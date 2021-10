Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich kommt Christoph Maretzek aus Mannheim. Sein Herz beginnt aber erst im Odenwald richtig zu schlagen. Schon als Kind und Jugendlicher war er mit den Pfadfindern in den Wäldern rund um Mosbach unterwegs. "Was wir damals noch ,tippeln’ oder ,auf Fahrt gehen’ nannten, heißt heute Outdoor", sagt der 54-Jährige – und darauf hat er sich 40 Jahre lang in vielen Bereichen spezialisiert.

Seit 2003 bietet der langjährige Gebirgsjäger schon nebenberuflich Trekking- und Outdoor-Kurse an, 2012 machte er dies zu seinem Hauptberuf. Etwa zwölf Trekking-Guides bildet Maretzek im Jahr aus. Über ein Jahr hinweg durchlaufen sie bei ihm mehrere Module, werden unter anderem auf Orientierung, Tourenplanung, Notfälle und Risikomanagement trainiert. Eine abschließende Prüfung gibt es nicht. "Ich bin für die das ganze Jahr eine Prüfung", meint Maretzek und grinst.

Als der Outdoor-Enthusiast hörte, dass der Naturpark Neckartal-Odenwald vier Trekking-Camps plante, wollte er unbedingt an deren Realisierung mitwirken. "Das ist das, was mich mein Leben lang begeistert hat, und ich wollte es auch anderen nach den deutschen Maßstäben ermöglichen", erzählt er. Denn im Wald zelten ist hierzulande nach wie vor grundsätzlich verboten.

Dabei erlebt das Trekking laut Maretzek seit etwa 2010 einen enormen Aufschwung: "Je mehr Bequemlichkeiten die Leute haben, desto dringender wollen sie aus der empfundenen Enge raus. Es drückt sie regelrecht aus ihren Wohnzimmern in die Natur. Keiner will immer nur am Rechner sitzen." Schließlich habe der Mensch seine Füße, um zu laufen. Allerdings hätten viele ein falsches, idealisiertes Bild von Outdoor.

Das fängt bei Maretzek schon bei der Kleidung an: "Gore-Tex-Schuhe und -Kleidung sind alles andere als nachhaltig und ,grün’. Ich versuche, zu vermitteln, dass Nachhaltigkeit bei uns selbst anfängt, jeder seinen eigenen kleinen Beitrag dazu leisten kann." Sich dabei für die Jüngsten einzusetzen, ist ihm ein besonderes Anliegen. Gerade Kindern möchte er vorleben, dass das Leben noch anderes zu bieten hat, als "auf dem Heimweg mit dem Smartphone die Heizung einzuschalten". Und so langsam erkennt Christoph Maretzek auch ein Umdenken in der Gesellschaft. "Die Menschen sind wieder stärker bereit, Regeln zu akzeptieren und auch mal auf vermeintlichen Luxus zu verzichten", glaubt er.

Diese Einstellung spiegelt sich auch in den Trekking-Camps wider, die Maretzek in Elztal, Limbach Buchen und Walldürn für den Naturpark Neckartal-Odenwald maßgeblich mitgestaltet hat. Ein wichtiges Auswahlkriterium war für ihn, den Odenwald so abzubilden, wie er wirklich ist, und Plätze zu schaffen, "an denen man abends gerne sitzen mag und zur Ruhe kommt". Idyllisch gelegen, sind diese Plätze sehr spartanisch. "Die Leute sollen wandern und übernachten können und nicht fünf Tage dort verweilen", erläutert Maretzek, der bei der Auswahl einen hohen Wert auf die Sicherheit zum Beispiel vor möglichen Überschwemmungen, Hangrutschen und Windbruch gelegt hat.

"Die Touren, die der Naturpark vorschlägt, sind auch für Einsteiger geeignet, solange sie ihr Körpergewicht und die Rucksäcke tragen können", bewertet der Outdoor-Experte, der selbst schon mit ganz anderen Bedingungen auf Solotrekkingtouren und im Gebirgsdienst konfrontiert war. Besonders schätzt er die natürlichen Herausforderungen des schwedisch-lappländischen Winters oder das Outdoorleben in den schottischen Highlands. Überhaupt hat es ihm neben dem gemütlichen Odenwald besonders das entspannte und rücksichtsvolle "Friluftsliv" der Schweden angetan.

Eine Herausforderung sei es bei der Gestaltung der Camps gewesen, die vielen Bedürfnisse zahlreicher Gruppen unter einen Hut zu bringen, resümiert der Campbeauftragte. Besonders am Herzen liegt ihm dabei das Thema "Naturschutz auf Tour". Dazu hat er auch einige Anleitungen und Trekkingtipps verfasst, damit die Camper sie vor Ort umsetzen können.

Christoph Maretzek mag es "rustikal, aber mit Finesse". Immer im Gepäck hat er neben mehr als 40 Jahren Outdoor-Erfahrung einen 60 Jahre alten Spirituskocher sowie Schüssel und Becher aus Metall. Im Gespräch mit der RNZ (auf einer Bank am Waldrand) packt er alles aus und macht erst mal Rühreier. "Authentischer bekommt man mich nicht, so bin ich eben", stellt er schalkhaft fest.

Genau das – mit wenigem zufrieden sein – möchte er weitergeben. "Ich gebe Schulungen, seit ich 14 Jahre alt war", blickt er zurück. Erst bei den Pfadfindern, bei denen er noch bis vor einigen Jahren Kurse zum Beispiel zum Messerbauen in der Nähe von Mosbach anbot, später war er dann lange Jahre "Gebirgsjäger-Feldwebel aus Leidenschaft", absolvierte eine Ausbildung zum Zimmermann und ein Studium der Sozialpädagogik. Das alles hat ihn zu dem gemacht, der er heute ist. Und dieses Wissen möchte er weitergeben, denn das sei "richtig und wichtig", sagt der Mann, der nach eigener Aussage "einen hohen Anspruch zuerst an sich, dann an Menschen und letztlich unser aller Verhalten" stellt.

Nun bleibe abzuwarten, wie sich die Campnutzung im Odenwald durch die Outdoorinteressierten darstellt, hält er fest. Neben der Arbeit im Naturpark und seiner Firma arbeitet er auch noch in ehrenamtlichen Projekten mit Förstern mit. Zwei sind schon in der Planung. Schließlich fängt sein Herz erst im Odenwald richtig an zu schlagen ...

Info: www.guide-academy-europe.de; www.trekk-n-guide.de