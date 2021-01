Eine Woche später als geplant geht das Kreisimpfzentrum in Mosbach in Betrieb. Foto: ar

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) Ein immenses Tempo hat man zuletzt bei der Einrichtung des Kreisimpfzentrums (KIZ) an den Tag gelegt. Nachdem das alte Obertorzentrum in Mosbach als geeigneter Standort gefunden worden war, liefen die Organisationsdrähte im Hintergrund heiß, schließlich sollte so schnell wie möglich vor Ort mit dem Impfen begonnen werden.

Am Donnerstag nun folgte der überraschende Tritt auf die Bremse: Das Gesundheitsministerium verschiebt den Betriebsstart aller Kreisimpfzentren im Land um eine Woche. Statt ab 15. Januar soll demnach erst ab 22. Januar in den Zentren geimpft werden. Als Grund werden Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen angegeben.

"Der auf 22. Januar verschobene Start des Kreisimpfzentrums in Mosbach ändert nichts an den Planungen des Kreises. Wir stellen das Impfzentrum am Freitag der Öffentlichkeit vor und wären ab kommenden Montag betriebsbereit", äußerte sich am Donnerstagabend der Pressesprecher des Landratsamtes, Jan Egenberger, zur Verschiebung. Im Kreis selbst habe man die nötigen Vorarbeiten erledigt, in Pandemiezeiten sei aber eben nicht immer alles genau planbar.