepasst, so der Sprecher weiter.

Die Firma Mosca (ebenfalls Waldbrunn) setzt ebenfalls auf Selbsttests für die Mitarbeitenden. Die Tests sollen montags vor Arbeitsbeginn zu Hause vorgenommen werden. Die Mitarbeiter werden aufgefordert, zusätzlich einen wöchentlichen "Bürgertest" in den Gemeinden vornehmen zu lassen. "Die Testbereitschaft der Mitarbeiter lag zuletzt bei 76 Prozent", berichtet Geschäftsführerin Simone Mosca. Die größte Herausforderung sei die Beschaffung der Tests. "Ursprünglich wollten wir direkt nach Ostern mit den zugelassenen Selbsttests starten."

Grundsätzlich ärgere es die Unternehmerin, dass auch dieses Mal Regelungen umgesetzt werden sollen, ohne dass alle Fragen abschließend geklärt sind. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Fragen, die wir nicht beantworten können. Und damit habe ich schon Bauchweh." Fragen wie "Wo kommen die Tests her? Wie werden sie an die Mitarbeiter verteilt? Müssen Mitarbeiter sich testen, und was passiert, wenn ein Test negativ ist?" habe man nun betriebsintern klären müssen. "Aber das muss man alles zusätzlich zum normalen Arbeitspensum organisieren", so Mosca.

Sie selbst steht dem Instrument Selbsttest nicht ablehnend gegenüber. "Ich mache es selbst regelmäßig." Trotzdem habe sie Befürchtungen, dass solche Tests eine falsche Sicherheit versprechen könnten. "Man sollte sich nicht nur darauf verlassen", sagt die Unternehmerin.

Übrigens: Der letzte positiv getestete Mitarbeiter (der aber zu diesem Zeitpunkt nicht im Unternehmen war) wurde am 19. Januar gemeldet. "Seitdem haben wir keine positiven Fälle in unserer Belegschaft." Dies sei insbesondere den internen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen, der Informationspolitik und zu guter Letzt dem Verhalten der Mitarbeiter zu verdanken.